Desempleo en Costa Rica se mantiene en 7% durante el segundo trimestre de 2026

El INEC informó que la tasa de desempleo se mantuvo en 7.0% durante el segundo trimestre de 2026, sin cambios significativos frente al año anterior. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

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El desempleo en Costa Rica se mantuvo estable durante el segundo trimestre de 2026, al ubicarse en 7.0%, sin registrar cambios estadísticamente significativos en comparación con el mismo período del año anterior, según los resultados divulgados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a través de la Encuesta Continua de Empleo (ECE).

Las cifras, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2026, muestran un mercado laboral que mantiene un comportamiento similar al observado hace un año, tanto en materia de desempleo como en participación laboral, ocupación e informalidad. Aunque los indicadores se mantienen estables, persisten diferencias importantes entre hombres y mujeres, especialmente en el acceso al empleo y en la participación dentro de la fuerza de trabajo.

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De acuerdo con el informe del INEC, la población desempleada se estimó en 164,000 personas, de las cuales 98,000 son hombres y 66,000 son mujeres. Este resultado no presenta variaciones estadísticamente significativas respecto al segundo trimestre de 2025, lo que refleja una estabilidad en la cantidad de personas que buscan trabajo y no logran encontrarlo.

La tasa nacional de desempleo se ubicó en 7.0%, mientras que entre los hombres fue de 6.8% y entre las mujeres alcanzó el 7.2%. Aunque la diferencia entre ambos grupos es relativamente pequeña, otros indicadores muestran que las brechas de género continúan siendo relevantes en el mercado laboral costarricense.

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Uno de ellos es la tasa neta de participación laboral, que mide el porcentaje de personas de 15 años y más que participan activamente en el mercado de trabajo, ya sea ocupadas o buscando empleo. A nivel nacional, este indicador se situó en 54.6%, sin cambios significativos en relación con el mismo trimestre del año anterior.

La población desempleada en Costa Rica fue estimada en 164,000 personas, de las cuales 98,000 son hombres y 66,000 mujeres. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

Al analizar los datos por sexo, la diferencia es notoria: la participación laboral de los hombres alcanzó el 66.3%, mientras que en las mujeres fue de apenas 42.9%, una brecha superior a los 23 puntos porcentuales. Este comportamiento evidencia que una proporción importante de mujeres permanece fuera del mercado laboral, ya sea por responsabilidades de cuido, estudios u otras razones.

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En cuanto a la tasa de ocupación, que representa el porcentaje de personas con empleo respecto a la población de 15 años y más, el indicador nacional se ubicó en 50.8%. Entre los hombres, la ocupación alcanzó el 61.7%, mientras que entre las mujeres fue de 39.8%, lo que confirma que las desigualdades en el acceso al trabajo continúan siendo un desafío para el país.

El estudio del INEC señala además que la fuerza de trabajo nacional estuvo integrada por 2.35 millones de personas, de las cuales 1.43 millones son hombres y 921,000 son mujeres. Esta cifra tampoco mostró cambios estadísticamente significativos frente al mismo período del año anterior.

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Otro de los datos relevantes del informe es el relacionado con la informalidad laboral, un fenómeno que continúa afectando a una parte importante de los trabajadores en Costa Rica. El INEC estimó que 785,000 personas tenían un empleo informal durante el segundo trimestre de 2026, de las cuales 492,000 eran hombres y 293,000 mujeres.

Del total de trabajadores informales, 438,000 personas realizaban actividades de manera independiente, mientras que 348,000 se desempeñaban como asalariadas o auxiliares familiares. Al igual que los demás indicadores, este dato no presentó variaciones significativas respecto al año anterior.

El empleo informal abarcó a 785,000 personas durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con el INEC. REUTERS/Gustavo Graf/File Photo

Los resultados de la Encuesta Continua de Empleo muestran así un panorama de estabilidad en el mercado laboral costarricense, con un desempleo que permanece en niveles similares a los de 2025 y sin cambios importantes en la participación y ocupación. Sin embargo, las cifras también reflejan desafíos persistentes, especialmente en materia de informalidad y de brechas entre hombres y mujeres, aspectos que continúan siendo determinantes para comprender la dinámica del empleo en el país.

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