Verifican la afiliación política de aspirantes a organismos electorales para las elecciones de 2027 en El Salvador

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador comenzó la verificación de la no afiliación partidaria de las personas propuestas para las elecciones de 2027./ (Roxana Lemus)

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador inició la verificación de la no afiliación partidaria de las personas propuestas para integrar organismos electorales temporales de cara a las elecciones de 2027. El procedimiento abarca a quienes fueron postulados para conformar las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED), las 44 Juntas Electorales Municipales (JEM) y la Junta Electoral de Voto en el Extranjero (JELVEX).

Al acto asistieron los magistrados del TSE; el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado; fiscal electoral y representantes de partidos políticos. Durante el evento, la presidenta del TSE, Roxana Soriano, sostuvo que los integrantes de estas instancias asumirán responsabilidades en la organización, conducción y resguardo del sufragio. Por esa razón, señaló que su designación debe ajustarse a criterios de independencia y cumplimiento de la normativa electoral.

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“La ausencia de afiliación partidaria es un requisito legal que este Tribunal tiene el deber indelegable de comprobar”, afirmó la funcionaria ante la mirada de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) y otras instituciones que acompañaron la actividad.

La revisión forma parte de las etapas preparatorias de los comicios de 2027. Las JED y las JEM intervienen en la organización electoral en los departamentos y municipios, mientras que la junta para el voto en el extranjero administra aspectos vinculados con el sufragio de los salvadoreños fuera del país.

La presidenta del organismo electoral, Roxana Soriano, afirmó que la comprobación de la no afiliación partidaria es un deber indelegable./ (Roxana Lemus)

Para el acto de verificación, que se realizó sin medios de comunicación tras las palabras de Soriano, contempló una metodología que consistía en la entrega de un dispositivo USB por parte de los institutos políticos al TSE. En dicho dispositivo debían presentar el registro completo de sus afiliados para que el equipo técnico del Tribunal realizara las validaciones correspondientes.

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Según explicó Soriano, el sistema se encargaría de revisar la consistencia de la información, la estructura de los números de identificación y la cantidad de registros proporcionados por cada partido. Después, realizará una confrontación individual entre las bases de afiliación y los listados de personas propuestas para ocupar cargos en la JED y la JEM.

“De existir coincidencia, la propuesta se declarará inobservante del requisito legal y será desestimada conforme a derecho”, indicó la presidenta del organismo electoral. Si no se detectan coincidencias, la persona superará esa fase, aunque deberá cumplir con el resto de condiciones previstas en la legislación.

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El Tribunal informó que los técnicos acreditados por los partidos podrán inspeccionar los equipos utilizados en la revisión. Soriano aseguró que las computadoras no tenían discos duros internos y que el sistema operativo funcionaría desde unidades de memoria independientes.

El Tribunal Supremo Electoral desestimará a los candidatos propuestos si el sistema detecta coincidencias con los padrones de los partidos políticos. /(Imagen de cortesía)

La titular del TSE señaló que esa arquitectura busca impedir la retención de información y preservar la confidencialidad de los registros. Las bases de datos, agregó, se usan solo para la verificación y se destruirán al terminar el procedimiento. También se comprobará que los equipos no conserven archivos.

Los artículos que exigen la no afiliación partidaria

Según el artículo 91 del Código Electoral, las Juntas Electorales Departamentales se conformarán con cinco integrantes propietarios y sus respectivos suplentes, “cuatro de ellos con derecho propio, a propuesta de aquellos partidos políticos contendientes que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección legislativa. El quinto será elegido por sorteo de entre el resto de partidos, coaliciones y candidaturas no partidarias”.

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En ese sentido, las primeras cuatro propuestas le corresponden por ley a Nuevas Ideas, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y al Partido de Concertación Nacional (PCN); institutos políticos que obtuvieron los números más altos en las elecciones legislativas de 2024.

Para integrar un organismo electoral los requisitos necesarios, regulados en el artículo 92 del Código Electoral, se encuentran: ser salvadoreños, mayores de 21 años, contar con estudios superiores, no tener las inhabilidades constitucionales aplicables y carecer de afiliación partidaria.

El Código Electoral exige tener más de 21 años, estudios formales y carecer de afiliación partidaria para integrar organismos electorales. /(Tribunal Supremo Electoral)

El artículo 97 del Código Electoral fija una condición equivalente para quienes integren las Juntas Electorales Municipales. En este caso, exige estudios de educación media, edad superior a los 21 años, ausencia de las inhabilidades previstas en la Constitución y ninguna afiliación de partidos.

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Para las Juntas Receptoras de Votos, el Código Electoral también contempla la exigencia de no afiliación en el artículo 101. En el caso del sufragio fuera del territorio salvadoreño, la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero incorpora esa condición en su artículo 8 para la Junta Electoral de Voto en el Extranjero.

“Nuestro propósito es que tanto los actores políticos como la ciudadanía conozcan no solo cuál es el resultado, sino también cómo se obtiene”, expresó Soriano. La Secretaría General del TSE resguardará el resultado y preparará un informe para la aprobación del organismo colegiado.

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