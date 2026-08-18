Más de 2 millones de guatemaltecos quedarían fuera de las elecciones de 2027 por no empadronarse, según observatorio electoral

Una infografía muestra que más de dos millones de guatemaltecos no podrán votar en las elecciones de 2027 si no se empadronan antes del 20 de marzo, según el Observatorio DemoKracia 360. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 2.76 millones de guatemaltecos quedarían fuera de las elecciones generales de 2027 si no completan su inscripción en el padrón electoral antes del 20 de marzo de ese año, una brecha que equivale al 21.4% de la población en edad de votar y que deja sin posibilidad de sufragio a más de uno de cada cinco ciudadanos habilitados.

Según el tablero de seguimiento del Observatorio Demokracia 360, elaborado por Diálogos con datos al 5 de agosto de 2026, el padrón suma 10,164,120 personas inscritas frente a un universo de 12,927,311 ciudadanos habilitados por el Registro Nacional de las Personas. La diferencia exacta es de 2.763.191 personas.

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La cobertura nacional de empadronamiento se ubica en 78.6%. El monitoreo considera que la distancia sigue siendo amplia, aunque registra una reducción en los últimos meses.

Más de 2 millones de guatemaltecos en edad de votar quedarán fuera de las elecciones generales de 2027 si no se inscriben en el padrón antes del 20 de marzo.(TSE Guatemala)

El grupo de 18 a 30 años concentra el mayor rezago electoral

El segmento más afectado es el de 18 a 30 años: cuatro de cada 10 jóvenes de esa franja etaria no podrán votar en los próximos comicios si no realizan el trámite dentro del plazo. Ese patrón se repite en los mismos territorios que encabezan el déficit general.

La herramienta, citada por Diálogos, identifica a Totonicapán, San Marcos, Jalapa y Quiché como los departamentos con mayor rezago de empadronamiento. Esa concentración territorial se mantiene desde el inicio de la serie, el 19 de mayo de 2026, tanto en la población general como entre los votantes jóvenes.

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El tablero permite desagregar la información en los 22 departamentos y los 340 municipios del país. Ese nivel de detalle muestra en qué puntos la distancia entre la población potencialmente habilitada y la efectivamente inscrita es más pronunciada.

La brecha también aparece al comparar por sexo. De acuerdo con los datos desagregados del TSE y el registro civil, las mujeres alcanzan una cobertura de 82.1%, mientras los hombres llegan a 74.9%.

La diferencia entre ambos grupos es de 7.2 puntos porcentuales. El tablero la representa con barras horizontales que miden la distancia entre la inscripción actual y la meta final por rango etario para cada sexo, desde los 18 hasta los 70 años o más.

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El cruce entre RENAP y TSE explica cómo se mide el déficit

La medición se construye a partir de dos fuentes oficiales: el total de personas de 18 años o más con inscripción de nacimiento vigente y sin defunción asociada, según el RENAP, y el número acumulado de ciudadanos empadronados que informa el Tribunal Supremo Electoral. Ese cruce define el tamaño del déficit.

El TSE actualiza a diario el número de inscritos, mientras el RENAP ajusta sus estadísticas cada mes con la incorporación de quienes cumplen 18 años y otros cambios administrativos. Ese desfase entre ambas bases forma parte del diseño metodológico del tablero.

La lectura municipal, según la publicación, requiere cautela. Los datos del RENAP corresponden al municipio donde cada persona registró su nacimiento, no necesariamente al lugar donde vive en la actualidad.

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Esa diferencia puede alterar la interpretación local. Por efectos de migración interna, algunos municipios muestran coberturas superiores al 100%, mientras otros exhiben niveles bajos que no reflejan necesariamente una menor disposición a empadronarse, sino dinámicas demográficas o administrativas específicas.

Quien no esté empadronado antes del 20 de marzo de 2027 no podrá participar en las elecciones generales de ese año. El trámite es gratuito y solo exige presentar el Documento Personal de Identificación.

Durante agosto, el Tribunal Supremo Electoral realiza jornadas de empadronamiento en los 22 departamentos del país para ampliar la cobertura antes de la fecha límite.