Las Fuerzas Armadas de Yemen lanzaron una contraofensiva tras el avance relámpago de los rebeldes hutíes

Las Fuerzas Armadas de Yemen anunciaron bombardeos en la costa occidental tras el avance de los hutíes en torno al estrecho de Bab el Mandeb. (REUTERS/Stringer)

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Las Fuerzas Armadas de Yemen lanzaron este viernes una ofensiva aérea sobre la costa occidental del país, después de que los hutíes se hicieran con el control de Moca y otras localidades estratégicas próximas al estrecho de Bab el Mandeb. El Ejército yemení pidió a la población civil que evite las carreteras que conectan Taiz, Dhubab y Moca ante la intensificación de los combates.

El avance de la milicia respaldada por Irán sobre la franja costera del mar Rojo agrava el riesgo de colapso de la tregua vigente desde 2022 y reaviva los temores sobre la seguridad del tránsito marítimo internacional en la zona.

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“La Fuerza Aérea ha iniciado los bombardeos en la zona de ataque previamente anunciada. Pedimos a la población civil que evite utilizar la carretera de Taiz a Moca, así como la de Moca a Dhubab”, señaló en redes sociales el portavoz del Ejército de Yemen, el coronel Majed Abdulá al Nuzaily.

El militar emplazó a los ciudadanos a que se abstengan de circular por “las carreteras prohibidas hasta nuevo aviso” y difundió un mapa que delimita la zona que las tropas del Gobierno reconocido internacionalmente pretenden arrebatar al grupo rebelde.

En una comunicación posterior, Al Nuzaily informó de nuevos ataques en las zonas de Al Mukha y Dhu Bab, donde, según sus propias informaciones, la aviación gubernamental alcanzó posiciones, vehículos y armamento de los rebeldes. Entre los objetivos figuran el entorno del puerto de Al Mukha, donde las fuerzas yemeníes aseguran haber destruido vehículos y material militar “de la milicia hutí terrorista” y haber causado bajas entre los combatientes.

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Los hutíes afirmaron que su ofensiva en Yemen fue un éxito y dijeron haber tomado Moca, Dhubab y Murad en la costa del mar Rojo. (REUTERS/Amr Alfiky/File Photo)

Los bombardeos también alcanzaron concentraciones de milicianos próximas al centro comercial Zaid al Kharj, en Al Mukha, así como posiciones cercanas a la administración del proyecto de agua de la ciudad. Otro punto atacado fue una concentración de vehículos y combatientes en la carretera que conecta Al Mukha con Dhu Bab, en el punto conocido como “el matadero animal”, a unos once kilómetros de la ciudad. El Ejército señaló además la antigua sede de un dirigente militar hutí, situada al norte de Al Mukha, como objetivo de los ataques.

Los hutíes controlan ahora la totalidad de la franja costera del mar Rojo que restaba en manos del Gobierno reconocido internacionalmente, tras hacerse con Moca, Dhubab y Murad en los últimos días. La toma de estas localidades, situadas junto al estrecho de Bab el Mandeb, permite a la milicia proyectar capacidad de artillería sobre una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.

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El portavoz militar de la insurgencia, Yahya Sari, calificó de “éxito” la ofensiva lanzada la semana pasada contra las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí. El vocero afirmó que sus tropas se hicieron con seis localidades en las provincias de Taiz y Hodeida, “abarcando una superficie total de 5.400 kilómetros cuadrados”, y sostuvo que “cientos de efectivos” de las tropas rivales han muerto, han resultado heridos o han sido capturados.

El Ejército de Yemen pidió a la población civil evitar las carreteras entre Taiz, Moca y Dhubab por la ofensiva militar en la zona. (REUTERS/Stringer)

Según informaciones recogidas por la cadena de televisión qatarí Al Yazira, las fuerzas gubernamentales se vieron forzadas a retirarse ante la presión militar de los hutíes, que avanzaron después hacia las islas de Mayun y Zuqar, en Bab el Mandeb, donde continúan los combates. El aeropuerto de Moca ha sido objetivo de bombardeos saudíes durante las últimas horas, según medios yemeníes.

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El estrecho de Bab el Mandeb, que separa la península Arábiga del Cuerno de África, tiene una extensión de unos 29 kilómetros. El control hutí sobre esta franja costera pone en riesgo la tregua alcanzada en 2022 entre las partes del conflicto abierto en Yemen desde 2014, uno de los más prolongados y con mayor impacto humanitario a nivel internacional, en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

La escalada del conflicto y el rápido avance de los hutíes tuvo un “profundo impacto” en las actividades de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Yemen, así como en las necesidades de la población, según lamentó el coordinador de la organización en Adén, capital del Gobierno reconocido internacionalmente, Lou Cormack.

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“Nuestros equipos llevan presentes en Moca y sus alrededores desde 2018. Nuestro trabajo se centra en mejorar el acceso a la atención sanitaria pediátrica y materna, un salvavidas para muchas mujeres y niños en una zona donde el acceso a dicha atención supone un reto diario”, señaló Cormack en un comunicado difundido por la organización.

En Moca, precisó, equipos de MSF brindan apoyo al Hospital General y a dos centros de atención materno-infantil situados fuera de la localidad, uno al este y otro al norte. Estas instalaciones se encuentran al “límite de su capacidad” debido a los crecientes combates y la llegada gradual de personas desplazadas, lo que obligó a trasladar a los pacientes en estado crítico hacia Adén.

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La ofensiva hutí “ha cambiado radicalmente la situación”, advirtió Cormack. “En cuestión de horas, se evacuaron los hospitales que prestaban servicios de traumatología en la costa occidental, mientras que un gran número de personas huía de Moca hacia el sur y Adén, entre ellas personal sanitario de los hospitales de la ciudad”, relató el coordinador, quien indicó que el equipo de MSF permanece en la ciudad, con 30 de sus miembros en el Hospital General.

“Puede que no parezcan muchos, pero su trabajo está salvando vidas”, agregó Cormack ante una situación que calificó de “extremadamente difícil” y “estresante”, con casi la totalidad de los centros sanitarios sin funcionamiento debido a que su personal abandonó la ciudad. El coordinador de MSF alertó de que si las necesidades médicas de la población ya eran “enormes” antes de la última escalada de violencia, “ahora son aún mayores”.

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