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Juez dejó sin efecto la orden de captura y liberaron al presunto cabecilla de “Los Taxistas del Viejo” en Guatemala

La investigación atribuye a la estructura cuatro muertes en San Marcos y otros ataques, pero el juez resolvió que ya no estaba vigente la orden de captura

La investigación conjunta de la PNC y el Ministerio Público incluyó 50 allanamientos en nueve departamentos y permitió decomisar armas, municiones, teléfonos, vehículos, motocicletas, dinero, presunta droga y taxis.
El juez décimo penal Jimi Bremer ordenó la libertad de Julio Valentín Monroy López, alias “El Viejo”, para que enfrente fuera de prisión el proceso por asesinato, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita. (PNC de Guatemala)
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El juez décimo penal Jimi Bremer ordenó la libertad de Julio Valentín Monroy López, alias “El Viejo”, pocas horas después de su captura en la zona 9 de Ciudad de Guatemala, una decisión que le permitirá enfrentar fuera de prisión un proceso por asesinato, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita, aunque antes deberá comparecer por la pistola que le fue incautada durante el operativo.

La investigación que lo vincula con la estructura conocida como “Los Taxistas del Viejo” también atribuye al grupo el asalto a un transporte de valores en San José El Rodeo, San Marcos, donde murieron cuatro personas y fue sustraída una bolsa con Q990 mil.

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Bremer resolvió que Monroy López había solventado su situación legal después de que quedara sin efecto la orden de aprehensión que pesaba en su contra.

El señalado se habría puesto a disposición del juzgado por medio de un abogado por motivos de salud, lo que anuló esa orden, aunque la captura fue ejecutada esa misma mañana en el parqueo de un centro asistencial privado, ubicado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

La investigación conjunta de la PNC y el Ministerio Público incluyó 50 allanamientos en nueve departamentos y permitió decomisar armas, municiones, teléfonos, vehículos, motocicletas, dinero, presunta droga y taxis.
La resolución judicial estableció que la orden de aprehensión contra Julio Valentín Monroy López había quedado sin efecto antes de su captura en la zona 9 de Ciudad de Guatemala. (Cortesía)

La resolución giró instrucciones para que el sindicado pueda salir de las carceletas de la Torre de Tribunales. La audiencia de primera declaración será programada después y podría celebrarse en los primeros días de septiembre.

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La captura ocurrió pese a que la orden de aprehensión había quedado sin efecto

El punto central de la decisión judicial es que Monroy López, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la estructura criminal “Los taxistas del Viejo”, ya no tenía vigente la orden de captura al momento de la resolución.

Hasta ahora no se conocen otros motivos que Bremer haya considerado para dejar sin efecto la aprehensión y ordenar su liberación.

La salida no será inmediata. Durante la detención se le decomisó una pistola con municiones que, según la información disponible, portaba de manera ilegal, por lo que antes deberá comparecer ante el juzgado de turno por la posesión del arma sin la documentación correspondiente.

El grupo operaba sobre todo en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez, aunque sus actividades habrían alcanzado otros municipios del país. La estructura utilizaba taxis piratas para transportar drogas, armas y movilizar a sus integrantes durante la comisión de delitos.

La investigación conjunta de la PNC y el Ministerio Público incluyó 50 allanamientos en nueve departamentos y permitió decomisar armas, municiones, teléfonos, vehículos, motocicletas, dinero, presunta droga y taxis.
La acusación también vincula a la banda con intentos de ataque contra el alcalde de San Pedro Necta, Rony Vitalino Galicia, y con hechos de violencia en San José Pinula en 2025. (PNC de Guatemala)

La investigación atribuye a la banda robos, sicariato y narcomenudeo

Las pesquisas del Ministerio Público sostienen que cada integrante cumplía un rol específico dentro de la organización. Entre las actividades atribuidas al grupo figuran robo agravado de transporte de valores, narcomenudeo y sicariato.

Una de las principales líneas del caso se remonta al 1 de septiembre de 2025, cuando un camión de valores fue atacado en El Rodeo, San Marcos.

De acuerdo con la imputación, integrantes de la estructura utilizaron armas de fuego y vehículos para ejecutar el asalto, en el que murieron tres custodios de la empresa de transporte de valores y un comerciante que se encontraba en el sector.

La investigación también sostiene que la banda salió desde la Ciudad de Guatemala hacia San Marcos para cometer ese hecho.

Además de ese ataque, el expediente incluye varios intentos de asesinato contra el alcalde de San Pedro Necta Rony, Vitalino Galicia, que, según la acusación, fueron ordenados por Monroy López y ejecutados por miembros que vigilaban los movimientos del jefe edil y de sus vehículos.

Esos ataques fueron frustrados en noviembre de 2025 por intervenciones de seguridad de la PNC. El caso también vincula a la estructura con un intento de asesinato contra un maestro en San José Pinula, ocurrido el 13 de octubre de 2025, en el que la víctima resultó herida tras recibir al menos 24 disparos, y con el asesinato de un hombre el 28 de octubre en ese mismo municipio.

La investigación conjunta de la PNC y el Ministerio Público incluyó 50 allanamientos en nueve departamentos y permitió decomisar armas, municiones, teléfonos, vehículos, motocicletas, dinero, presunta droga y taxis.
La investigación del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil identifica a “Los Taxistas del Viejo” como una estructura que operaba en Guatemala y Sacatepéquez con taxis piratas para transportar drogas, armas y a sus integrantes. (PNC de Guatemala)

La investigación conjunta de la PNC y el Ministerio Público permitió realizar 50 allanamientos en nueve departamentos y desarticular buena parte de la estructura.

En diciembre de 2025 fueron capturados varios presuntos integrantes, mientras que otros sindicados que ya estaban en prisión fueron notificados de nuevas órdenes de captura.

Entre los indicios decomisados en esas diligencias figuran armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, vehículos, motocicletas, dinero en efectivo, presunta droga y taxis que, según los investigadores, habrían sido utilizados para facilitar las actividades del grupo.

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