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La violencia doméstica mantiene en alerta a Honduras: más de 500 llamadas en 2026

Un promedio de 182 personas han sido detenidas y remitidas ante las autoridades competentes por violencia doméstica y maltrato familiar

Francisco Morazán concentra una parte importante de las denuncias en la línea 114, mientras Cortés, Choluteca y Olancho también registran incidencia.
Francisco Morazán concentra una parte importante de las denuncias en la línea 114, mientras Cortés, Choluteca y Olancho también registran incidencia.
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La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las problemáticas que más presión generan sobre las instituciones encargadas de brindar protección y procurar justicia en Honduras.

Durante 2026, la línea 114 ha recibido 508 llamadas relacionadas con violencia doméstica y maltrato familiar, según informó la portavoz de la Policía Nacional, Bessy Marín. El servicio funciona de manera permanente, las 24 horas y los siete días de la semana, para recibir denuncias y brindar asistencia a mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

Cada llamada representa una alerta que puede requerir una intervención inmediata. En algunos casos, los agentes llegan hasta el lugar de los hechos para proteger a la víctima y detener al presunto agresor. Como resultado, 182 personas han sido detenidas en diferentes sectores del país y luego remitidas a los juzgados correspondientes o al Ministerio Público.

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Las estadísticas policiales muestran que Francisco Morazán concentra una parte importante de las llamadas recibidas a través de la línea 114. La incidencia también alcanza a otros departamentos, entre ellos Cortés, Choluteca y Olancho.

De acuerdo con la Policía, las denuncias tienden a incrementarse durante los fines de semana, un comportamiento que las autoridades relacionan, entre otros factores, con el consumo de bebidas alcohólicas en algunos de los casos atendidos.

Desafios para denunciar

Una de las dificultades que enfrentan las autoridades es lograr que los casos continúen después de la intervención policial. Bessy Marín señaló que algunas víctimas deciden desistir de las acciones iniciadas luego de que los agentes intervienen.

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La decisión puede estar influenciada por diferentes circunstancias: temor a represalias, dependencia económica, vínculos familiares, presión del entorno o miedo a que la violencia aumente. El Ministerio Público también ha identificado este problema.

La enfermera fue encontrada dentro de su vivienda y la información preliminar indica una posible muerte por estrangulamiento.
La Policía vincula el aumento de denuncias por violencia doméstica en fines de semana con factores como el consumo de bebidas alcohólicas en algunos casos.

En su saldo de 2025, la institución informó que tres de cada 10 víctimas no continuaban con el proceso judicial, entre otras razones, por no acudir a las audiencias iniciales o ejercer su derecho a no declarar.

Esto significa que una denuncia no garantiza por sí sola que el caso llegue hasta una sentencia. Para que exista una respuesta efectiva, la víctima necesita condiciones de seguridad y acompañamiento que le permitan atravesar las diferentes etapas del proceso.

Los datos del Ministerio Público permiten dimensionar la magnitud de la violencia doméstica más allá de las llamadas atendidas por la Policía. Durante 2025 se recibieron 3.684 denuncias por violencia doméstica, según el informe presentado por la institución.

El MP señaló que el 99,5% de esas denuncias había finalizado en sentencias “ha lugar” contra los agresores. También informó la presentación de 1.811 requerimientos fiscales por delitos de maltrato familiar y delitos sexuales, con una mayoría de imputados que obtuvo sentencia condenatoria mediante procedimientos abreviados.

Las cifras muestran que existe una carga de trabajo para el sistema de justicia y que una parte de las denuncias sí consigue avanzar hasta una resolución.

Muertes violentas y femicidios

Los casos de violencia contra las mujeres pueden alcanzar su expresión más extrema con las muertes violentas y los femicidios.

Las diferencias entre los registros obedecen a las fechas de corte y a las metodologías utilizadas. Por ello, no todas las cifras deben presentarse como equivalentes ni como si correspondieran exactamente a femicidios confirmados.

La cifra permite observar uno de los principales problemas que enfrenta el sistema: no basta con investigar un crimen y llevar un expediente a los tribunales; también es necesario que los procesos concluyan en una resolución judicial.

El crimen de Nicole Martínez se suma a muchos casos de muertes de mujeres en Honduras en 2026. (FOTO: HRN)
El crimen de Nicole Martínez se suma a muchos casos de muertes de mujeres en Honduras en 2026. (FOTO: HRN)

En los casos de violencia doméstica, el proceso puede comenzar con una llamada, continuar con una intervención policial y luego llegar al Ministerio Público o a los tribunales. En los casos más graves, la investigación puede convertirse en un expediente por femicidio.

Cuando una víctima abandona el proceso o cuando un expediente permanece durante años sin resolución, el riesgo es que el sistema pierda la oportunidad de establecer responsabilidades y de evitar que la violencia se repita.

La Policía Nacional mantiene el llamado a utilizar la línea 114 ante situaciones de violencia y recuerda que si usted es mujer y pasa por un tipo de situación de violencia doméstica, casos de maltrato familiar, denuncie. La denuncia es importante.

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