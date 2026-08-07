Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

Ley de Aguas en Guatemala, el reto que lleva más 69 años en discusión y más 30 propuestas

Los intentos se remontan a la creación de la Comisión Nacional de Riego por Miguel Ydígoras Fuentes y, aunque en 1985 la Constitución ordenó una norma específica, los proyectos han quedado engavetados o rechazados

El choque de intereses económicos, el temor a más burocracia y el costo político han mantenido engavetada la Ley General de Aguas en Guatemala.
Guatemala sumó una nueva iniciativa de ley para regular el uso del agua, presentada por la ministra Patricia Orantes como una necesidad nacional. (Ministerio de Ambiente)
Guardar

Como una “necesidad nacional”, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Patricia Orantes, presentó una nueva iniciativa de Ley para regular el uso del agua. Sin embargo, se suma a las más de 15 propuestas que se han presentado desde 1985, cuando la nueva Constitución lo estableció como un mandato constitucional.

Aunque la propuesta la impulsó Orantes, no la presentó el Ejecutivo, sino que fue acogida por un grupo de diputados de varios partidos políticos integrados, en su mayoría, en la Comisión de Ambiente del Organismo Legislativo, pese a que el presidente Bernardo Arévalo prometió una hoja de ruta y un proceso de consulta para la construcción del anteproyecto de ley.

PUBLICIDAD

El choque de intereses económicos, el temor a más burocracia y el costo político han mantenido engavetada la Ley General de Aguas en Guatemala.
En agosto de 2024, el Ejecutivo realizó en acto público el lanzamiento del proceso de ley de aguas bajo el lema “Unidos por el Agua”, encabezado por la vicepresidenta Karin Herrera. Antes había creado un Gabinete Específico del Agua. (Presidencia de Guatemala)

De acuerdo con la funcionaria, la nueva iniciativa recoge el espíritu de otras presentadas, pero aclaró que pretende establecer un hoja de ruta para la administración adecuada del vital líquido, además de incluir aspectos relevantes sobre los derechos de uso, el acceso y recuperación de bosques en las cuencas.

¿Nació muerta?

Esta nueva iniciativa se suma a los más de 30 proyectos que se han presentado desde que la administración del expresidente Miguel Ydígoras Fuentes, quien Gobernó el país de 1958 a 1963.

La intención de crear un marco regulatorio para el fortalecimiento de los mantos acuáticos, uso y regulación del agua, se puede rastrear desde 1958, cuando Ydígoras Fuentes creó la Comisión Nacional de Riego, la cual tenía, entre otras propósitos, elaborar un anteproyecto de ley de aguas.

PUBLICIDAD

La propuesta se creó, pero, al igual que otras muchas más, no tuvo éxito. En su lugar, en 1962 se aprobó la Ley de Transformación Agraria Decreto 1551 que incluyó regulaciones sobre el uso de aguas públicas para aprovechamiento agropecuario y riego.

Después de ello hubo otros intentos, pero se hicieron de forma aislada y no lograron avanzar. Sin embargo, la expectativa cambió cuando en 1985 la nueva Constitución Política de la República de Guatemala ordenó en su artículo 127 la creación de una ley específica para regular el uso, goce y aprovechamiento del agua.

El choque de intereses económicos, el temor a más burocracia y el costo político han mantenido engavetada la Ley General de Aguas en Guatemala.
La Constitución de Guatemala de 1985 estableció como mandato la creación de una ley específica para regular el uso, goce y aprovechamiento del agua. (Captura Carta Magna)

Sin embargo, pasaron cinco años antes de que se presentara una propuesta. La primera propuesta formal registrada en la Dirección Legislativa del Congreso tras la nueva Constitución ingresó en 1990, pero no tuvo consenso con los diputados.

Aprobación fallida

En 1993, se llegó a un momento clave con la Iniciativa 891 (“Ley General de Agua”). El proyecto contaba con acuerdos y fue incluida en el orden del día para lectura e inicio de discusión en el pleno el 25 de mayo de ese año.

No obstante, el autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías ese mismo día frenó el proceso legislativo por completo y, posteriormente lo concentró en recuperar el orden constitucional.

El choque de intereses económicos, el temor a más burocracia y el costo político han mantenido engavetada la Ley General de Aguas en Guatemala.
La Iniciativa 891 de 1993 llegó al pleno como Ley General de Agua, pero el autogolpe de Jorge Serrano Elías frenó su discusión legislativa. (Presidencia de Guatemala)

Según los registros parlamentarios, entre 1990 y 2016 se acumularon 27 iniciativas presentadas por distintos bloques parlamentarios, organizaciones sociales a través de comisiones legislativas y por el Ejecutivo, durante las administraciones de, por lo menos, Vinicio Cerezo, Álvaro Arzú y Jimmy Morales.

¿Por qué no avanza?

Durante años, expertos, abogados, diputados, políticos, empresarios y otros sectores de poder político, han manifestado diversos factores que van desde temor a la burocracia, hasta choque con intereses económicos.

