El Salvador

Hallan el cuerpo en descomposición de una mujer en Chalchuapa; es el cuarto homicidio del mes reportado en El Salvador

El balance oficial incluye el caso del 19 de septiembre en Teotepeque, La Libertad Costa, donde una mujer murió tras una agresión de su compañero, quien luego ingirió veneno y falleció

Maniquí con silueta femenina acostado en el piso de una habitación oscura, cubierto completamente por una sábana blanca.
El Salvador suma cuatro homicidios en septiembre, según el registro diario de la PNC. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Salvador acumula cuatro homicidios registrados durante septiembre, de acuerdo con las estadísticas diarias divulgadas por la Policía Nacional Civil (PNC). El caso más reciente ocurrió este 20 de septiembre en el distrito de en Chalchuapa de Santa Ana Oeste.

Las autoridades no divulgaron la identidad ni la edad de la mujer, tampoco precisaron el lugar exacto del crimen ni si existían denuncias previas por violencia dentro de la relación. La institución indicó que el caso permanece bajo investigación.

PUBLICIDAD

La víctima es una mujer, su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición. Policía de Inteligencia e Investigaciones trabajan para capturar al responsable”, anunció en redes sociales la institución policial sin mayor detalles.

Otro caso ocurrió el 19 de septiembre en el distrito de Teotepeque, en La Libertad Costa, donde una mujer murió tras ser atacada por su pareja.

La PNC informó que la víctima sufrió lesiones causadas con un objeto contundente. El presunto agresor ingirió veneno después del ataque y murió en una unidad de salud, según la versión preliminar de la institución.

Cinta de seguridad amarilla con el texto Policía Nacional - Escena del crimen, atada a un poste frente a casas y una patrulla.
Una cinta amarilla de la Policía Nacional acordona una calle residencial en la que se encuentran agentes y patrullas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos mujeres asesinadas en menos de 48 horas

El homicidio de Teotepeque ocurrió un día antes del asesinato de María Alicia Hernández, de 30 años, en el cantón Toponahuaste, distrito de Ciudad Barrios, San Miguel Norte. Según la PNC, Hernández fue atacada con un machete por su pareja, William Omar L., de 40 años. William fue capturado y será procesado por homicidio agravado.

PUBLICIDAD

Con esos dos casos, septiembre registró al menos dos asesinatos de mujeres atribuidos a sus parejas. Hasta el 31 de agosto, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) había documentado 17 feminicidios y muertes violentas de mujeres durante 2026. Diez de esos casos fueron atribuidos a parejas o exparejas de las víctimas. En El Salvador, las autoridades actualmente no registran de forma separada los asesinatos de mujeres como feminicidios ni publican bases de datos públicas específicas para estos casos.

El recuento diario de la PNC marca un mes con episodios en La Libertad Costa y San Miguel Norte. Un hallazgo en Sonsonate Oeste también dio un giro inesperado. La investigación sigue abierta en varios frentes
El recuento diario de la PNC marca un mes con episodios en La Libertad Costa y San Miguel Norte. Un hallazgo en Sonsonate Oeste también dio un giro inesperado. La investigación sigue abierta en varios frentes

El primer homicidio del mes, confirmado tras una autopsia

El primer asesinato registrado por la Policía en septiembre ocurrió el 8 de ese mes en Acajutla, Sonsonate Oeste. Un hombre de 60 años fue hallado sin vida en un terreno de cultivo.

La PNC inspeccionó inicialmente la escena como la de una persona fallecida, pero el resultado de la autopsia determinó que se trató de un homicidio. El cuerpo presentaba laceraciones y una herida causada con arma blanca.

De forma extraoficial, la víctima fue identificada como Jacobo Raymundo. La Policía indicó que sus unidades de investigación buscaban al responsable.

Agosto cerró con seis asesinatos

El registro de septiembre llega después de que agosto cerrara con seis homicidios en todo El Salvador, según las estadísticas publicadas a diario por la PNC en sus redes sociales.

