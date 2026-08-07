Honduras: Empresarios japoneses exploran inversiones en la maquila hondureña

Qubain afirmó que las empresas participantes tienen trayectoria en la industria maquiladora y capacidad para desarrollar proyectos de gran escala.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El representante empresarial explicó que los inversionistas sostuvieron reuniones con autoridades gubernamentales y representantes del sector privado como parte de una gira destinada a conocer el potencial económico de Honduras.

Según Qubain, el grupo fue invitado por el presidente Nasry Asfura y actualmente recorre distintas zonas para evaluar las condiciones que ofrece el país antes de tomar una decisión sobre posibles inversiones.

Aunque evitó identificar a las empresas participantes, aseguró que se trata de compañías de trayectoria dentro de la industria maquiladora y con capacidad para desarrollar proyectos de gran escala.

El presidente de la CCIC indicó que la maquila se perfila como uno de los sectores que más interés despierta entre los inversionistas japoneses, debido a la experiencia que Honduras ha desarrollado en la manufactura para exportación y a su ubicación estratégica en Centroamérica.

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Aclaró que aún no existe un monto de inversión definido, ya que las empresas se encuentran en una etapa inicial de análisis, durante la cual evalúan aspectos como infraestructura, disponibilidad de mano de obra, seguridad jurídica, logística y condiciones para hacer negocios.

Qubain recordó que este tipo de decisiones requieren estudios técnicos y financieros antes de concretarse, por lo que los resultados podrían conocerse en los próximos meses.

Interés de otros países

El dirigente empresarial señaló que el interés mostrado por compañías japonesas se suma al de otros inversionistas provenientes de Estados Unidos, Canadá, Alemania, India y varios países europeos, cuyos representantes también han visitado Honduras para explorar oportunidades de negocios.

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Qubain afirmó que las empresas participantes tienen trayectoria en la industria maquiladora y capacidad para desarrollar proyectos de gran escala.

A su juicio, este acercamiento refleja que el país continúa siendo considerado un destino potencial para nuevas inversiones, especialmente en sectores orientados a la exportación y la generación de empleo.

Destacó que convertir ese interés en proyectos concretos dependerá de ofrecer un entorno competitivo, con estabilidad, reglas claras e incentivos que permitan atraer capital extranjero de largo plazo.

El interés de nuevas empresas llega en un momento en que la industria maquiladora hondureña continúa trabajando para consolidar su recuperación tras los desafíos enfrentados en los últimos años por la desaceleración de la demanda internacional y los cambios en las cadenas globales de suministro.

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Qubain afirmó que las empresas participantes tienen trayectoria en la industria maquiladora y capacidad para desarrollar proyectos de gran escala.

Representantes del sector consideran que la llegada de nuevos inversionistas podría contribuir a ampliar la capacidad instalada, diversificar la producción y fortalecer la competitividad de Honduras frente a otros países de la región que también compiten por captar inversiones.

Aunque las negociaciones apenas comienzan, el sector privado confía en que las visitas de empresarios extranjeros puedan traducirse en la instalación de nuevas operaciones industriales que impulsen la actividad económica y la creación de empleos formales.

De concretarse nuevas inversiones japonesas, la industria maquiladora podría fortalecer su proceso de recuperación y ampliar su capacidad para generar empleo y divisas en el país. El sector privado sostiene que la llegada de capital extranjero dependerá de que Honduras mantenga condiciones favorables para los negocios, con estabilidad, seguridad jurídica e infraestructura competitiva que permitan consolidar la confianza de los inversionistas.

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Además, empresarios hondureños consideran que la diversificación de los mercados de inversión representa una oportunidad para reducir la dependencia de pocos socios comerciales y abrir espacios hacia nuevas cadenas de producción global