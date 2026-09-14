Guatemala

Los recorridos de antorchas en Guatemala dejan dos adolescentes fallecidos

Un percance vial ocurrido la noche del domingo 13 de septiembre en el kilómetro 145 de la CA-2 Occidente causó dos decesos y mantiene a un joven de 19 años hospitalizado grave

El accidente de tránsito ocurrió la noche del 13 de septiembre en el kilómetro 145 de la ruta CA-2 Occidente, en San Antonio, Suchitepéquez.
La tragedia en Guatemala dejó dos adolescentes muertos durante un recorrido de antorcha patria por las fiestas de Independencia. (Redes Sociales)
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Lo que debía ser una jornada de celebración y fiesta en Guatemala, terminó en tragedia, luego de que dos adolescentes fallecieran al ser atropellados cuando participaban en el recorrido de una antorcha patria.

El accidente de tránsito se registró la noche del domingo 13 de septiembre, cuando un grupo de jóvenes corría por la carretera como parte de las celebraciones por las fiestas de Independencia.

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Un tercer participante, de 19 años, fue trasladado en estado delicado a un hospital.

El incidente se suscitó cuando los jóvenes corrían en grupo como parte de las antorchas patrias y, por causas que se desconocen, fueron atropellados a la altura del kilómetro 145 de la ruta CA-2 Occidente, jurisdicción de San Antonio, Suchitepéquez.

La tragedia en Guatemala dejó dos adolescentes muertos durante un recorrido de antorcha patria por las fiestas de Independencia.
El accidente de tránsito ocurrió la noche del 13 de septiembre en el kilómetro 145 de la ruta CA-2 Occidente, en San Antonio, Suchitepéquez. (Bomberos Municipales Departamentales)

El accidente dejó dos víctimas fatales en la ruta CA-2

Los Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados sobre un percance vial que afectó a personas que participaban en el recorrido de una antorcha.

Al llegar al lugar, los socorristas localizaron a un menor de edad que ya no presentaba signos vitales. La víctima fue identificada como Cristian Salomón Ponce, de 16 años.

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La tragedia en Guatemala dejó dos adolescentes muertos durante un recorrido de antorcha patria por las fiestas de Independencia.
Cristian Salomón Ponce, de 16 años, murió en el lugar del percance vial atendido por los Bomberos Municipales Departamentales. (Redes Sociales)

Los rescatistas también atendieron a otro adolescente, quien recibió estabilización en el lugar y fue trasladado al Hospital Nacional de Mazatenango. El joven fue identificado como Gerson Otoniel Toloc Santay, de 17 años.

Murió al ingresar al centro asistencial, según la información difundida por los cuerpos de socorro. La tercera víctima fue Kevin Santay Toloc, de 19 años. Rudy Chaclán, portavoz de Bomberos Municipales Departamentales, indicó que el joven permanecía en condición delicada.

Las autoridades investigan si hubo otro vehículo involucrado

En el lugar del accidente fue localizada una motocicleta. Hasta ahora, no se ha determinado si otro vehículo, de transporte pesado o liviano, tuvo participación en el percance.

La tragedia en Guatemala dejó dos adolescentes muertos durante un recorrido de antorcha patria por las fiestas de Independencia.
Las autoridades investigan si otro vehículo estuvo involucrado en el accidente, luego del hallazgo de una motocicleta en la ruta CA-2. (Bomberos Municipales Departamentales)

Tras confirmar la muerte del primer adolescente, los bomberos notificaron a las autoridades correspondientes para que efectuaran las diligencias legales.

La investigación quedó en manos de las entidades competentes, que deberán esclarecer cómo ocurrió el accidente y establecer posibles responsabilidades.

La tragedia ocurrió en medio de los recorridos de antorchas que realizan estudiantes, familias y otros grupos durante las actividades patrias en Guatemala.

El gobernador pidió circular por el lado derecho de la vía

Luego del hecho, el gobernador departamental de Guatemala, Mauricio Roberto Benard Alvarado, pidió a maestros, estudiantes y participantes de las antorchas que se movilicen por el lado derecho de las calles.

El funcionario solicitó que los grupos permitan el paso de los vehículos y pidió a los automovilistas mantener la consideración y el cuidado necesarios al encontrarse con jóvenes que realizan estos recorridos.

Queremos que esto, por favor, no se repita”, expresó Benard Alvarado al referirse a la tragedia ocurrida en Suchitepéquez.

El cierre del Obelisco también responde a la construcción del AeroMetro y a la reducción de carriles en ese sector de la Ciudad de Guatemala.
El nuevo esquema de encendido de antorchas funcionará entre las 06:00 y las 18:00 horas para reducir incidentes registrados en años anteriores. (Soy502)

El gobernador también recomendó que los participantes se hidraten, se protejan del sol y utilicen bloqueador durante las jornadas previstas para las celebraciones de Independencia.

Además, pidió paciencia a las personas que observan el paso de las antorchas y a los conductores que circulan cerca de los grupos. La recomendación para quienes participan es realizar el trayecto por el costado derecho de la carretera.

El Obelisco cerró para impedir concentraciones de antorchas

El tradicional punto de encendido del fuego patrio en el Obelisco permaneció cerrado este lunes 14 de septiembre para evitar la concentración de personas durante los recorridos.

Un video difundido por Amílcar Montejo, gerente de Comunicación de Emetra, mostró el sector sin acceso para los grupos que acostumbran reunirse en ese lugar durante las actividades patrias.

Las autoridades habilitaron cinco puntos alternativos para encender el fuego patrio entre las 6.00 y las 18.00:

La Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad ingresó desde Guatemala y recorrerá El Salvador durante tres días./ (Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad ingresó desde Guatemala y recorrerá El Salvador durante tres días./ (Secretaría de Prensa de la Presidencia)
  • Centro Comercial Los Álamos,
  • En la zona 18;
  • Parque Erick Barrondo;
  • Campos del Roosevelt;
  • Campo Marte y
  • Municipalidad de Guatemala.

La medida busca distribuir a los participantes en distintos sectores de la capital y reducir las complicaciones de tránsito que suelen producirse en los alrededores del Obelisco durante los recorridos de antorchas.

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