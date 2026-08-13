República Dominicana: red pública de salud mantiene más del 53 % de sus camas de hospitalización disponibles

La Red Pública de Salud mantiene disponible más del 53 % de sus camas de hospitalización cada día. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

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La Red Pública de Salud mantiene actualmente disponible más del 53 % de sus camas de hospitalización cada día. De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Salud (SNS), este porcentaje es reflejo de los cambios implementados en la red hospitalaria en los últimos años.

En el primer semestre de 2026, los hospitales públicos ofrecieron más de 25 millones de servicios. Esta cifra representa aproximadamente 10 millones de atenciones adicionales en comparación con 2019. El SNS vincula este incremento a la modernización de los hospitales, la digitalización de procesos y la incorporación de tecnología en los centros de salud.

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En relación con la ocupación hospitalaria, el SNS indica que las camas generales presentan una tasa cercana al 43 %, mientras que la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se sitúa en torno al 71 %. Esto permite que la red cuente diariamente con más de 2.500 camas de hospitalización y más de 50 camas UCI disponibles para los pacientes que lo requieran.

El director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, señaló que la transformación de la Red Pública, iniciada en 2020, incluyó inversiones en la construcción y renovación de infraestructuras, la adquisición de equipos y tecnologías y el fortalecimiento de los servicios especializados. También se han realizado esfuerzos en la digitalización de procesos. Según el funcionario, estos cambios buscan mejorar la eficiencia y la calidad en la atención de los hospitales públicos.

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Cambios en los servicios y tiempos de hospitalización

Los hospitales públicos ofrecieron más de 25 millones de servicios en el primer semestre de 2026, unos 10 millones más que en 2019. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

En el caso del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, el SNS informa que antes algunos pacientes podían esperar hasta tres meses para ser operados. Actualmente, el tiempo promedio de internamiento ronda los cuatro días, aunque puede variar de acuerdo con la condición clínica de cada persona.

Esta reducción en los tiempos de hospitalización se atribuye a la reorganización de los servicios y a una mayor capacidad resolutiva del hospital, según la información oficial.

Está prevista la intervención y reapertura del área de Ortopedia Infantil en el Darío Contreras, cerrada desde 2018. El propósito es recuperar la atención traumatológica y ortopédica para pacientes pediátricos, agregando una opción más en la oferta especializada del centro.

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El SNS ha invitado a antiguos directores del sector salud a recorrer los hospitales públicos y observar los cambios que se han producido en los últimos seis años. Según la entidad, actualmente los hospitales presentan diferencias respecto a años anteriores, tanto en la capacidad de respuesta como en la organización de los servicios.

Según la información oficial, la Red Pública apunta a brindar una atención más eficiente, con disponibilidad creciente de camas y mejoras en la infraestructura, el equipamiento, la tecnología y el personal. El SNS sostiene que estos esfuerzos buscan ofrecer condiciones más favorables a quienes acuden a los centros de salud.

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El propósito es que los servicios de salud estén disponibles de forma oportuna y con una atención orientada al bienestar de los pacientes. Las autoridades consideran que estas medidas contribuyen a dar respuesta a las necesidades de quienes utilizan el sistema sanitario público.