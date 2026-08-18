Murales urbanos que dan otra cara a El Salvador

Concepción de Ataco, una localidad que ha impulsado el turismo en la zona, hace 10 años era fuertemente habitada por grupos de pandillas, quienes afectaron la calidad de vida de los habitantes. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
18 Ago, 2026 02:46 p. m. EST
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Concepción de Ataco, ubicado al occidente de El Salvador, ahora es un polo turístico en constante desarrollo. Lugar donde se ejecutan constantes festivales. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
La cotidianidad se mezcla entre estos pintorescos murales. Una mujer elabora tortillas de maíz, mientras al fondo un artista pinta un mural en el marco del Festival de Muralismo PigmenTrip. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Más de 200 murales se han creado desde que inició el festival, en el que además de artistas salvadoreños, también han participado exponentes de Colombia, México, Brasil, Perú y Argentina. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Isaac Sosa, artista salvadoreño promotor del festival, reacciona durante una entrevista con la AFP al detallar la dificultad para los artistas de pintar en muros durante la época de las pandillas en El Salvador. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
“Años después, le ganamos los muros a las pandillas”, dice entre lágrimas de “alegría” el muralista, que considera que el arte es una “herramienta mágica” de “transformación social”. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
El festival Pigmen Trip, se realiza desde hace ocho años en diferentes lugares de El Salvador. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
“Tenías que saber exactamente dónde ibas a estar, con quién ibas a realizar el mural, porque no podíamos pecar de ignorantes” aseguró Darwin Flores, un artista de 36 años que participa del festival. (Infobae Centroamérica/Marvin RECINOS / AFP)
Años atrás, las pandillas marcaban su territorio mediante grafitis en alusión al grupo que pertenecían y que operaba en la zona. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Por mucho tiempo, los tatuajes estuvieron estigmatizados a relacionarlos con las pandillas. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Gonzalo Vasquez, artista salvadoreño, finaliza uno de sus murales en Ataco, como muestra de la revitalización de espacios públicos por medio del arte. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)