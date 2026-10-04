Guatemala

Más de 59 mil denuncias por delitos sexuales fueron registradas en Guatemala entre 2020 y 2025, según informe de Gobierno

Los datos de la SVET revelan que 85,167 personas fueron agraviadas en ese período, cerca del 80% mujeres. El reporte también documenta 6,486 niñas menores de 14 años atendidas por embarazo, además de miles de búsquedas de menores desaparecidos activadas durante 2025

Infografía con un mapa tridimensional de Guatemala, gráficos de barras e iconos que resumen estadísticas sobre violencia sexual.
Una infografía del Ministerio Público y la SVET detalla los datos de violencia sexual y los casos de embarazo en menores de 14 años registrados en Guatemala entre 2020 y 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Guatemala acumuló 59.331 denuncias por delitos de violencia sexual ante el Ministerio Público entre 2020 y 2025, mientras 85.167 personas fueron identificadas como agraviadas. El análisis presentado por la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) expone que cerca del 80% de las víctimas son mujeres y reúne datos sobre prevención, atención, protección y persecución de estos delitos.

Las denuncias descendieron al comienzo de la pandemia de covid-19, cuando las restricciones de movilidad y el cierre parcial de servicios judiciales y sanitarios limitaron los registros. Tras la reapertura institucional, los casos aumentaron en 2021 frente al año anterior y luego descendieron de forma interanual hasta 2025.

PUBLICIDAD

El sistema de Alertas Alba-Keneth activó 6.532 búsquedas de niños, niñas y adolescentes desaparecidos durante 2025. De ellas, 345 fueron desactivadas por posibles delitos de violencia sexual, explotación o trata de personas, y 287 correspondieron específicamente a violencia sexual: el 83,19% de ese grupo.

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, sostuvo durante la presentación que los datos muestran “la magnitud de la violencia sexual en Guatemala”. También definió el análisis como un esfuerzo interinstitucional que, por primera vez, concentra y examina información de los sectores vinculados con la respuesta estatal ante estos delitos.

Seis personas formadas en fila sostienen folletos impresos en un salón frente a la bandera de Guatemala y arreglos florales
Autoridades guatemaltecas presentan el informe sobre el análisis situacional de la violencia sexual en el país para el periodo 2020-2025. (SVET Guatemala)

Guatemala, Alta Verapaz y Huehuetenango, los departamentos con más denuncias

El departamento de Guatemala registró 14.560 denuncias en el período analizado, la cifra más alta del país. Le siguieron Alta Verapaz, con 5.129 casos, y Huehuetenango, con 4.159; Escuintla acumuló 3.781 y San Marcos, 3.556.

PUBLICIDAD

La concentración municipal se ubicó en la ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva. También sobresalieron Cobán y San Pedro Carchá, en Alta Verapaz, junto con el municipio de Huehuetenango.

La violación concentró 31.619 denuncias, seguida por la agresión sexual, con 15.560, y la violación a la intimidad sexual, con 5.025. Las tres figuras reunieron más del 90% de los ingresos al sistema de justicia.

La mayor parte de las agresiones ocurrió en espacios privados. De las personas agraviadas perfiladas por el Ministerio Público, 31.418 señalaron una casa particular como lugar del hecho, el 37% del total, mientras que 30.365 expedientes, equivalentes al 36%, no consignaron ese dato.

El patrón apunta a agresores pertenecientes al ámbito familiar o cercano de las víctimas, una situación identificada como abuso sexual infantil intrafamiliar. La SVET también advirtió una subrepresentación de los casos de violencia sexual contra hombres, especialmente entre adolescentes, lo que deja fuera de los registros a posibles víctimas masculinas.

La División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) tramitó 13.397 requerimientos por delitos sexuales entre 2020 y 2025. La violación y la agresión sexual concentraron el 99,39% de las diligencias, y esta última pasó de 252 casos en 2021 a 1.024 en 2025.

De las 513 personas aprehendidas durante ese período, 507 fueron hombres, el 98,83% del total. Las cinco mujeres detenidas por estos delitos fueron capturadas en los años más recientes incluidos en el análisis.

Seis personas formadas en fila sostienen folletos impresos en un salón frente a la bandera de Guatemala y arreglos florales
Autoridades guatemaltecas presentan el informe sobre el análisis situacional de la violencia sexual en el país para el periodo 2020-2025. (SVET Guatemala)

Los embarazos de niñas menores de 14 años como casos de violación

La legislación guatemalteca considera violación todo embarazo de una niña o adolescente menor de 14 años, de acuerdo con los artículos 173 y 174 del Código Penal. Entre 2023 y 2025, 6.486 niñas menores de esa edad recibieron por primera vez atención prenatal en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Los registros se mantuvieron en niveles similares durante los tres años: 2.208 casos en 2023, 2.146 en 2024 y 2.132 en 2025. Alta Verapaz registró 819 niñas embarazadas, seguida por Huehuetenango, con 787, y Quiché, con 657.

Herrera se refirió a las consecuencias de esos casos durante su intervención: “Cuando uno ve una niña de diez años que dio a luz, que tiene otro bebé, una niña cuidando otra niña u otro niño, dos vidas comprometidas, dos vidas cuyo futuro se ve borroso”.

