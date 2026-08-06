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El Parlamento de Uganda aprobó el envío de tropas a Gaza para sumarse a la fuerza internacional impulsada por Trump

El ministro de Defensa del país africano logró que la mayoría de los legisladores apoyara el despliegue militar, a pesar de que la oposición pidió más claridad sobre la decisión

El respaldo del Parlamento colocó al país entre los primeros en África en comprometerse formalmente con la fuerza de paz internacional, una iniciativa que también sumó a Marruecos, Indonesia y Albania (Europa Press)
El respaldo del Parlamento colocó al país entre los primeros en África en comprometerse formalmente con la fuerza de paz internacional, una iniciativa que también sumó a Marruecos, Indonesia y Albania (Europa Press)
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El Parlamento de Uganda aprobó el envío de tropas a la Franja de Gaza para integrarse en la Fuerza Internacional de Estabilización, una misión multinacional impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras dos años de guerra entre Israel y Hamas.

La votación, celebrada el jueves en la capital ugandesa, Kampala, marcó la primera vez que el gobierno africano expresó públicamente su disposición a contribuir con efectivos militares en una operación destinada a garantizar la seguridad y la transición en el enclave palestino devastado.

La moción presentada por el ministro de Defensa, Kiryowa Kiwanuka, recibió el respaldo mayoritario de los legisladores, pese a la resistencia de sectores opositores que reclamaron mayor transparencia sobre los fundamentos y las condiciones del despliegue.

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El respaldo parlamentario convirtió a Uganda en uno de los primeros países en comprometerse formalmente con la fuerza de paz propuesta por la administración estadounidense, que también cuenta con el compromiso de Marruecos, Indonesia y Albania.

Durante la sesión, el titular de Defensa defendió la decisión del Ejecutivo al destacar la experiencia del ejército ugandés en otras misiones de paz en el continente, como la operación de la Unión Africana en Somalia y la participación en misiones en Sudán del Sur y en la República Democrática del Congo.

Además, Kiwanuka aseguró que la invitación llegó directamente del presidente Trump por medio de emisarios, quienes contactaron al mandatario de Uganda, Yoweri Museveni, en julio para solicitar una contribución concreta de tropas.

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Trump envió representantes para comunicarse en julio con el presidente Yoweri Museveni y solicitarle apoyo para la misión en Gaza (Reuters)
Trump envió representantes para comunicarse en julio con el presidente Yoweri Museveni y solicitarle apoyo para la misión en Gaza (Reuters)

El despliegue de las primeras unidades del contingente internacional todavía no tiene fecha precisa, aunque el gabinete de seguridad de Israel autorizó el inicio de operaciones limitadas de la fuerza y de representantes de la Autoridad Nacional Palestina en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.

El debate en el Parlamento ugandés reflejó inquietudes sobre el papel que desempeñarán los militares africanos en un escenario de alta tensión diplomática y religiosa. El legislador Hassan Kirumira planteó dudas sobre los objetivos concretos de la misión y los riesgos para la imagen internacional de la nación africana, que integra la Organización para la Cooperación Islámica.

Por su parte, el portavoz opositor en materia de defensa, Joseph Ssewungu, criticó la falta de tiempo para analizar a fondo las implicancias del despliegue y reclamó garantías legales para el personal militar.

La participación de Uganda en la fuerza de estabilización refuerza el perfil del país como uno de los principales proveedores africanos de tropas para misiones de paz. Actualmente, el ejército mantiene miles de soldados desplegados en diferentes operaciones internacionales, en particular en el Cuerno de África. El gobierno defendió la idoneidad de sus efectivos para actuar en entornos de conflicto y argumentó que la experiencia acumulada en el continente aportará valor a la misión en Gaza.

(Con información de AP y DPA)

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