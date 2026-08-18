Murales urbanos que dan otra cara a El Salvador

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Honduras: investigan desfalco que permitió desviar fondos públicos en municipalidades Un informe del Tribunal Superior de Cuentas reveló que fueron utilizados para ejecutar embargos contra recursos del Estado

El 74% de los costarricenses respalda los primeros 100 días de gestión de Laura Fernández, según encuesta de Cid Gallup El balance de los primeros 100 días de gobierno muestra que la mandataria obtiene cifras destacadas de aprobación y confianza, con expectativas positivas sobre el cumplimiento de sus promesas