Entre algunos de los aspectos que han impedido el avance de una normativa que regule el cuidado y uso del agua en Guatemala están:

Choque de Intereses Económicos

  • Sector privado, agroindustria e hidroeléctricas: Temen que un régimen tarifario o limitaciones rígidas comprometan la viabilidad de cultivos de alto consumo de agua como la caña, la palma o el banano y, aunque no es cultivo, la generación de energía. Exigen certeza jurídica y diferenciación entre usos consuntivos y no consuntivos.
  • Poblaciones locales y organizaciones indígenas: Defienden el agua como un bien común y un derecho humano de acceso no comercializable. Rechazan cualquier redacción que intrometa al sector privado en la administración del agua o cree cobros desmedidos.
El choque de intereses económicos, el temor a más burocracia y el costo político han mantenido engavetada la Ley General de Aguas en Guatemala.
La iniciativa busca ordenar la administración del agua e incluye derechos de uso, acceso y recuperación de bosques en las cuencas. (TGW)

Temor a la Burocracia e Inoperancia Institucional:

  • Existe escepticismo sobre la capacidad técnica e institucional del Estado para fiscalizar. Sectores señalan que crear un “Instituto Nacional del Agua” u otro ente regulador solo generaría más burocracia, discrecionalidad o riesgos de corrupción en la entrega de licencias.

Falta de Costo Político para el Congreso:

  • Al ser una ley altamente divisiva que genera desgaste con votantes comunitarios y con financistas de campaña, la mayoría de bancadas prefiere no incluirla en la agenda legislativa para evitar el costo político en periodos electorales o preelectorales.

En tanto y a pesar del volumen de propuestas, la gran mayoría han quedado dictaminadas desfavorablemente o engavetadas en comisiones de trabajo, convirtiendo la Ley General de Aguas en una de las deudas legislativas más prolongadas del país.

Temas Relacionados

Bernardo ArévaloAguaCrisis hídricaLey de aguasGuatemalarecurso hídricoRecurso naturalprotección del aguacontaminación del agua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala

Según la PNC, Denis “N” extorsionaba a una empresa de microcréditos al suplantar a un inspector de la Superintendencia de Bancos en San Pedro Sacatepéquez

Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala

República Dominicana: La Romana se fortalece como puerto base de cruceros

MSC Group anunció el nuevo destino cerca de La Romana, con visitas del MSC Opera en cada itinerario y opción de crucero back-to-back de 14 noches

República Dominicana: La Romana se fortalece como puerto base de cruceros

“El arte puede expresar lo que las palabras no alcanzan”: cómo el arte transforma la salud mental en El Salvador

La especialista explica que la creación visual permite expresar recuerdos y emociones difíciles de verbalizar, y señaló que la elección de materiales como lápiz, acuarela o barro debe ajustarse al perfil y necesidades de cada paciente

“El arte puede expresar lo que las palabras no alcanzan”: cómo el arte transforma la salud mental en El Salvador

Operación Centauro incauta en Panamá 785 paquetes de sustancias ilícitas y reparte condenas de prisión por 96 meses

En otra acción judicial el modus operandi de los aprehendidos consistía en que utilizaban la fachada de comerciantes ambulantes para la venta de sustancias ilícitas

Operación Centauro incauta en Panamá 785 paquetes de sustancias ilícitas y reparte condenas de prisión por 96 meses

Honduras: Capturan a supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro en Yoro

La DPI capturó a un supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro agravado en Yoro, donde los responsables exigían L3 millones (USD 112.164) por la liberación de la víctima.

Honduras: Capturan a supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro en Yoro

TECNO

Meta confirma que uno de sus modelos de IA atacó a una empresa real

Meta confirma que uno de sus modelos de IA atacó a una empresa real

Qué pasa con los correos de Hotmail hoy y cómo usarlos

Códigos gratis de Free Fire para hoy, 7 de agosto de 2026: consigue recompensas exclusivas sin pagar

Cómo saber saber si tengo activadas las alertas de sismos y de emergencias en mi celular Android

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Netflix estrenará en septiembre un documental íntimo sobre Fito Páez

“Sterling Point”, el nuevo drama juvenil de Prime Video que apunta al maratón

¿Se define otro X-Men? Crecen los rumores sobre Kit Connor como el nuevo Cíclope de Marvel

Los estrenos más esperados de la semana: de ‘El último mono’ con Juan Dávila a los tiburones de ‘En mar abierto’

Los hijos de Perez Hilton abandonaron su casa momentos antes de que sufriera una “grave crisis de salud mental”

MUNDO

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

El OIEA advirtió sobre el aumento de los cortes de energía en la central nuclear de Zaporizhzhia

Hallaron muertos en su casa a los abuelos del autor de la masacre en la escuela de Tailandia

Cumbre en La Meca: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa que puede marcar a Medio Oriente

Los rebeldes hutíes apoyados por Irán golpearon de nuevo en Yemen: al menos tres soldados muertos en Marib