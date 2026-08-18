El proyecto de Aerocable en San Salvador avanza con la sexta torre y abre una fase que define el ritmo de la obra

El Aerocable será la primera línea de transporte por cable del país y conectará Mejicanos con el centro de San Salvador./ (Noticiero El Salvador)

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El Gobierno de El Salvador avanza en la instalación de la sexta torre del Aerocable, una de las obras emblemáticas de movilidad urbana que busca transformar el transporte público en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). La supervisión de los trabajos de izado de la estructura, ubicada en el bulevar Tutunichapa, estuvo a cargo del ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, quien destacó que la construcción de esta línea —la primera de su tipo en el país— conectará el municipio de Mejicanos con el centro de la capital.

Durante la jornada, Rodríguez Herrera detalló que la mayor parte de los trabajos corresponde a la obra civil, que implica la ejecución de pilotes de gran dimensión y la edificación de las zapatas y pilas de apoyo para las torres. “Hoy estamos colocando la sexta torre del proyecto. La mayor parte de trabajos es la obra civil que requiere. Se tuvieron que hacer varios pilotes en este lugar. La zapata es de grandes dimensiones y también la parte de la estructura de la pila de apoyo”, explicó el ministro.

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Según el funcionario, el Aerocable contará con un total de 23 torres y cuatro estaciones principales, ubicadas en una zona de la colonia Zacamil, por la Universidad de El Salvador (UES), en el Centro de Gobierno y en la calle Rubén Darío, por el Hospital 1º de Mayo, debajo del Parque Cuscatlán.

La obra civil del Aerocable incluye pilotes, zapatas y pilas de apoyo para sostener las torres del proyecto./ (Ministerio de Obras Públicas)

Rodríguez Herrera señaló que la parte más compleja del proyecto es la construcción de las estaciones, ya que primero se debe montar la parte electromecánica y posteriormente se edifica la estación. En este sentido, indicó que se está avanzando de manera simultánea en diferentes frentes de obra.

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El proyecto tiene una longitud de 3.5 kilómetros y beneficiará a más de 200,000 personas en el Área Metropolitana de San Salvador. Uno de los principales objetivos es reducir el tiempo de viaje habitual, que actualmente puede superar una hora, a cerca de 15 minutos. Rodríguez Herrera precisó que, al estar dentro de una cabina del Aerocable, el trayecto entre la Zacamil y la calle Rubén Darío podrá realizarse en apenas cinco minutos.

La inversión estimada para la construcción del Aerocable es de aproximadamente USD 120 millones. El funcionario subrayó que la iniciativa forma parte de un conjunto de soluciones impulsadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños y enfrentar los desafíos del tráfico y la movilidad urbana.

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El Aerocable tendrá 23 torres y cuatro estaciones en Zacamil, la Universidad de El Salvador, el Centro de Gobierno y la calle Rubén Darío./ (Ministerio de Obras Públicas)

“Sabemos que hay complicaciones en temas como el tráfico, por ejemplo. Y es por eso que estamos impulsando varias soluciones”, afirmó el ministro.

En cuanto al avance de la obra, Rodríguez Herrera informó que se espera colocar tres torres adicionales entre el 5 y el 23 de septiembre. Posteriormente, la meta es montar de manera masiva el resto de las estructuras para completar el total de 23 torres. De acuerdo con el cronograma oficial, el Aerocable debería estar concluido y en funcionamiento el próximo año.

El titular de Obras Públicas también anunció que se desarrollarán nuevos proyectos de aerocables en otras zonas del país. Entre las próximas iniciativas se encuentran dos líneas en Soyapango, una en El Boquerón y otras rutas como Planes de Renderos, Puerta del Diablo y Panchimalco, que permitirá conectar con San Marcos.

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La inversión del Aerocable asciende a unos USD 120 millones y forma parte de la estrategia del Gobierno para mejorar la movilidad urbana./ (Noticiero El Salvador)

Actualmente, se afinan los estudios de factibilidad para definir los puntos de inicio y finalización de estos sistemas de transporte por cable, que podrían replicar la experiencia de países como Suiza, Francia, México, Colombia, Bolivia y República Dominicana.

Finalmente, el funcionario destacó que, a nivel mundial, existen tres empresas líderes en la fabricación de teleféricos y aerocables: Poma (Francia), Doppelmayr (Austria) y una compañía china, responsables de una parte importante de la tecnología empleada en estos sistemas. El ministro reiteró que el Aerocable salvadoreño tiene una connotación urbana, orientada a mejorar los tiempos de traslado y la calidad de vida de la población.

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Con el avance en la colocación de la sexta torre y el anuncio de nuevos proyectos, el Gobierno salvadoreño refuerza su apuesta por soluciones innovadoras de movilidad, que buscan transformar el transporte público y ofrecer alternativas eficientes para miles de usuarios en la capital y en otras regiones del país.