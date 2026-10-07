El Salvador

Verifican la afiliación política de aspirantes a organismos electorales para las elecciones de 2027 en El Salvador

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador revisa las propuestas para integrar las 14 juntas departamentales, 44 municipales y la junta de voto en el extranjero, con registros entregados por los partidos políticos

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador comenzó la verificación de la no afiliación partidaria de las personas propuestas para las elecciones de 2027./ (Roxana Lemus)
El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador comenzó la verificación de la no afiliación partidaria de las personas propuestas para las elecciones de 2027./ (Roxana Lemus)
Guardar

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador inició la verificación de la no afiliación partidaria de las personas propuestas para integrar organismos electorales temporales de cara a las elecciones de 2027. El procedimiento abarca a quienes fueron postulados para conformar las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED), las 44 Juntas Electorales Municipales (JEM) y la Junta Electoral de Voto en el Extranjero (JELVEX).

Al acto asistieron los magistrados del TSE; el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado; fiscal electoral y representantes de partidos políticos. Durante el evento, la presidenta del TSE, Roxana Soriano, sostuvo que los integrantes de estas instancias asumirán responsabilidades en la organización, conducción y resguardo del sufragio. Por esa razón, señaló que su designación debe ajustarse a criterios de independencia y cumplimiento de la normativa electoral.

PUBLICIDAD

La ausencia de afiliación partidaria es un requisito legal que este Tribunal tiene el deber indelegable de comprobar”, afirmó la funcionaria ante la mirada de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) y otras instituciones que acompañaron la actividad.

La revisión forma parte de las etapas preparatorias de los comicios de 2027. Las JED y las JEM intervienen en la organización electoral en los departamentos y municipios, mientras que la junta para el voto en el extranjero administra aspectos vinculados con el sufragio de los salvadoreños fuera del país.

La presidenta del organismo electoral, Roxana Soriano, afirmó que la comprobación de la no afiliación partidaria es un deber indelegable./ (Roxana Lemus)
La presidenta del organismo electoral, Roxana Soriano, afirmó que la comprobación de la no afiliación partidaria es un deber indelegable./ (Roxana Lemus)

Para el acto de verificación, que se realizó sin medios de comunicación tras las palabras de Soriano, contempló una metodología que consistía en la entrega de un dispositivo USB por parte de los institutos políticos al TSE. En dicho dispositivo debían presentar el registro completo de sus afiliados para que el equipo técnico del Tribunal realizara las validaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Según explicó Soriano, el sistema se encargaría de revisar la consistencia de la información, la estructura de los números de identificación y la cantidad de registros proporcionados por cada partido. Después, realizará una confrontación individual entre las bases de afiliación y los listados de personas propuestas para ocupar cargos en la JED y la JEM.

De existir coincidencia, la propuesta se declarará inobservante del requisito legal y será desestimada conforme a derecho”, indicó la presidenta del organismo electoral. Si no se detectan coincidencias, la persona superará esa fase, aunque deberá cumplir con el resto de condiciones previstas en la legislación.

El Tribunal informó que los técnicos acreditados por los partidos podrán inspeccionar los equipos utilizados en la revisión. Soriano aseguró que las computadoras no tenían discos duros internos y que el sistema operativo funcionaría desde unidades de memoria independientes.

El Tribunal Supremo Electoral desestimará a los candidatos propuestos si el sistema detecta coincidencias con los padrones de los partidos políticos. /(Imagen de cortesía)
El Tribunal Supremo Electoral desestimará a los candidatos propuestos si el sistema detecta coincidencias con los padrones de los partidos políticos. /(Imagen de cortesía)

La titular del TSE señaló que esa arquitectura busca impedir la retención de información y preservar la confidencialidad de los registros. Las bases de datos, agregó, se usan solo para la verificación y se destruirán al terminar el procedimiento. También se comprobará que los equipos no conserven archivos.

Los artículos que exigen la no afiliación partidaria

Según el artículo 91 del Código Electoral, las Juntas Electorales Departamentales se conformarán con cinco integrantes propietarios y sus respectivos suplentes, “cuatro de ellos con derecho propio, a propuesta de aquellos partidos políticos contendientes que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección legislativa. El quinto será elegido por sorteo de entre el resto de partidos, coaliciones y candidaturas no partidarias”.

En ese sentido, las primeras cuatro propuestas le corresponden por ley a Nuevas Ideas, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y al Partido de Concertación Nacional (PCN); institutos políticos que obtuvieron los números más altos en las elecciones legislativas de 2024.

Para integrar un organismo electoral los requisitos necesarios, regulados en el artículo 92 del Código Electoral, se encuentran: ser salvadoreños, mayores de 21 años, contar con estudios superiores, no tener las inhabilidades constitucionales aplicables y carecer de afiliación partidaria.

