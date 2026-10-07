Guatemala: Los trabajos para mitigar los daños hidrológicos en San Miguel Petapa superarían los USD 25,9 millones

Las obras definitivas en la cuenca del río Pinula requerirán una inversión de hasta 25,9 millones de dólares según estimaciones municipales. (Archivo/Saúl de León)

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El Congreso de Guatemala aprobó una medida de emergencia para apoyar a las familias afectadas por los socavamientos del río Pinula, mientras las obras de infraestructura en la cuenca podrían requerir una inversión de hasta USD 25,9 millones, según el alcalde de San Miguel Petapa, Maynor Morales.

La decisión busca mitigar los riesgos ambientales e inmobiliarios en el municipio de San Miguel Petapa.

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El impacto de las crecidas e inundaciones exige una intervención económica de gran escala en la localidad. El alcalde de San Miguel Petapa, Maynor Morales, afirmó que la unidad de planificación municipal estima que las obras definitivas requerirán entre 170 millones y 200 millones de quetzales (hasta USD 25,9 millones) para solucionar la problemática de fondo en la cuenca del río Pinula.

Morales sostuvo que la municipalidad continuará con trabajos de contención local, mediante el tiro de rocas en los puntos más críticos, para prevenir el colapso de la infraestructura vial.

La Municipalidad de San Miguel Petapa ejecuta trabajos de contención mediante el tiro de rocas en los puntos viales más críticos. (Cortesía: Noti Barcena Villa Nueva)

Asimismo, el jefe edilicio indicó que los megacolectores construidos en la Ciudad de Guatemala incrementan el caudal que atraviesa el municipio, por lo que instó a evaluar la responsabilidad de las distintas comunas del área metropolitana.

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Diputados aprueban un punto resolutivo para urgir los trabajos en el área de impacto

El Pleno del Congreso de la República de Guatemala aprobó, con 143 votos a favor, el Punto Resolutivo 2-2026, una iniciativa presentada por la diputada Alexándra Ajcip, del bloque Elefante.

La disposición exhorta al Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), a coordinar acciones inmediatas con la Municipalidad de San Miguel Petapa para resguardar a los pobladores de Villa Hermosa I.

El instrumento legislativo establece la realización de evaluaciones técnicas integrales que determinen la magnitud de las cárcavas y la estabilidad de las márgenes del río Pinula.

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La resolución aprobada por los diputados contempla evacuar familias hacia albergues y buscar soluciones habitacionales en Villa Hermosa I. (Congreso de Guatemala)

De igual forma, la resolución contempla actualizar el censo de familias damnificadas, organizar evacuaciones preventivas hacia albergues temporales y facilitar soluciones habitacionales para quienes habitan en zonas declaradas de riesgo no mitigable.

El Organismo Ejecutivo activó una mesa interinstitucional por mandato judicial

En respuesta a una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) coordinó un plan de acción para los sectores 2 y 4 de Villa Hermosa I.

El amparo otorgado por el tribunal obliga al Ejecutivo a priorizar la seguridad física y la atención humanitaria de la población en condición de vulnerabilidad.

Las tareas se articulan a través de la Mesa Multisectorial de la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres, liderada por el gobernador de Guatemala, Mauricio Bernard.

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El Organismo Ejecutivo activó un plan de acción interinstitucional tras una orden dictada por la Corte de Constitucionalidad. (Archivo/Procurador de los Derechos Humanos)

En esta instancia participan el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, con el fin de evaluar la estructura del puente principal y rehabilitar el tránsito.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia brindará apoyo técnico a la Municipalidad de San Miguel Petapa mientras avanzan los estudios hidrológicos. El seguimiento continuará en la sede de la Conred con el objetivo de definir la asignación de recursos financieros para dar cumplimiento a lo dispuesto por la CC.

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