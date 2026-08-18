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Un macabro hallazgo conmociona a Honduras: Dos jóvenes desaparecidos son encontrados calcinados

Los restos sin vida y calcinados de dos personas fueron localizados en un paraje solitario, coincidiendo con las características de Levis Arelis Pascual y la joven Anayeli Raquel Gómez, reportados como desaparecidos en el vecino municipio de Tomalá

Agentes policiales y peritos forenses resguardan la escena en Tambla, Lempira, donde se localizaron los restos calcinados (Cortesía: Canal 20 Copán Ruinas).
Agentes policiales y peritos forenses resguardan la escena en Tambla, Lempira, donde se localizaron los restos calcinados (Cortesía: Canal 20 Copán Ruinas).
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En las tierras altas del departamento de Lempira, el murmullo de la incertidumbre se transformó de golpe en un eco helado de dolor. Lo que comenzó como una desesperada cruzada familiar entre veredas, senderos de tierra y el follaje espeso del occidente hondureño, culminó en un paraje de Tambla con un hallazgo desgarrador.

Allí, donde la geografía confunde los límites territoriales, la búsqueda de una pareja desvanecida en la nada encontró una respuesta brutal, envuelta en fuego y sombras.

Levis Arelis Pascual Núñez, de 31 años, y la joven Anayeli Raquel Gómez Fuentes, de apenas 17, eran nombres pronunciados con esperanza hasta hace pocas horas. Ambos, oriundos de Tomalá, encarnaban la rutina diaria de una comunidad trabajadora que no sospechaba la tragedia que se gestaba en los alrededores.

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Sin embargo, la angustia que comenzó desde el pasado viernes 14 de agosto, día en que se reportó su lamentable desaparición, dio paso a la certeza más cruel el domingo 16 de agosto, cuando los restos de dos personas fueron localizados en la vecina municipalidad de Tambla. La cercanía territorial entre ambos municipios, colindantes al norte y sur, convirtió la noticia en una onda expansiva de consternación que atravesó a las comunidades limítrofes.

Levis Arelis Pascual Núñez (31) y Anayeli Raquel Gómez Fuentes (17), oriundos de Tomalá, Lempira (Cortesía: Canal 20 Copán Ruinas).
Levis Arelis Pascual Núñez (31) y Anayeli Raquel Gómez Fuentes (17), oriundos de Tomalá, Lempira (Cortesía: Canal 20 Copán Ruinas).

El escenario del hallazgo no dio tregua a la serenidad. Los restos mortales se encontraban en condiciones extremas que hacían imposible cualquier intento de reconocimiento a simple vista. Las versiones iniciales apuntan a que los cuerpos habrían sido carbonizados, un acto consumado con la clara intención de borrar huellas, identidades y evidencias.

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A pesar de la barbarie y el deterioro del fuego, el amor y la memoria de una familia desesperada creyeron reconocer lo inconfundible. En medio de la escena resguardada por las fuerzas del orden, los allegados sostienen con firmeza que se trata de Levis y Anayeli.

El desgastado retazo de una prenda de vestir, la forma intacta de un accesorio personal y ciertos elementos específicos encontrados junto a los restos servían como un doloroso rompecabezas que la familia logró armar en el acto. Para ellos, no hay duda; el dolor del reconocimiento intuitivo se impuso antes de cualquier dictamen legal.

El veredicto científico de la medicina forense

Para el equipo de investigación, la intervención de la medicina legal no es solo un trámite, sino la única llave para cerrar la brecha de la incertidumbre. Debido a la extrema alteración de los restos por la acción del fuego, los métodos tradicionales de identificación facial o dactilar quedan completamente descartados.

El proceso requerirá la extracción de muestras genéticas para la realización de pruebas de ADN, las cuales serán cotejadas con el perfil biológico de los familiares directos. Paralelamente, los peritos deberán reconstruir la causa y la manera de la muerte mediante la antropología y la odontología forense.

Determinar los últimos momentos en que la pareja fue vista con vida aquel viernes 14 de agosto, precisar la hora aproximada de los decesos y confirmar científicamente su filiación son los pasos indispensables para fundamentar una acusación penal sólida.

En el municipio de Tambla, Lempira, fronterizo con El Salvador, fueron encontrados los cuerpos de un hombre y una mujer completamente calcinados. Las autoridades investigan si se trata de una pareja reportada como desaparecida.

Hasta este momento, la bruma sobre el móvil del crimen es absoluta. No existen hipótesis oficiales públicas sobre qué provocó el hecho, ni se ha señalado formalmente a sospechosos o estructuras criminales detrás de este acto atroz. La investigación avanza a paso cauteloso mientras las pruebas recolectadas en el sitio el domingo 16 de agosto son procesadas.

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