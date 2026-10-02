Octubre tendrá menos lluvias y anticipa la llegada de la época fría en Guatemala

Guatemala inicia la transición a la temporada fría con alertas activas y proyecciones que advierten sobre una menor disponibilidad de agua en los próximos meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guatemala tendrá lluvias por debajo de lo habitual durante octubre, un mes que marcará el descenso gradual de las precipitaciones y el inicio de la transición hacia la temporada fría.

Así lo informo el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), a través de el informe mensual sobre perspectiva climática.

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Aunque el pronóstico anticipa menores acumulados de lluvia a escala nacional, las precipitaciones persistirán en distintas zonas y todavía podrán generar emergencias.

Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos y descenso de lahares en áreas próximas a la cadena volcánica.

Jutiapa acumuló 45,9 milímetros de precipitación y fue el departamento más afectado por las lluvias en Guatemala durante las últimas 24 horas. (DCA)

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar el cruce de ríos crecidos y preparar la Mochila de las 72 horas ante posibles incidentes.

Bocacosta, Pacífico, Petén y Caribe concentrarán las lluvias

Los mayores volúmenes de precipitación se esperan en Bocacosta, el Pacífico, Petén y el Caribe, mientras que Occidente, el Altiplano Central y los Valles de Oriente registrarían cantidades menores.

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El Insivumeh estima que las lluvias pueden concentrarse durante la primera y la última semana de octubre. Esa distribución irregular mantiene la posibilidad de episodios de intensidad elevada en períodos cortos, aun cuando el total mensual se ubique por debajo de los valores habituales.

Zacapa y Huehuetenango registraron los siguientes niveles más altos de acumulados de lluvia en el territorio nacional. (AGN)

Las autoridades pidieron especial precaución a las comunidades cercanas a ríos, laderas inestables y volcanes. Durante tormentas con actividad eléctrica, la CONRED aconsejó alejarse de zonas abiertas, árboles aislados y estructuras metálicas.

La institución también recordó que las personas deben identificar sitios seguros en sus comunidades y llamar al 119 para informar sobre una emergencia.

Copeco mantiene vigilancia permanente ante las lluvias y tormentas eléctricas que afectan varios departamentos del territorio nacional. (Foto: Referencia)

El Altiplano Central y Occidente sentirán el descenso de temperatura

El mes también traerá condiciones más frescas en Occidente y el Altiplano Central, donde las temperaturas mínimas promedio podrían situarse entre 7 y 17 °C. Las madrugadas y noches serán los períodos con mayor descenso térmico.

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La temporada fría suele comenzar durante la segunda quincena de octubre. Sin embargo, el pronóstico mensual no contempla el ingreso de frentes fríos durante este período. Estos sistemas podrían comenzar a presentarse con mayor frecuencia a partir de noviembre.

El pronóstico meteorológico descarta la llegada de frentes fríos en octubre y prevé su inicio para noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación oficial para las familias que viven en áreas elevadas es abrigarse de forma adecuada, sobre todo durante la noche y la madrugada. El descenso de temperatura puede afectar con mayor intensidad a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

La sequía afecta cosechas y las proyecciones anticipan menos agua disponible

La reducción prevista de lluvias coincide con una emergencia por sequía que ya afecta a distintas regiones de Guatemala. La Agencia Guatemalteca de Noticias informó el 1 de octubre que alrededor de 210 municipios habían reportado pérdidas de cosechas y que el país se mantenía bajo alerta anaranjada.

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El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional abordó un plan de acción de Q500 millones (unos USD 65 millones) para atender la emergencia. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación prevé reforzar la asistencia a familias en situación de vulnerabilidad alimentaria.

Alrededor de 210 municipios de Guatemala registraron pérdidas de cosechas por la emergencia de sequía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proyecciones climáticas también plantean riesgos para la disponibilidad de agua. El Instituto de Investigación sobre Cambio Climático indicó que el fenómeno de El Niño podría adelantar el final de la época lluviosa y mantener los acumulados por debajo de lo normal durante el resto del año.

Bajo ese escenario, podrían disminuir los caudales de ríos y los niveles de los pozos. El fenómeno alcanzaría su mayor intensidad entre octubre y diciembre y sus efectos podrían extenderse hasta el período febrero-abril de 2027.

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