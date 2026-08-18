ICE arresta al nicaragüense Marlon Gerardo Sáenz, “Chino Enoc”, durante una entrevista por asilo en Estados Unidos

Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como Chino Enoc, fue detenido por ICE en Estados Unidos durante una segunda entrevista por su solicitud de asilo./ (Artículo 66)

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Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como “Chino Enoc”, fue detenido por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos cuando acudió a una segunda entrevista vinculada con su solicitud de asilo, una medida que lo devuelve a la privación de libertad tres años después de haber sido desterrado de Nicaragua.

Según 100% Noticias, Sáenz se presentó en una oficina migratoria para esa entrevista, se registró y fue arrestado en el lugar. El medio aseguró que unos diez oficiales lo esperaban para ejecutar la detención.

El arresto reabrió el debate en torno a una de las figuras más controvertidas entre los nicaragüenses exiliados en Estados Unidos. Sáenz pasó de defender al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a convertirse en crítico de la cúpula gobernante, aunque su pasado siguió pesando sobre su situación pública y política.

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El “Chino Enoc” fue guerrillero sandinista y en la década de 1980 trabajó en la Seguridad del Estado. Su nombre ganó visibilidad durante la crisis sociopolítica de 2018, cuando reconoció públicamente haber participado como paramilitar en las operaciones desplegadas por el régimen contra los tranques levantados en medio de las protestas antigubernamentales.

Con el tiempo comenzó a cuestionar desde dentro al oficialismo, en especial a Murillo, y terminó enfrentado con la estructura de poder. Luego fue encarcelado en Nicaragua y más tarde incluido entre los 222 presos políticos que Ortega y Murillo excarcelaron, desterraron y enviaron a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023.

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El "Chino Enoc" se encuentra entre los nicaragüenses exiliados en Estados Unidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de haberlos apoyado como paramilitar durante muchos años.

Su incorporación a ese grupo provocó cuestionamientos en sectores de la oposición por los señalamientos sobre su actuación durante la represión de 2018. Esa controversia no desapareció después de su llegada a territorio estadounidense.

Desde 2025, activistas nicaragüenses radicados en Estados Unidos pidieron de forma pública que se revisara su situación migratoria. En octubre de ese año, el entonces subsecretario de Estado Christopher Landau respondió en X a una petición sobre el caso con una frase breve: “¡Lo revisaré!”.

La activista nicaragüense-estadounidense Aida Carrión reaccionó este 17 de agosto a los reportes sobre la detención y agradeció a las autoridades estadounidenses por haber escuchado las denuncias de integrantes de la comunidad. Sostuvo que Estados Unidos debe ser refugio para las víctimas de la represión y no santuario para personas que hayan participado en violaciones de derechos humanos.

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No hay confirmación oficial de que las denuncias provocaran el arresto

Las expresiones de Carrión reflejan la posición de los sectores que promovieron la revisión migratoria de Sáenz. El medio señaló que, pese a esas gestiones, las autoridades estadounidenses no han establecido públicamente que esa campaña haya sido la causa de la detención.

Hasta el momento, las autoridades migratorias de Estados Unidos solo han informado sobre su detención, no hay detalles sobre qué pasará con la solicitud de asilo./ (Artículo 66)

Ese punto es central para entender el caso: Sáenz está bajo custodia migratoria, pero no hay información oficial sobre el fundamento de la medida, su encuadre procesal ni el destino inmediato de su solicitud de asilo. La falta de esos datos mantiene abiertas las preguntas sobre si se trata de una revisión administrativa, del inicio de un proceso de deportación o de otra actuación dentro del sistema migratorio.

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La figura de Sáenz ya era divisiva incluso entre sectores opuestos al régimen nicaragüense. En 2018 seguía alineado con el sandinismo y después admitió su participación como paramilitar, una etapa sobre la que medios nicaragüenses documentaron declaraciones y actuaciones.

Más tarde, sus críticas a la conducción del Frente Sandinista de Liberación Nacional y especialmente a Murillo precipitaron su ruptura con la cúpula gobernante. El régimen terminó encarcelándolo, y en prisión compartió espacio con opositores a los que antes había adversado.

Desde Estados Unidos continuó con sus críticas a Ortega y Murillo. Al mismo tiempo, organizaciones, activistas y sectores de la oposición mantuvieron los cuestionamientos sobre la posibilidad de que una persona con ese historial accediera a la protección del país.

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Ahora, a tres años de su llegada como uno de los desterrados del grupo de los 222, el exguerrillero y exparamilitar sandinista volvió a quedar privado de libertad, esta vez bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.