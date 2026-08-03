Celos y alcohol: Mujer dispara contra su pareja, intentó huir, pero fue capturada en Guatemala

Una discusión de pareja alimentada por alcohol y celos terminó en un ataque armado en Sansare, El Progreso, Guatemala. (PNC de Guatemala)

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Una discusión de pareja alimentada por el alcohol y los celos terminó en tragedia en el departamento de El Progreso. Luego de que una mujer le disparara a su pareja. No obstante, fue capturada.

El hecho ocurrió la mañana de este domingo 2 de agosto dentro de un domicilio ubicado en el callejón Los Arriagas, de la aldea Los Cerritos, del municipio de Sansare, en el departamento de El Progreso, Guatemala.

De acuerdo con los reportes oficiales, la pareja ingería bebidas alcohólicas y surgió una discusión motivada por celos. La mujer, identificada como Rosario Beatriz “H”, disparó en varias ocasiones contra su esposo, Anner Yovany “A”, de 44 años, ocasionándole heridas en ambas piernas y en el abdomen. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Nicolasa Cruz de Jalapa.

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La víctima del ataque en El Progreso fue trasladada de urgencia al hospital Nicolasa Cruz de Jalapa. (PNC de Guatemala)

Intento de fuga y decomiso de armas

Tras el ataque, la mujer intentó huir a bordo de un vehículo Mitsubishi Lancer, pero fue interceptada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, aproximadamente a dos kilómetros del lugar del hecho.

En el operativo, las autoridades incautaron dos pistolas marca Kor FX calibre 9 mm, 149 municiones de calibre no especificado, cuatro tolvas y un teléfono móvil.

La PNC decomisó dos pistolas calibre 9 mm, 149 municiones, cuatro tolvas y un teléfono móvil tras el operativo en Guatemala. (PNC de Guatemala)

Todo el material fue embalado y remitido al Ministerio Público (MP), que también se constituyó en el lugar de los hechos para continuar con las diligencias de investigación pertinentes.

El contexto de la violencia armada en Guatemala

El hecho ha llamado la atención de la opinión pública local, dado que la abrumadora mayoría de los ataques armados en el país son ejecutados por hombres.

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De acuerdo con informes del Ministerio Público (MP) y análisis de seguridad ciudadana basados en datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y de la PNC, las mujeres agresoras constituyen una minoría dentro de las estadísticas criminales: representan entre el 0.5% y el 6.1% de los perpetradores en hechos de violencia homicida o agresiones graves.

Rosario Beatriz "H" disparó varias veces contra Anner Yovany Aguilar, de 44 años, y le causó heridas en las piernas y el abdomen. (PNC de Guatemala)

En tanto, el número de mujeres adultas víctimas de homicidio descendió de 150 a 136 en los primeros cinco meses de 2026 respecto a 2025.

Sin embargo, la proporción de mujeres como victimarias es considerablemente menor frente a la de hombres. Informes de Human Rights Watch y la propia PNC subrayan que la mayoría de los ataques armados son cometidos por hombres adultos, aunque se han registrado episodios aislados en los que mujeres figuran como agresoras.

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Las estadísticas oficiales revelan la magnitud de la violencia armada en Guatemala. Según datos hasta enero de 2026, el país registró 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en 2025, cifra superior en 110 casos a los 2.910 reportados el año anterior.

El departamento de Guatemala, que incluye la capital, concentró el mayor número de muertes violentas con armas de fuego, con 1.446 casos en 2025. Entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 1.172 homicidios, de los cuales 35 víctimas en mayo eran mujeres.