Guatemala

Guatemala avanza hacia el montaje de puente Bailey en la ruta al Atlántico tras el colapso del Güijo

Las labores, previstas para comenzar el lunes en el kilómetro 111, durarán seis semanas y suceden al retiro de la estructura dañada y a la fundición de las bases de concreto

Paneles metálicos de construcción apilados en varias hileras sobre el suelo de tierra en una zona arbolada
El Ministerio de Comunicaciones de Guatemala iniciará el lunes el montaje de un puente Bailey en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico. (Dirección General de Caminos de Guatemala)
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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala iniciará el próximo lunes el montaje de un puente Bailey en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico, en Usumatlán, Zacapa, para restablecer el cruce que colapsó tras un accidente. La estructura metálica modular reemplazará al puente Güijo, mientras un paso provisional mantiene abierta la circulación hacia el caribe del país.

Las cuadrillas de la Dirección General de Caminos completaron el armado y la fundición de las bases que sostendrán la nueva estructura. También realizan la limpieza del cauce aguas arriba de la quebrada, obras de drenaje y cunetas para proteger la carretera.

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Paneles metálicos de construcción apilados en varias hileras sobre el suelo de tierra en una zona arbolada
El Ministerio de Comunicaciones de Guatemala iniciará el lunes el montaje de un puente Bailey en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico. (Dirección General de Caminos de Guatemala)

Refuerzos para el paso provisional y un futuro puente de mayor capacidad

Antes de habilitar el paso alternativo, los equipos técnicos retiraron vegetación y desechos del área afectada y prepararon las rampas de conexión con la carretera. La intervención incluyó seis tuberías metálicas para conducir el caudal del río, muros de soporte y protecciones elaboradas con concreto ciclópeo, piedra bola y gaviones.

El incremento de las precipitaciones y la crecida de la quebrada afectaron la estructura temporal durante la semana pasada. La Dirección General de Caminos construyó muros de gaviones a ambos lados del cruce para evitar nuevos socavamientos por la humedad, tras lo cual el tránsito volvió a fluir por el kilómetro 111.

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En el sector permanecen dos excavadoras, tres camiones de volteo y cuadrillas especializadas en albañilería, topografía y soldadura. La Dirección General de Protección Vial regula la circulación y orienta a los conductores durante las siguientes etapas de la obra.

El puente Bailey será una solución temporal, ya que la cartera de Comunicaciones proyecta ampliar a cuatro carriles la ruta al Atlántico. El plan contempla un nuevo puente de mayor capacidad para atender el tránsito de este corredor logístico y la movilidad hacia el oriente guatemalteco.

La estructura metálica estará compuesta por secciones ensambladas directamente en el lugar. Las bases ya construidas servirán de soporte en el lado este del cruce durante la fase de montaje.

Paneles metálicos de construcción apilados en varias hileras sobre el suelo de tierra en una zona arbolada
El Ministerio de Comunicaciones de Guatemala iniciará el lunes el montaje de un puente Bailey en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico. (Dirección General de Caminos de Guatemala)

El accidente que provocó el colapso del puente Güijo

La interrupción del corredor comenzó el 22 de agosto, cuando un tráiler cargado con bloques de construcción chocó contra la parte superior del puente. El impacto provocó un incendio, involucró a dos vehículos livianos y causó el colapso parcial de la estructura.

El siniestro dejó cuatro muertos y cinco heridos, además de bloquear el tránsito en ambos sentidos durante una semana. Las primeras investigaciones atribuyeron la falla al exceso de velocidad del vehículo antes de que impactara contra el sector donde se concentra la resistencia de carga del puente.

El equipo legal de la cartera de Comunicaciones contactó a la aseguradora de la empresa propietaria del tráiler para definir la cobertura de los gastos de reparación. Hasta el momento, no se precisó el costo de las obras.

La emergencia obligó a construir un paso alternativo para sostener la conectividad hacia Zacapa, Chiquimula, Izabal y las aduanas fronterizas. La obra movilizó más de 500 toneladas de materiales y permitió reabrir la circulación el 29 de agosto a las 8:00.

El cruce provisional mide 120 metros de largo por 10 metros de ancho. La ministra de Comunicaciones, Norma Zea, indicó que fue habilitado en casi seis días, pese a que la estimación inicial contemplaba 10 jornadas.

“Se decidió mantener labores continuas para recuperar el paso en el menor tiempo posible”, explicó en su momento Zea. La construcción requirió tuberías metálicas, concreto, mezcla asfáltica, piedra bola y más de diez tipos de maquinaria especializada, con turnos nocturnos y de madrugada.

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