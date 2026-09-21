Hallan el cuerpo en descomposición de una mujer en Chalchuapa; es el cuarto homicidio del mes reportado en El Salvador

El Salvador suma cuatro homicidios en septiembre, según el registro diario de la PNC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Salvador acumula cuatro homicidios registrados durante septiembre, de acuerdo con las estadísticas diarias divulgadas por la Policía Nacional Civil (PNC). El caso más reciente ocurrió este 20 de septiembre en el distrito de en Chalchuapa de Santa Ana Oeste.

Las autoridades no divulgaron la identidad ni la edad de la mujer, tampoco precisaron el lugar exacto del crimen ni si existían denuncias previas por violencia dentro de la relación. La institución indicó que el caso permanece bajo investigación.

PUBLICIDAD

“La víctima es una mujer, su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición. Policía de Inteligencia e Investigaciones trabajan para capturar al responsable”, anunció en redes sociales la institución policial sin mayor detalles.

Otro caso ocurrió el 19 de septiembre en el distrito de Teotepeque, en La Libertad Costa, donde una mujer murió tras ser atacada por su pareja.

La PNC informó que la víctima sufrió lesiones causadas con un objeto contundente. El presunto agresor ingirió veneno después del ataque y murió en una unidad de salud, según la versión preliminar de la institución.

Una cinta amarilla de la Policía Nacional acordona una calle residencial en la que se encuentran agentes y patrullas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos mujeres asesinadas en menos de 48 horas

El homicidio de Teotepeque ocurrió un día antes del asesinato de María Alicia Hernández, de 30 años, en el cantón Toponahuaste, distrito de Ciudad Barrios, San Miguel Norte. Según la PNC, Hernández fue atacada con un machete por su pareja, William Omar L., de 40 años. William fue capturado y será procesado por homicidio agravado.

PUBLICIDAD

Con esos dos casos, septiembre registró al menos dos asesinatos de mujeres atribuidos a sus parejas. Hasta el 31 de agosto, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) había documentado 17 feminicidios y muertes violentas de mujeres durante 2026. Diez de esos casos fueron atribuidos a parejas o exparejas de las víctimas. En El Salvador, las autoridades actualmente no registran de forma separada los asesinatos de mujeres como feminicidios ni publican bases de datos públicas específicas para estos casos.

El recuento diario de la PNC marca un mes con episodios en La Libertad Costa y San Miguel Norte. Un hallazgo en Sonsonate Oeste también dio un giro inesperado. La investigación sigue abierta en varios frentes

El primer homicidio del mes, confirmado tras una autopsia

El primer asesinato registrado por la Policía en septiembre ocurrió el 8 de ese mes en Acajutla, Sonsonate Oeste. Un hombre de 60 años fue hallado sin vida en un terreno de cultivo.

PUBLICIDAD

La PNC inspeccionó inicialmente la escena como la de una persona fallecida, pero el resultado de la autopsia determinó que se trató de un homicidio. El cuerpo presentaba laceraciones y una herida causada con arma blanca.

De forma extraoficial, la víctima fue identificada como Jacobo Raymundo. La Policía indicó que sus unidades de investigación buscaban al responsable.

Agosto cerró con seis asesinatos

El registro de septiembre llega después de que agosto cerrara con seis homicidios en todo El Salvador, según las estadísticas publicadas a diario por la PNC en sus redes sociales.

Durante ese mes fueron reportados asesinatos en Morazán, Ahuachapán, Santa Ana, San Salvador, La Unión y Apopa. Varios de los casos derivaron en capturas de presuntos responsables, entre ellos personas acusadas de ataques con arma blanca, agresiones tras discusiones y un hecho en el que la víctima fue localizada después de que su familia denunciara su desaparición.

PUBLICIDAD