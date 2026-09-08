El verano en el que se han batido todos los récords de taquilla: las cifras históricas de ‘Spider-Man’ y ‘La Odisea’

Esta imagen, difundida por Sony Pictures, muestra una escena de "Spider-Man: Brand New Day". (Sony Pictures vía AP)

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La taquilla de verano en Estados Unidos ha batido su récord histórico con 4.760 millones de dólares entre el 1 de mayo y el 7 de septiembre, un hito que devuelve a las salas su mejor resultado desde la sacudida de la pandemia y que supera por primera vez la marca fijada en 2013.

El periodo comprendido entre comienzos de mayo y el Día del Trabajo ha recaudado 4.760 millones de dólares, de acuerdo con Rentrak, por encima de los 4.755 millones de 2013. La comparación llega con dos matices: aquellas cifras no se ajustaron a la inflación y la temporada de este año ha durado 130 días, frente a los 123 de entonces.

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La publicación Variety subraya que se trata del verano más fuerte desde 2020 y del segundo desde la pandemia que rebasa los 4.000 millones de dólares. El precedente inmediato fue 2023, cuando el fenómeno de ‘Barbenheimer’ elevó los ingresos hasta 4.090 millones, mientras que en 2019, el último curso considerado normal para el sector, la campaña estival alcanzó 4.300 millones.

Cuatro meses superando los 1.000 millones

El dato no solo se sostiene por el total acumulado. Según Rentrak, donde se registra la recaudación, es la primera vez que cada uno de los cuatro meses de la temporada ha superado los 1.000 millones de dólares: mayo ha sumado 1.070 millones, junio 1.080 millones, julio 1.180 millones y agosto 1.270 millones.

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La temporada de verano concentra el 40% de la recaudación anual en taquilla, por lo que su evolución funciona como termómetro del negocio. Paul Dergarabedian, responsable de tendencias de mercado de Rentrak, que la relevancia de este verano va más allá de los números: “Lo que hace que este verano sea especialmente importante y potencialmente decisivo es que, para mucha gente, puede haber sido la temporada que les recordó lo divertido que es ir al cine”.

'Toy Story 5' también ha sido una de las películas del verano.

En esa misma valoración, Dergarabedian añade: “Eso puede impulsar futuras visitas a las salas, crear una nueva generación de espectadores y, con tantas películas importantes todavía por llegar, mantener ese impulso”. Esa lectura se sitúa en un contexto de cinco años de incertidumbre sobre el negocio cinematográfico.

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Buena parte del resultado se ha apoyado en secuelas de franquicias consolidadas como Toy Story 5 y El diablo viste de Prada 2, además de éxitos sorpresa impulsados por el público de la generación Z como Obsession y Backrooms. Aun así, el verano también ha dejado fracasos relevantes, entre ellos la versión de acción real de Vaiana de Disney, Supergirl de Warner Bros. y DC, y He-Man y los Masters del universo, de Amazon MGM.

Los éxitos de ‘Spider-Man’ y ‘La Odisea’

La principal locomotora de la temporada ha sido Sony con la aventura de Marvel Spider-Man: Brand New Day, que acumula 923 millones de dólares en el mercado doméstico y 2.400 millones en todo el mundo. La película está a punto de superar a Star Wars: El despertar de la fuerza, que cerró con 936 millones sin ajuste por inflación, para convertirse en la más taquillera de la historia en el mercado doméstico.

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Tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day', la nueva película del superhéroe de Marvel. (Sony Pictures)

Durante el fin de semana del Día del Trabajo, Spider-Man: Brand New Day ha ocupado el número uno por sexta semana consecutiva con 23,5 millones de dólares en los cuatro días festivos. A escala mundial ya es el tercer mayor estreno de todos los tiempos, solo por detrás de Avatar, con 2.900 millones, y Vengadores: Endgame, con 2.700 millones.

El segundo gran apoyo del verano ha sido La Odisea, la epopeya de Christopher Nolan distribuida por Universal, con 589 millones de dólares en Norteamérica y 1.620 millones en todo el mundo. Solo Imax ha aportado 486 millones a la recaudación global, el 30% del total de la película.

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Imágenes de 'La Odisea', la nueva película de Christopher Nolan. (Warner Bros.)

El pasado fin de semana, La Odisea ha quedado segunda con 17,3 millones de dólares tras ocho fines de semana en cartel. El tercer puesto ha sido para Coyote vs. Acme, con 15,8 millones en 3.727 salas durante los cuatro días, y un acumulado doméstico de 38,3 millones después de dos fines de semana.

Está claro que películas que hace meses que se estrenaron, todavía siguen teniendo rendimiento en la taquilla. En nuestro país, de forma que La Odisea sigue estando también en segunda posición por detrás de Tadeo Jones y la lámpara maravillosa y el tercer puesto es para el incombustible Spider-Man.

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