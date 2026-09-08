Tribunal Electoral en Guatemala confirma que Poder y Winaq superan el mínimo de afiliados y podrán participar en las elecciones 2027

Una infografía detalla que los partidos Poder y Winaq superaron en Guatemala los 28.083 afiliados exigidos por ley para mantener su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A dos días del vencimiento del plazo legal, Poder, Winaq y el umbral de 28,083 afiliados reordenaron el mapa partidario en Guatemala: las dos organizaciones ya superaron la cifra exigida por la ley para conservar su inscripción y competir en las elecciones generales de 2027, mientras URNG-Maíz quedó a 38 personas de alcanzarla, según los registros actualizados del Tribunal Supremo Electoral.

Lo cual confirma que hasta la ultima actualización 26 partidos políticos listos para participar en las elecciones de 2027 que se celebraran en Guatemala.

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El universo sobre el que se apoya ese requisito también creció. De acuerdo con datos publicados por Infobae el 3 de septiembre, el padrón electoral guatemalteco ya supera los 10.2 millones de ciudadanos, aunque la vara legal vigente se calcula sobre el registro usado en los comicios de 2023, cuando el TSE contabilizó 9,361,068 electores.

La fecha límite es el jueves 10 de septiembre. Deyanira Herrera, jefa del Departamento de Organizaciones Políticas del tribunal, confirmó que ese día vence el plazo para que las agrupaciones completen el mínimo de afiliación y puedan mantener abierta la ruta hacia la contienda de 2027.

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Magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala presiden una sesión con representantes de partidos políticos. (TSE de Guatemala)

La ley fija el mínimo en 28,083 afiliados según el padrón de 2023

La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que una organización puede funcionar si alcanza, 90 días antes de la convocatoria a elecciones, un número de afiliados equivalente al 0.3% del padrón utilizado en la elección anterior. En este caso, ese cálculo fijó el piso en 28,083 afiliados.

Ese requisito no solo define la supervivencia formal de los partidos. Una vez superado, el Registro de Ciudadanos puede autorizar la celebración de asambleas municipales, departamentales y nacionales, un paso indispensable para operar como vehículo electoral en 2027.

En los registros más recientes, Poder, cuyo nombre oficial es Partido de Oportunidades y Desarrollo, llegó a 28,249 afiliados. La cifra marca un salto respecto de los 26,521 que reportaba a inicios de agosto.

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Oscar Rodolfo Castañeda, dirigente de la agrupación, había vinculado semanas atrás la lentitud del proceso con la digitalización de datos por parte del tribunal y con irregularidades en otros partidos.

“Cada persona que pone su firma es una persona real y no tienen que sentirse tristes o afectados porque hay otros que desafortunadamente sí han llenado sus números con afiliaciones falsas”, afirmó en declaraciones a medios locales.

Winaq también rebasó el mínimo y quedó en 28.197 afiliados. El dato confirmó lo que su dirigencia había sostenido en semanas previas, cuando el registro oficial del TSE todavía le atribuía 25.879 afiliados.

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URNG-Maíz en la actualización esta a 38 personas del mínimo exigido

La situación más ajustada es la de URNG-Maíz, que acumula 28.045 afiliados. Eso la deja a 38 personas del umbral legal cuando faltan dos días para el cierre del plazo.

La brecha se redujo con rapidez en las últimas semanas. En agosto, la organización aparecía con 25,793 afiliados y era la más rezagada entre las agrupaciones que peleaban por conservar su inscripción.

El registro actualizado del tribunal también muestra que otras fuerzas cercanas al umbral ya lo superaron. Bien suma 28.694 afiliados, PV registra 28,548, PC llega a 28,541 y Victoria alcanza 28,421.

El dato central es directo: solo los partidos que alcancen el mínimo legal podrán avanzar hacia las asambleas requeridas para competir en 2027. Quienes no cumplan ese piso no podrán postular candidaturas presidenciales y, si además no llegan al porcentaje mínimo de votos exigido por la norma, el tribunal puede iniciar su cancelación formal.

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Más de 62% de los afiliados a partidos en Guatemala son mujeres

La base total de afiliación partidaria asciende a 849,681 ciudadanos distribuidos en 26 partidos políticos vigentes. De ese total, 527,916 son mujeres, equivalentes al 62.13%, y 321,765 son hombres, el 37.87%.

Entre las mujeres, el grupo etario más numeroso es el de 41 a 45 años, con 70,531 afiliadas, seguido por el de 36 a 40 años, con 69,908. Entre los hombres, la mayor concentración aparece entre 46 y 50 años, con 38,933, seguida por el rango de 41 a 45 años, con 38,705.

El nivel de alfabetismo también exhibe diferencias. Entre las mujeres afiliadas, 374,411 son alfabetas, un 70.92%, y 153,505 son analfabetas, un 29.08%; entre los hombres, 268,972 son alfabetas, un 83.59%, y 52,793 son analfabetas, un 16.41%.

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La concentración territorial más alta está en el municipio de Guatemala, con 53,974 afiliados. Le siguen Mixco, con 20,701; Villa Nueva, con 18,988; Escuintla, con 12,045 en su cabecera; San Pedro Carchá, en Alta Verapaz, con 10,875; y Chiquimulilla, en Santa Rosa, con 9,773.

Por departamento, Guatemala encabeza la lista de afiliación partidaria, seguido por San Marcos y Alta Verapaz, según el sistema comparativo del tribunal.

Seis comités en formación buscan entrar a la papeleta de 2027

Además de los partidos ya inscritos, el TSE reporta que cinco comités en formación ya alcanzaron el mínimo de adherentes requerido y que uno más está a menos de mil firmas.

Los que ya superaron ese piso son X Guate, encabezado por Manuel Haroldo Castillo Reyna; Movimiento Único Chapín, liderado por Gustavo Juárez Betancourth; Raíces, dirigido por el diputado Samuel Pérez; Dignidad, a cargo de Gabriel Romero Pérez; y Chapín, con Mario Alfonso López Silvestre como secretario provisional.

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