La Vicepresidenta afirmó que las niñas “tienen que hacer lo que deben hacer a su edad: jugar, estar estudiando, tener amigas, amigos”, en vez de atravesar un control prenatal como consecuencia de un abuso sexual.

La Procuraduría General de la Nación verificó 914 casos de niñas o adolescentes menores de 14 años en situación de embarazo o maternidad solo en 2025. De ese total, 721 estaban embarazadas y 193 ya eran madres.

Durante el mismo acto, el Registro Nacional de las Personas habilitó la emisión del Documento Personal de Identificación para niños y niñas, una medida solicitada por las autoridades desde 2024 y respaldada por el Decreto 3-2025. Herrera explicó: “Esto nos permite que los niños no puedan ser introducidos al sistema penitenciario suplantando identidad de otros niños”, aunque reconoció que su aplicación completa aún está en proceso.

La vicepresidenta pidió que los recursos destinados a la prevención, la protección, la restitución de derechos y el acceso a la justicia se distribuyan de mejor manera en el presupuesto.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloKarin HerreraSVET Guatemalaviolencia sexual en Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las torres de concreto y acero reforzado en Guatemala se desplazan durante los sismos sin perder estabilidad

El diseño dúctil permite que las construcciones altas absorban energía lateral y se deformen sin colapsar, una respuesta prevista para proteger a los ocupantes aunque la oscilación resulte perceptible durante terremotos

Las torres de concreto y acero reforzado en Guatemala se desplazan durante los sismos sin perder estabilidad

Las lluvias destruyen cinco viviendas y bloquean rutas de acceso en Santa María Cahabón, Alta Verapaz en Guatemala

El alcalde Abraham Chiquín informó que no hubo muertes, mientras las familias afectadas pasaron la noche en albergues habilitados y la comuna inició el registro de daños para gestionar asistencia estatal

Las lluvias destruyen cinco viviendas y bloquean rutas de acceso en Santa María Cahabón, Alta Verapaz en Guatemala

Guatemala: Pobladores queman subestación policial, una vivienda y un vehículo en Huehuetenango tras asesinato de periodista

Unas 500 personas protestaron después de que la PNC descartó que el automovilista hubiera cometido el asesinato de Evelio Elisandro López Sánchez, ocurrido el viernes en el cantón Nazareno horas antes

Guatemala: Pobladores queman subestación policial, una vivienda y un vehículo en Huehuetenango tras asesinato de periodista

Gobierno de Guatemala inaugura un centro de monitoreo con 570 cámaras en el aeropuerto La Aurora

La nueva instalación, ubicada en la zona 13 de Ciudad de Guatemala, quintuplicará el resguardo de registros de videovigilancia y permitirá a personal especializado supervisar de forma simultánea las operaciones de la terminal aérea

Gobierno de Guatemala inaugura un centro de monitoreo con 570 cámaras en el aeropuerto La Aurora

El país exporta 4.94 millones de cajas de mango a Estados Unidos, el mayor volumen desde 2014

Los envíos de la temporada 2026 sumaron 19,760 toneladas, un alza de 34.9 % interanual, favorecida por las cotizaciones de marzo y comienzos de abril antes de la creciente oferta mexicana

El país exporta 4.94 millones de cajas de mango a Estados Unidos, el mayor volumen desde 2014

TECNO

Apple estaría desarrollando una cámara de seguridad que no graba video: cuál será su utilidad

Apple estaría desarrollando una cámara de seguridad que no graba video: cuál será su utilidad

Los ciberataques ya han afectado a 9 de cada 10 personas en EE. UU.

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más vistos este sábado

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Elon Musk, cerca de ser billonario otra vez: por qué se disparó su fortuna

ENTRETENIMIENTO

Ringo Starr regresó a Forest Hills a los 86: la misma batería, el mismo estadio y un coro de celulares donde antes hubo encendedores

Ringo Starr regresó a Forest Hills a los 86: la misma batería, el mismo estadio y un coro de celulares donde antes hubo encendedores

Murió a los 8 años, cinco días después de su último concierto: la inesperada tragedia de una estrella infantil japonesa

Las 15 películas más destacadas de Tom Cruise tras el estreno de "Digger"

Inde Navarrette promete hacerle justicia a Rogue en la nueva película de X-Men: “Amo este personaje”

El regreso de Cady Heron: Lindsay Lohan recrea la escena más viral de ‘Chicas pesadas’

MUNDO

Estados Unidos expulsó a dos integrantes de la delegación iraní que permanecieron en Nueva York tras la Asamblea de la ONU

Estados Unidos expulsó a dos integrantes de la delegación iraní que permanecieron en Nueva York tras la Asamblea de la ONU

Un centenar de rusos protestaron en Siberia contra los resultados de las elecciones legislativas y denunciaron “fraude”

Netanyahu le dijo al piloto de Flydubai que lo considera “un héroe del mundo” y lo invitó al Día de la Independencia israelí

Zelensky advirtió que Ucrania atacará las refinerías rusas en respuesta a la “nueva doctrina” de Putin

El régimen de Irán ejecutó a otro manifestante y ya son 32 los sometidos a pena de muerte por las protestas de enero