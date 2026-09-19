América Latina

Autoridades guatemaltecas reciben en la frontera a alias “El Muerto”, uno de los 100 m{as buscados por El Salvador

El sospechoso, señalado como miembro de Barrio 18, fue expulsado por México y entregado en El Carmen, donde la PNC asumió su custodia para su traslado y entrega inmediata a territorio salvadoreño

El operativo internacional permitió localizar y arrestar a Ventura Cerón en Chiapas, México, después de que permaneciera prófugo desde el año anterior.
Guatemala recibió en la Frontera El Carmen a José Erwin Wilberto Ventura Cerón, alias “El Muerto”, uno de los 100 más buscados de El Salvador y presunto integrante del Barrio 18. (PNC de Guatemala)
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Las autoridades de Guatemala recibieron en la Frontera El Carmen a José Erwin Wilberto Ventura Cerón, alias “El Muerto”, un presunto integrante de la pandilla Barrio 18 que figura entre los 100 más buscados de El Salvador y que fue expulsado de México.

El operativo internacional permitió la localización y arresto del sospechoso en el estado de Chiapas, luego de permanecer prófugo desde el año anterior.

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En la jurisdicción de Malacatán, en el departamento de San Marcos, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala se hicieron cargo del individuo de 36 años.

Ventura Cerón, identificado con el rango de homeboy y presunto gatillero de la facción 18 Revolucionarios del Barrio 18, registraba una permanencia irregular en territorio mexicano.

Guatemala recibió en la Frontera El Carmen a José Erwin Wilberto Ventura Cerón, alias “El Muerto”, uno de los 100 más buscados de El Salvador y presunto integrante del Barrio 18.
Investigadores de la DIPANDA de la Policía Nacional Civil de Guatemala asumieron la custodia del sospechoso en Malacatán, San Marcos. (PNC de Guatemala)

Sobre el acusado pesan antecedentes por homicidio agravado y evasión, además de dos órdenes de aprehensión en El Salvador por el delito de organizaciones terroristas y resistencia.

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El operativo conjunto en territorio mexicano derivó en la captura del prófugo

La detención ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, mediante una acción coordinada entre las fuerzas de seguridad locales y el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), en conjunto con la Policía Nacional Civil salvadoreña.

El fiscal general del estado mexicano, Jorge Llaven, dijo a medios mexicanos que el aseguramiento formó parte de los esquemas de colaboración para ubicar a personas con órdenes de captura en movilidad.

Posterior a su aprehensión, el detenido quedó a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) de México para ejecutar su repatriación.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de El Salvador y el titular de esa cartera, Gustavo Villatoro, detalló a través de sus redes sociales que el presunto pandillero se había ocultado en diversos estados mexicanos desde el año pasado para evadir a la justicia de su país.

“Ningún terrorista escapará del brazo de la justicia aunque huya a esconderse en otro país. Contamos con las alianzas necesarias con países vecinos para ubicarlos y traerlos de regreso”, publicó Villatoro.

Guatemala recibió en la Frontera El Carmen a José Erwin Wilberto Ventura Cerón, alias “El Muerto”, uno de los 100 más buscados de El Salvador y presunto integrante del Barrio 18.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, se pronunció sobre la captura en sus redes sociales. (X/Twitter Gustavo Villatoro)

La vigilancia sobre sus desplazamientos permitió fijar su ubicación en la zona sur de México, lo que facilitó la intervención de las instituciones migratorias.

Las autoridades completan el traslado hacia El Salvador para enfrentar la justicia

El protocolo de expulsión estableció el envío inicial del sospechoso desde México hacia Guatemala. En la zona fronteriza, los agentes de DIPANDA recibieron a Ventura Cerón para tramitar su posterior entrega inmediata en los límites territoriales con El Salvador.

En la frontera salvadoreña, efectivos de la Policía Nacional Civil aguardaban para concretar la detención formal del prófugo.

Guatemala recibió en la Frontera El Carmen a José Erwin Wilberto Ventura Cerón, alias “El Muerto”, uno de los 100 más buscados de El Salvador y presunto integrante del Barrio 18.
Tras su detención, el Instituto Nacional de Migración de México ejecutó la repatriación de Ventura Cerón mediante un protocolo de expulsión con paso previo por Guatemala. (PNC de Guatemala)

La captura fue presentada por las instituciones involucradas como resultado de la cooperación transfronteriza orientada a ubicar a integrantes de estructuras criminales fuera de sus países de origen.

Tras su llegada a suelo salvadoreño, el imputado deberá responder ante los tribunales por los procesos judiciales pendientes vinculados a homicidio y terrorismo.

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