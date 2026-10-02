La Universidad de San Carlos de Guatemala recurre a la Corte de Constitucionalidad para blindarse ante la investigación por registros académicos borrados

La Universidad de San Carlos de Guatemala impulsó recursos legales para anular los allanamientos del Ministerio Público en su sede central. (Archivo/Agencia Guatemalteca de Noticias)

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La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), bajo la administración del rector Walter Mazariegos, impulsó una serie de recursos legales y recurrió a la Corte de Constitucionalidad (CC) para anular los allanamientos ejecutados por el Ministerio Público en sus instalaciones centrales.

Las medidas de la casa de estudios pretenden frenar las pesquisas dirigidas por el fiscal general Gabriel García Luna, con las que se investiga el borrado sistemático de los registros académicos de decenas de universitarios opositores a Walter Mazariegos.

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La Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ) de la Usac, con el respaldo del Consejo Superior Universitario (CSU), planteó un incidente de nulidad e ineficacia, una actividad procesal defectuosa y una acción de amparo.

El argumento de las autoridades universitarias sostiene que la orden judicial adolece de inconsistencias y errores esenciales, al alegar que el operativo del pasado 18 de septiembre debió ser autorizado por un juez natural y no por la Jueza Neldy Vanessa Rodríguez Andrade, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal para Diligencias Urgentes.

Los cateos del Ministerio Público en el campus central de la Usac duraron cerca de ocho horas, entre la tarde del viernes 18 de septiembre y la madrugada del sábado 19. (TGW)

Días atrás, el jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna, defendió en conferencia de prensa la legalidad del procedimiento tras secuestrar pruebas informáticas.

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García Luna detalló que las diligencias responden a denuncias de al menos 30 estudiantes que vieron eliminados sus registros de manera arbitraria, lo que impidió la asignación de cursos durante el segundo semestre de 2026 y afectó principalmente a dirigentes opuestos a la gestión de Mazariegos.

El conflicto legal escala ante la Corte de Constitucionalidad

Para bloquear los avances de la fiscalía, el Consejo Superior Universitario aprobó elevar el caso ante la Corte de Constitucionalidad, tribunal que integra la magistrada Julia Marisol Rivera, electa por la propia representación universitaria y vinculada al secretario general de la institución, Luis Cordón Lucero.

De acuerdo con el documento del máximo órgano de dirección universitaria al que Infobae tuvo acceso, el amparo fue presentado el 22 de septiembre y le corresponde el número 8846-2026. Mientras que el memorial sobre la nulidad de los allanamientos se presentaron el 21 del mismo mes.

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El Consejo Superior Universitario presentó la acción de amparo número 8846-2026 ante la Corte de Constitucionalidad. (Acta DAJ No. 1322-2026 de la Usac)

Por su parte, luego de los allanamientos el Ministerio Público sostuvo que las denuncias abarcan posibles delitos en el Departamento de Registro y Estadística y la Dirección General de Administración.

El ente investigador recopiló información de computadoras y cuentas en la nube para determinar la responsabilidad de los funcionarios universitarios en la alteración de datos académicos.

Mientras que la Usac detalló en el documento que el Ministerio Público secuestró dos computadoras tipo laptop y un CPU con su pantalla. Uno de los ordenadores estaba a cargo del ingeniero Walter Joel Mendoza Chiguichon, sin detallar el cargo o puesto dentro del recinto universitario.

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Los fiscales del Ministerio Público secuestraron dos computadoras portátiles y un CPU durante la inspección en las oficinas universitarias. (Acta DAJ No. 1322-2026 de la Usac)

Además, facultaron a la Dirección de Asuntos Jurídicos para iniciar las acciones legales en contra de quienes, según ellos, “hayan incurrido en posible responsabilidad al abusar del cargo público que ostentan, excediéndose u omitiendo la aplicación de los preceptos legales vigentes”.

La Usac no descarta más acciones legales, incluso, contra fiscales del Ministerio Público. (Acta DAJ No. 1322-2026 de la Usac)

Las voces disidentes califican de maniobra desesperada las medidas de la rectoría

En entrevistas concedidas a Infobae, representantes estudiantiles y juristas cuestionaron las acciones promovidas por las autoridades del centro de estudios superiores.

Byron García, secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), afirmó: “Vemos como medidas desesperadas las que la universidad está realizando para intentar atrasar o impedir todos estos procesos”, aunque reconoció que los estudiantes afectados ya lograron asignarse y actualmente se encuentran estudiando con normalidad.

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Entre 40 y 50 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala denunciaron ante el Ministerio Público la desaparición de registros académicos en el sistema de Registro y Estadística. (Diario de Centroamérica )

El dirigente añadió que los afectados buscan justicia y garantías de que estas inconsistencias no vuelvan a ocurrir. Por su parte, Aníbal García, asesor legal de la organización Dignidad y Rescate (Usac-Dire), advirtió sobre el uso del tribunal constitucional para frenar las investigaciones penales.

“Nos preocupa el tema de que estén planteando amparos con la intención de garantizarse impunidad y que seguramente son amparos absurdos alegando que la autonomía universitaria les garantiza no ser investigados”, declaró a Infobae.

Según dijo el abogado, la preocupación radica en las estructuras de poder que aún mantienen los directivos universitarios en parte del sistema judicial, luego de perder gran parte de su poder con la salida de Consuelo Porras del Ministerio Público.

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El abogado remarcó que las diligencias se desarrollan dentro del marco del debido proceso y que ningún recurso legal debería impedir la labor indagatoria del Ministerio Público.