Guatemala

Ministerio de Educación de Guatemala brindará asistencia sicológica a la comunidad educativa de Huité tras el ataque armado

La cartera activará los programas Cuida y Proesvi para alumnos, maestros y familias de la escuela afectada, cuyos estudiantes presenciaron la balacera del domingo que causó ocho muertes en el municipio zacapaneco

La suspensión de clases en la Escuela Oficial Urbana Mixta rige desde el 29 de septiembre como medida de resguardo.
El Ministerio de Educación de Guatemala brindará asistencia psicológica a la comunidad educativa de Huité tras el ataque armado registrado en el municipio. (Municipalidad de Huité)
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El Ministerio de Educación de Guatemala (Mineduc) anunció que dará asistencia sicológica a estudiantes, docentes y padres de familia de la Escuela Oficial Urbana Mixta de Huité, Zacapa, después del ataque armado del domingo que dejó ocho personas fallecidas en el municipio.

Las clases continúan suspendidas desde el martes 29 de septiembre como medida de resguardo para la comunidad educativa. La decisión alcanza al establecimiento cercano al campo de fútbol donde se registró parte de la balacera durante un encuentro deportivo.

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El Mineduc informó que algunos alumnos presenciaron los hechos, aunque no participaban de una jornada escolar al momento de la incursión. La cartera prevé atenderlos mediante programas destinados a la prevención de la violencia y al acompañamiento de personas afectadas por este tipo de situaciones.

La Dirección Departamental de Educación de Zacapa y la supervisión del sector brindan apoyo a la escuela mientras las autoridades evalúan las condiciones para una eventual reanudación gradual de las actividades presenciales.

La escuela de Huité presenta perforaciones de bala y daños en la entrada

Una comisión del Ministerio de Educación inspecciona los daños en la Escuela Oficial Urbana Mixta de Huité, que recibió impactos de bala durante los hechos violentos.

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Las autoridades documentaron afectaciones en la puerta principal del centro educativo. También hallaron perforaciones de proyectiles en puertas y paredes del baño de niñas. El Ministerio indicó que definirá las reparaciones necesarias tras concluir la verificación técnica.

Vecinos del municipio de Huité exigieron justicia durante el velatorio de las víctimas del enfrentamiento armado en Zacapa.
Los sanitarios de niñas de la escuela recibieron varios impactos de bala. (Ministerio Público de Guatemala)

Los trabajos se financiarían a través del programa de remozamiento de centros educativos, un mecanismo que, según el Mineduc, permitiría atender los daños con rapidez.

La institución señaló que los programas Cuida y Proesvi intervendrán en la comunidad educativa. El plan contempla apoyo para estudiantes, personal docente y familias, con el objetivo de crear condiciones para el retorno paulatino a las aulas.

El Consejo Municipal de Huité pidió una investigación por el ataque

El alcalde de Huité, Leonel Humberto Paz, acompañado por el Consejo Municipal, expresó sus condolencias a las familias afectadas y reclamó una investigación “rigurosa, transparente e imparcial” por la violencia ocurrida en el municipio.

Paz sostuvo que el hecho “no fue un enfrentamiento”, sino la incursión de “un comando” que ingresó con armas de fuego y utilizó una fuerza que calificó de desmedida. El jefe comunal afirmó que el episodio atentó contra la vida y la integridad de los habitantes.

“Su dolor es el dolor de todo nuestro municipio”, expresó el alcalde al dirigirse a las familias de las víctimas. Además, pidió a los vecinos mantenerse unidos en el reclamo de justicia, con serenidad y firmeza.

Integrantes del Concejo Municipal de Huité, Guatemala, emiten un comunicado oficial en conjunto, luego de los enfrentamientos armados que dejaron varias personas fallecidas en el municipio.

En su mensaje, el alcalde mencionó la muerte de siete vecinos. Las autoridades habían informado previamente que el ataque dejó ocho personas fallecidas, por lo que existe una diferencia entre ambas cifras.

La Municipalidad de Huité también difundió un comunicado de duelo en el que manifestó sus condolencias y señaló que acompañará a las familias que perdieron a sus seres queridos.

Un grupo armado atacó tres puntos de Huité el domingo

El domingo, hombres armados ingresaron a Huité, Zacapa, y dispararon en el campo de fútbol donde se disputaba un partido. Alrededor del recinto están ubicados establecimientos educativos de distintos niveles.

Un grupo de personas vestidas de militares irrumpió en un encuentro deportivo en Zacapa, lo que desató un enfrentamiento armado.
Un grupo de personas vestidas de militares irrumpió en un encuentro deportivo en Zacapa, lo que desató un enfrentamiento armado. (Facebook)

Los ataques también se extendieron a la aldea La Oscurana y al ingreso del municipio. El Ministerio Público procesó los tres escenarios y recopiló más de 70 indicios balísticos, que serán analizados dentro de la investigación para identificar a los responsables.

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