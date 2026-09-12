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Las sanciones de Estados Unidos a las aerolíneas iraníes cortan algunos de los últimos vínculos del régimen con el exterior

La administración Trump incorporó a varias compañías de Irán y a firmas extranjeras a una lista de castigos, y alertó a los bancos sobre operar con un rubro acusado de facilitar compras militares

Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos amenazan con dañar de forma permanente al sector aéreo de Irán. (Al Masirah TV/Handout via REUTERS)
Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos amenazan con dañar de forma permanente al sector aéreo de Irán. (Al Masirah TV/Handout via REUTERS)
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Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra aerolíneas iraníes adicionales amenazan con causar daños permanentes a un sector ya muy maltrecho, prácticamente cortando las limitadas conexiones aéreas del país con el resto del mundo.

El martes, la administración Trump añadió varias aerolíneas iraníes y empresas extranjeras a su lista de entidades sancionadas y advirtió a las instituciones financieras sobre los riesgos de operar con este sector, al que acusó de ayudar a Teherán a adquirir componentes para armas.

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El impacto económico es difícil de cuantificar; el año pasado, el director ejecutivo de Iran Air afirmó que el sector contribuía con un 9 % al PIB del país —valorado en unos 300.000 millones de dólares—, y no existen datos oficiales sobre cómo ha variado esta cifra desde que Israel y EEUU lanzaron ataques el 28 de febrero. No obstante, las sanciones aislarán aún más a un país al que ya resulta difícil acceder para muchas aerolíneas y empresas de transporte de carga.

Estas últimas sanciones “podrían prácticamente paralizar la conectividad aérea de Irán con el exterior”, señaló Farhad Alavi, socio del bufete Akrivis Law Group en Washington D. C.

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Estas acciones se suman a las medidas adoptadas el mes pasado contra dos bancos extranjeros: las sucursales en los Emiratos Árabes Unidos del banco egipcio Banque Misr y el turco Golden Global Investment Bank.

Retrato de Donald Trump, EE. UU., de medio cuerpo, sonriendo, vestido con un traje azul, camisa blanca y corbata roja a rayas
El Tesoro de Estados Unidos incluyó a 36 entidades en su lista de sanciones por apoyar al sector de la aviación de Irán.

En un comunicado, el Tesoro estadounidense informó que había sancionado a 36 entidades “por apoyar al sector de la aviación de Irán, utilizado por el régimen para transportar armas, personal y carga ilícita”.

La industria aeronáutica iraní ha estado sujeta a sanciones desde finales de la década de 1970. La antigüedad media de las aeronaves en servicio en el país es de unos 42,2 años —según datos de la consultora aeronáutica Cirium—, más del doble del estándar del sector para retirar aviones “viejos” de la flota. Las aerolíneas suelen desmantelar aviones estacionados para obtener repuestos, dado que Boeing y Airbus SE no pueden vender fácilmente sus productos en el país.

La administración Trump sancionó a aerolíneas iraníes y empresas extranjeras por presunto apoyo a la compra de componentes para armas por parte de Teherán. (Vantor/Handout via REUTERS)
La administración Trump sancionó a aerolíneas iraníes y empresas extranjeras por presunto apoyo a la compra de componentes para armas por parte de Teherán. (Vantor/Handout via REUTERS)

Las aerolíneas iraníes encargaron aviones por valor de unos 40.000 millones de dólares a empresas occidentales durante el breve periodo de alivio de sanciones que siguió al acuerdo nuclear (JCPOA) de 2016: 100 a Airbus, 120 a Boeing y 20 a ATR. Las entregas se interrumpieron después de que el presidente Donald Trump se retirara del pacto nuclear, habiéndose entregado únicamente 16 aeronaves. “Su sector prácticamente carecía de vida. No contaban con la infraestructura ni con las capacidades básicas. No queda nada de este sector”, afirmó Richard Aboulafia, director gerente de AeroDynamic Advisory.

La conectividad aérea con el extranjero se limitaba a unas pocas aerolíneas antes de la guerra y ahora es inexistente, ya que todas las compañías aéreas internacionales y regionales han suspendido sus operaciones con Irán tras el 28 de febrero.

El mayor aeropuerto de Irán y su principal centro de conexión internacional, el Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de Teherán, todavía registra algunas llegadas y salidas de vuelos extranjeros operados por aerolíneas locales. Estambul destaca como el destino más frecuente, junto con Bagdad, Shanghái, Mascate, Dubái, Tiflis y otros.

Sin embargo, vigilar el cumplimiento de las sanciones podría resultar difícil de por sí, dado que los países con vínculos con Teherán han restado importancia, hasta ahora, a las recientes amenazas.

Gran parte de la industria aeronáutica iraní ya está fuertemente sancionada, por lo que el impacto será limitado. No obstante, esto disuadirá a las pocas aerolíneas que aún vuelan a Irán de seguir haciéndolo o provocará un aumento de los precios si deciden continuar. El resultado, una vez más, es que los ciudadanos iraníes de a pie siguen siendo los más perjudicados”, señaló Dina Esfandiary, analista de geoeconomía de Bloomberg para Oriente Medio.

(c) 2026 , Bloomberg

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