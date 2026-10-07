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Instagram activa la función crear y editar carruseles directamente en Edits: cómo hacerlos

Para crear un carrusel, abre Edits, entra en Proyectos, toca el botón “+” y elige Carrusel. Después, selecciona las fotos y los videos que quieras incluir

Edits, la aplicación de edición de Instagram comparable con CapCut, incorporó una función para crear carruseles con fotos, videos y texto. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Edits, la aplicación de edición de Instagram comparable con CapCut, incorporó una función para crear carruseles con fotos, videos y texto. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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Edits, la app de edición de Instagram competencia de CapCut, permite crear carruseles que combinan fotos, videos y texto en un mismo lienzo. La nueva función incorpora las herramientas creativas de la aplicación y otras diseñadas para este formato.

Con el editor de carruseles, una imagen puede extenderse de una diapositiva a otra y un titular puede abarcar varias piezas.

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Por ejemplo, un creador puede usar una foto panorámica dividida en dos diapositivas, sumar texto sobre toda la composición y convertir el deslizamiento en parte de la narrativa.

Dan Moreno, ingeniero de diseño del equipo de edición, explicó que los carruseles fueron una de las funciones más solicitadas por los creadores. El objetivo, señaló, fue desarrollar una plataforma que acompañe formatos como los diseños fluidos, los recortes creativos y la combinación de fotos y vídeos.

Pantalla de teléfono móvil con una interfaz oscura de edición que incluye opciones de audio, texto y pegatinas junto a varias fotografías
La herramienta reúne en un mismo espacio las opciones creativas habituales de la aplicación y funciones específicas para este formato. (Instagram)

Cómo crear carruseles en Edits

Para comenzar, hay que abrir Edits, ir a la pestaña Proyectos, pulsar el botón “+” y seleccionar Carrusel. Luego se pueden elegir una o más fotos y videos para incluirlos en el proyecto. La función estará disponible próximamente para Android.

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El contenido se organiza sobre un lienzo continuo, donde es posible ajustar la posición de cada elemento con herramientas como la corrección de color, la escala y la rotación. Permite añadir texto, audio, filtros, ajustes, diseños y stickers creados con la herramienta de recorte.

Para sumar una diapositiva, se puede pulsar el botón “+” dentro del editor e insertar una página en blanco. Otra opción es arrastrar desde el borde derecho del carrusel.

Dos pantallas de teléfono inteligente muestran opciones de edición con paletas de color, texto superpuesto y paneles de ajuste
El editor permite que una imagen continúe en más de una diapositiva y que un texto se extienda a lo largo de varias piezas. (Instagram)

Desde el menú de tres puntos de cada diapositiva, el usuario puede duplicarla, insertar una nueva a la izquierda o a la derecha y modificar el orden de las páginas.

La herramienta de diseño permite incorporar varias fotos en composiciones preestablecidas. Además, se puede cambiar el relleno y el espaciado de los elementos, así como editar de forma individual los ajustes y filtros de cada imagen dentro del diseño.

Qué características tienen los carruseles en Edits

La función conserva los recursos guardados en Edits, como modificaciones, colores, audio y estilos de texto.

De esa manera, los creadores pueden trasladar su identidad visual a los carruseles sin configurar nuevamente esos elementos en cada proyecto.

Dos pantallas de teléfono inteligente muestran la interfaz de configuración para publicar imágenes en aplicaciones de comunicación
La función se encuentra disponible en Edits y llegará próximamente a Android. (Instagram)

Como ejemplo de uso, Raven, de @Beautymavenraven, utilizó la función de carrusel para mostrar productos de maquillaje, desde la base hasta la prebase. Combinó stickers, tipografía amarilla, videos, imágenes y recortes para presentar cada producto.

Cuando el carrusel está listo, se puede compartir directamente desde Edits en Instagram o descargarlo para publicarlo en otras plataformas. Así, no es necesario exportar el archivo, volver a cargarlo ni preocuparse por una pérdida de calidad.

Qué otras funciones hay en Edits

Edits permite crear y editar vídeos, diseñar carruseles con fotos y clips, añadir texto, audio, filtros, ajustes de color y stickers creados con la herramienta de recorte. Ofrece opciones para escalar, rotar y alinear cada elemento con precisión.

Interfaz de un teléfono móvil con un menú desplegable de video que muestra las opciones 4K, 60 fotogramas y HDR sobre un rostro
Edits permite corregir la resolución del video. (Instagram)

La aplicación guarda colores, estilos de texto, modificaciones y otros recursos utilizados en proyectos anteriores, lo que facilita mantener una identidad visual en distintos formatos.

Una vez terminado el contenido, se puede compartir directamente en Instagram o descargarlo para publicarlo en otras plataformas.

Instagram prepara un modo “solo lectura”

Instagram evalúa un modo de solo lectura que permitiría recorrer perfiles, publicaciones e historias sin dejar registro de la actividad. La función bloquearía los “me gusta”, comentarios, seguimientos y mensajes directos, además de impedir que los usuarios sepan quién vio sus historias.

El desarrollador Alessandro Paluzzi detectó referencias a la herramienta en el código de la aplicación y compartió capturas de su posible funcionamiento.

Un portavoz de Instagram confirmó a Engadget que se trata de una exploración interna en una etapa preliminar, sin pruebas externas ni fecha de lanzamiento.

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