Durante ese mes fueron reportados asesinatos en Morazán, Ahuachapán, Santa Ana, San Salvador, La Unión y Apopa. Varios de los casos derivaron en capturas de presuntos responsables, entre ellos personas acusadas de ataques con arma blanca, agresiones tras discusiones y un hecho en el que la víctima fue localizada después de que su familia denunciara su desaparición.

Temas Relacionados

HomicidiosFeminicidiosViolencia de géneroHomicidios en El SalvadorPNCEstadística de homicidios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por cada dólar exportado, El Salvador importó $51 en juguetes durante 2026, según el Banco Central de Reserva

Las compras externas de ese rubro sumaron $36.54 millones en los primeros siete meses de 2026, frente a ventas al exterior por $710 mil, lo que mantuvo un amplio saldo negativo comercial

Por cada dólar exportado, El Salvador importó $51 en juguetes durante 2026, según el Banco Central de Reserva

Hombre mata a su pareja y fallece tras ingerir veneno en El Salvador

De acuerdo con la policía, el sospechoso habría ingerido una sustancia tóxica tras la agresión y falleció por intoxicación en una unidad de salud

Hombre mata a su pareja y fallece tras ingerir veneno en El Salvador

El Salvador, Honduras y Guatemala reciben USD 29.064 millones en remesas hasta julio y marca un alza de 7,1%

El flujo de dinero enviado sobre todo desde Estados Unidos sumó USD 1,941 millones más que en los primeros siete meses de 2025.

El Salvador, Honduras y Guatemala reciben USD 29.064 millones en remesas hasta julio y marca un alza de 7,1%

El Salvador es el tercer país con más trabajadores de origen extranjero en restaurantes de Estados Unidos

Los salvadoreños concentran el 2.4% de los cocineros, el 1.2% de los chefs y el 1% de los supervisores en EE.UU., de acuerdo con un informe de la Asociación Nacional de Restaurantes

El Salvador es el tercer país con más trabajadores de origen extranjero en restaurantes de Estados Unidos

El Salvador, contra las cuerdas tras caer ante Portugal en el playoff de Copa Davis

La selección europea resolvió la primera jornada con dos triunfos y obligó al equipo local a buscar una remontada en los tres encuentros pendientes

El Salvador, contra las cuerdas tras caer ante Portugal en el playoff de Copa Davis

TECNO

Stellar Blade llega a Nintendo Switch 2 este 5 de noviembre con colaboración gratuita de Bayonetta

Stellar Blade llega a Nintendo Switch 2 este 5 de noviembre con colaboración gratuita de Bayonetta

Cómo transformar tu celular en un control remoto para cualquier Smart TV

Gafas inteligentes enfrentan posible prohibición en edificios gubernamentales de Australia

Qué significa que una persona camine muy rápido, según la IA

Crea tus propias Guerreras K-Pop: guía paso a paso para hacer recortables

ENTRETENIMIENTO

Ke Huy Quan recuerda el secreto que descubrió años después sobre Harrison Ford

Ke Huy Quan recuerda el secreto que descubrió años después sobre Harrison Ford

Dakota Johnson habló de su nueva etapa tras la ruptura con Chris Martin y de su deseo de ser madre

Bryce Dallas Howard habla por primera vez sobre su experiencia con la perimenopausia

Domhnall Gleeson recordó “Cuestión de tiempo” y reveló qué haría si pudiera volver al pasado

Nicolas Cage luce irreconocible con su nuevo estilo durante un evento en Los Ángeles

MUNDO

Scott Bessent mantuvo un encuentro con funcionarios chinos en Nueva York sobre IA y comercio: “Fue muy satisfactorio”

Scott Bessent mantuvo un encuentro con funcionarios chinos en Nueva York sobre IA y comercio: “Fue muy satisfactorio”

El régimen de Irán acelera un proyecto en el Parlamento para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear

Tras amenazar con intensificar los ataques en Ucrania, Rusia golpeó la región de Sumi y mató a cinco civiles

Jefes de inteligencia europeos alertan que Rusia podría intensificar "en cuestión de meses" sus hostilidades contra la OTAN

La líder de AfD pidió la renuncia del canciller Friedrich Merz tras el duro revés de su partido en las regionales alemanas