El Código Electoral exige tener más de 21 años, estudios formales y carecer de afiliación partidaria para integrar organismos electorales. /(Tribunal Supremo Electoral)
El Código Electoral exige tener más de 21 años, estudios formales y carecer de afiliación partidaria para integrar organismos electorales. /(Tribunal Supremo Electoral)

El artículo 97 del Código Electoral fija una condición equivalente para quienes integren las Juntas Electorales Municipales. En este caso, exige estudios de educación media, edad superior a los 21 años, ausencia de las inhabilidades previstas en la Constitución y ninguna afiliación de partidos.

Para las Juntas Receptoras de Votos, el Código Electoral también contempla la exigencia de no afiliación en el artículo 101. En el caso del sufragio fuera del territorio salvadoreño, la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero incorpora esa condición en su artículo 8 para la Junta Electoral de Voto en el Extranjero.

Nuestro propósito es que tanto los actores políticos como la ciudadanía conozcan no solo cuál es el resultado, sino también cómo se obtiene”, expresó Soriano. La Secretaría General del TSE resguardará el resultado y preparará un informe para la aprobación del organismo colegiado.

Temas Relacionados

Tribunal Supremo ElectoralElecciones 2027AfiliaciónProceso electoralEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¡Reina de Mesoamérica! El impresionante traje típico con el que El Salvador brilló en Miss Grand International 2026

En un derroche de elegancia, cultura y garbo, la delegada salvadoreña enamoró al jurado y al público internacional con un atuendo alegórico inspirado en el legado pipil y el ave nacional, consolidando una participación histórica que busca cerrar con broche de oro en la gran velada final

¡Reina de Mesoamérica! El impresionante traje típico con el que El Salvador brilló en Miss Grand International 2026

El cantante Marc Anthony regresará a El Salvador como artista estelar para el Carnaval de San Miguel 2026

El salsero estadounidense de raíces puertorriqueñas tiene prevista una actuación a las 19:00 en el estadio Félix Charlaix, en San Miguel

El cantante Marc Anthony regresará a El Salvador como artista estelar para el Carnaval de San Miguel 2026

Más de 240 milímetros de diferencia entre comunidades: lo que reveló el monitoreo climático de septiembre en El Salvador

Una red comunitaria de 13 estaciones documentó una brecha hídrica que condicionó la siembra, encareció la ganadería y empujó a los pescadores artesanales mar adentro durante el último mes del tercer trimestre

Más de 240 milímetros de diferencia entre comunidades: lo que reveló el monitoreo climático de septiembre en El Salvador

Orgullo salvadoreño en el campo colombiano: Los Escachaitos sorprenden al recrear las auténticas pupusas

La famosa familia colombiana, los Escahcaitos publicaron un video en redes sociales con una receta paso a paso, en la que Julián, Diana y Brayan Galindo explicaron la elaboración de la masa, el relleno y los acompañamientos

Orgullo salvadoreño en el campo colombiano: Los Escachaitos sorprenden al recrear las auténticas pupusas

Obispo salvadoreño, Evelio Menjívar, pide otorgar una transición extendida a beneficiarios del TPS

Según planteó el religioso, este margen resulta indispensable para que los beneficiarios puedan evaluar alternativas legales o prepararse ante un eventual retorno a su país de origen

Obispo salvadoreño, Evelio Menjívar, pide otorgar una transición extendida a beneficiarios del TPS

TECNO

Spotify estrena audiolibros en México, Colombia, Perú y Brasil: Gabriel García Márquez es protagonista

Spotify estrena audiolibros en México, Colombia, Perú y Brasil: Gabriel García Márquez es protagonista

Elon Musk anuncia que Grok Bot ahora incluirá a Claude para tener mejores respuestas

Ahorra más de 20 dólares en vacaciones: solo debes desconectar estos electrodomésticos

Cómo funciona la herramienta creada por el MIT para corregir modelos 3D generados por IA antes de su impresión

Android tendrá su propia versión de Face ID de iPhone: así sería esa herramienta de seguridad

ENTRETENIMIENTO

Skydance: cómo es la megaempresa que nació de la fusión entre Paramount y Warner Bros.

Skydance: cómo es la megaempresa que nació de la fusión entre Paramount y Warner Bros.

Un nuevo estudio genealógico asegura que Sydney Sweeney y Marilyn Monroe son familia

Paul McCartney reveló una charla con Taylor Swift por su presentación en la boda con Travis Kelce: “Deberías cantársela a tu hombre”

Ben Affleck defiende su polémica reflexión sobre la sobriedad y la adicción: “Hay que sufrir lo suficiente”

A dos años de su divorcio, Ben Affleck dedicó unas palabras a Jennifer Lopez

MUNDO

El avance eritreo en Adigrat eleva la tensión y amenaza con extender la guerra del norte de Etiopía

El avance eritreo en Adigrat eleva la tensión y amenaza con extender la guerra del norte de Etiopía

Los precios del petróleo caen tras el anuncio de liberación acelerada de reservas estratégicas

Estados Unidos registró 81 bajas aéreas en la guerra con Irán: el millonario costo de la Operación Epic Fury

Así es el curioso campeonato de dormir que Japón organiza para crear conciencia sobre su déficit crónico de sueño

Los hutíes reivindicaron un misil contra el aeropuerto de Riad en plena ofensiva saudita en Yemen