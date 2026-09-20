Colisionaron seis vehículos y murieron tres personas en Guatemala, dos de ellas se alistaban para su boda

El accidente en la ruta a Masagua, Escuintla, Guatemala involucró tres motocicletas, dos automóviles livianos y un camión cisterna con combustible, según los Bomberos Voluntarios. (Bomberos Voluntarios)

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Un trágico colisión vial en el kilómetro 63 de la ruta a Masagua, en el departamento de Escuintla, dejó tres personas fallecidas y tres heridos en estado crítico este sábado 19 de septiembre.

El percance involucró a seis vehículos: tres motocicletas, dos automóviles livianos y un camión cisterna que transportaba combustible, según confirmaron los Bomberos Voluntarios de la 14.ª Compañía.

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Los socorristas acudieron al lugar tras la alerta y hallaron a tres víctimas sin signos vitales, cuya identidad no fue establecida de inmediato.

El personal de auxilio brindó atención médica de urgencia a los tres sobrevivientes, quienes ingresaron con lesiones de gravedad a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla.

Debido al choque, el depósito del tráiler sufrió fracturas y derramó una alta cantidad de hidrocarburo sobre el asfalto, por lo cual las fuerzas de seguridad cerraron el tránsito vehicular en ambos sentidos para prevenir contingencias mayores o incendios.

Agentes del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) coordinaron el peritaje de la escena y el resguardo de la vía.

El derrame de hidrocarburo del camión cisterna obligó a cerrar el tránsito en ambos sentidos de la ruta para prevenir incendios y otras contingencias. (Bomberos Voluntarios)

La ruta al Pacífico concentra una de las mayores tasas de siniestralidad en Guatemala

El tramo carretero que conecta la cabecera departamental con Masagua forma parte de la ruta CA-9 Sur, la cual une la capital guatemalteca con los puertos del océano Pacífico.

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Datos del Departamento de Tránsito de la PNC revelan que esta arteria figura año tras año entre los dos corredores viales con más accidentes del país, al registrar entre el 15% y el 17% del total de siniestros en carreteras.

Asimismo, el departamento de Escuintla ocupa el segundo puesto nacional con mayor número de percances y víctimas mortales, únicamente superado por el departamento de Guatemala.

Durante el último año, la jurisdicción de Escuintla contabilizó más de 1.100 hechos de tránsito y cerca de 300 fallecidos, en una red vial caracterizada por el tránsito simultáneo de transporte pesado de carga hacia el puerto y un elevado volumen de vehículos de menor tamaño.

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Los heridos del choque en Escuintla ingresaron con lesiones graves a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla. (Bomberos Voluntarios)

Se casarían el domingo: identifican a dos víctimas

Pese a que las autoridades no han identificado a ninguna de las víctimas, vecinos del sector y familiares identificaron a medios locales que uno de los fallecidos es Daniel Grande, mientras que su novia Angélica García se debate entre la vida y la muerte.

De acuerdo con sus conocidos, los jóvenes habían salido en su motocicleta para comprar y realizar los últimos detalles para su boda, la cual se llevaría a cabo mañana domingo 20 de septiembre.

“Tenían muchos sueños por cumplir. No sabemos qué pasó, pero se nos rompe el corazón en mil pedazos”, dijo una mujer entrevistada por medios de la comunidad.

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Daniel Grande es uno de los fallecidos, mientras que su novia Angélica García fue llevada de emergencia a un centro asistencial. (Redes Sociales)

Las motocicletas representan la mitad de las colisiones registradas en el territorio nacional

Los informes oficiales del Departamento de Tránsito señalan que las motocicletas constituyen el tipo de vehículo con la tasa de accidentes más alta en Guatemala, ya que participan en cerca del 50% de los siniestros viales reportados en todo el territorio nacional.

El rápido crecimiento del parque de dos ruedas en áreas urbanas y departamentales incrementó la vulnerabilidad de estos conductores frente a colisiones múltiples.

Detrás de las motos, los automóviles livianos ocupan el segundo lugar de siniestralidad con aproximadamente el 18% de las colisiones, seguidos por los vehículos tipo pick-up, que alcanzan cerca del 9% de los percances.

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El transporte pesado, que incluye camiones de carga y cisternas de combustible como el involucrado en Masagua, representa alrededor del 8% de los sucesos viales, aunque suele generar consecuencias de extrema gravedad debido a la masa de los automotores y los materiales peligrosos que trasladan.