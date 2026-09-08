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Carmen Electra cuenta cómo fue preparar su nueva sesión para Playboy a 30 años de su debut en la revista: “No puedes respirar”

La actriz y modelo protagoniza la edición de verano de 2026, exactamente tres décadas después de su primera aparición en la revista

Carmen Electra vuelve a Playboy y cuenta lo que ocurrió detrás de cámaras con su icónico traje. (Reuters. Instagram)
Carmen Electra vuelve a Playboy y cuenta lo que ocurrió detrás de cámaras con su icónico traje. (Reuters. Instagram)
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Carmen Electra protagonizó la edición de verano de 2026 de Playboy, exactamente 30 años después de su primera aparición en la publicación.

De acuerdo con una estimación realizada por la propia artista, a lo largo de su trayectoria ha participado en más de 150 portadas de ediciones internacionales y regionales de la revista.

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Sobre su regreso a la revista, Carmen Electra explicó que disfrutó la experiencia y contó cómo fue elegido uno de los atuendos de la sesión.

Para la nueva sesión fotográfica, Electra utilizó distintos atuendos asociados con la imagen de Playboy. Uno de ellos fue el mencionado disfraz de conejita con estampado de leopardo diseñado por Roberto Cavalli.

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“Fue muy divertido volver a hacer la sesión. Básicamente, querían vestirme como una conejita de Playboy porque iba a ir a The Abbey, el club gay de West Hollywood, y así lo hicieron. Trajeron todos estos disfraces diferentes de conejita de Playboy. Decidí elegir el estampado de leopardo, y ese es el disfraz de Roberto Cavalli. Ya tengo uno y ahora tengo otro. ¡Así que estoy feliz!”, declaró.

Carmen Electra
Carmen Electra eligió un conjunto con estampado de leopardo diseñado por Roberto Cavalli. (AFP)

La celebridad también habló sobre la cantidad de disfraces que ha acumulado a lo largo de los años. “Creo que estoy coleccionando disfraces de conejita a estas alturas”, comentó.

El proceso de adaptación de los atuendos requirió modificaciones constantes. Según Carmen Electra, una costurera permaneció prácticamente durante toda la jornada realizando ajustes para conseguir que el traje tuviera el entalle previsto.

La sesión incluyó además un minivestido rasgado combinado con un sujetador decorado con tachuelas, una prenda de malla de manga larga con detalles de encaje y un bodi de rejilla transparente.

La actriz explicó que algunos de los atuendos requerían corsés y ajustes para conseguir el efecto visual previsto. Asimismo, describió las dificultades relacionadas con uno de los disfraces de conejita.

“Cuando realmente estás usando el disfraz, no puedes respirar. No quieren que respires. La nueva conejita de la casa incluso dijo: ‘Como eres una celebridad, vamos a dejarte respirar un poquito. Si fueras una Playmate, no estarías respirando’. Yo respondí: ‘¡De acuerdo, gracias!’”, relató.

Carmen Electra aseguró que no podía respirar muy bien con el traje para su sesión de Playboy.
Carmen Electra aseguró que no podía respirar muy bien con el traje para su sesión de Playboy.

El regreso a Playboy coincidió con otra vuelta a una franquicia importante en su trayectoria. Carmen Electra participó nuevamente en Scary Movie, saga en la que apareció desde la primera película, estrenada en 2000, y posteriormente en Scary Movie 4.

En la nueva entrega, la sexta de la franquicia, Electra aparece nuevamente durante la escena inicial. Su personaje participa como camarera y atiende a un personaje interpretado por Teyana Taylor.

La producción también representa el regreso de Marlon y Shawn Wayans al control creativo de la serie desde Scary Movie 2. Electra destacó su reencuentro con los hermanos Wayans y recordó su experiencia durante la cuarta película.

“Volver a estar con los Wayans fue increíble. Estuve también en la cuarta Scary Movie, e incluso cuando estábamos haciendo la cuarta, no dejaba de decir: ‘Realmente extraño a los Wayans’. Creo que los Wayans son los mejores”, afirmó.

Al hablar sobre la primera película, Electra recordó que el elenco y el equipo no conocían el alcance que tendría la producción.

Carmen Electra recordó cómo fue su experiencia en la primera cinta de Scary Movie. REUTERS/Mario Anzuoni
Carmen Electra recordó cómo fue su experiencia en la primera cinta de Scary Movie. REUTERS/Mario Anzuoni

“Cuando rodamos la primera, no teníamos idea de lo bien que funcionaría. Fue la película número uno en todo el mundo. Hicimos una gira por toda Europa. Para mí, fue la primera vez que una película en la que participaba estaba en el número uno, y fue una sensación muy divertida y buena”, explicó.

Electra también describió el estilo de los hermanos Wayans y la manera en que, según ella, influyó en el resultado de las películas. “Simplemente tienen ese toque, me gusta llamarlo el ‘Wayans Touch’. Son divertidos, son atrevidos y van un paso más allá, y eso es lo que hace que sea tan bueno”, afirmó.

En 2026, Carmen Electra continúa vinculada con dos producciones que forman parte de su trayectoria profesional: Playboy, donde inició su relación con la publicación hace tres décadas, y Scary Movie, una franquicia cinematográfica a la que regresó después de varias entregas.

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