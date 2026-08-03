Tras labores de intervención, El Salvador confirma la reapertura total de Sunset Park

Sunset Park reabrió en Puerto de La Libertad, El Salvador, tras el cierre temporal por los daños del oleaje y el mar de fondo asociados a la tormenta tropical Cristina. (Retomado de: Eny Aguiñada)

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El parque de diversiones Sunset Park, ubicado en el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, reabrió este domingo tras permanecer cerrado temporalmente debido a los daños provocados por el fuerte oleaje asociado a la tormenta tropical Cristina durante el mes de junio.

Por medio de sus redes sociales, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, confirmó que, tras las labores de intervención y mitigación realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, las instalaciones se encuentran listas para recibir visitantes tanto nacionales como internacionales. “¡El momento que muchos esperaban llegó! Gracias a los trabajos de intervención y mitigación que realizó el equipo del Ministerio de Obras Públicas tras las afectaciones por el oleaje, hoy nos alegra anunciar la reapertura de Sunset Park”, declaró Aguiñada.

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El cierre temporal del parque respondió a la necesidad de atender los daños generados por las condiciones marítimas adversas donde áreas cercanas a la costa sufrieron afectaciones. Según información del ISTU, la medida tuvo como objetivo salvaguardar la seguridad de los asistentes mientras se desarrollaban las reparaciones pertinentes al centro turístico. Las autoridades señalaron que las condiciones extremas se produjeron por los efectos de la tormenta tropical Cristina, que incrementó el oleaje en la zona costera.

El ISTU explicó que el cierre de Sunset Park buscó resguardar la seguridad de los asistentes mientras avanzaban las reparaciones en el parque. (Retomado de: Eny Aguiñada)

Sunset Park reabre sus puertas

De igual manera, Aguiñada destacó el compromiso institucional de “garantizar espacios seguros y de primer nivel para nuestras familias salvadoreñas y visitantes”. La reapertura de Sunset Park coincide con el inicio de las Fiestas Agostinas, considerado un periodo de alto movimiento turístico en el país centroamericano. “Las atracciones están 100% listas para recibirlos a partir de hoy en el Puerto de La Libertad”, destacó la funcionaria, quien recalcó la importancia de ofrecer alternativas recreativas seguras durante la temporada vacacional.

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De igual forma, los trabajos realizados incluyeron la rehabilitación de áreas dañadas, inspecciones técnicas de seguridad en todas las atracciones y la implementación de medidas preventivas frente a futuros eventos climáticos. Además, se fortalecieron los protocolos de atención y respuesta en caso de emergencias dentro del recinto.

“Desde el ISTU, nuestro compromiso es garantizar espacios seguros y de primer nivel para nuestras familias salvadoreñas y visitantes”, manifestó Aguiñada por medio de sus canales oficiales.

Sunset Park se ha consolidado como uno de los atractivos emblemáticos del litoral salvadoreño, tanto para visitantes nacionales como extranjeros. Su reactivación busca responder a la demanda creciente de espacios de entretenimiento durante las festividades y contribuir a la dinamización económica local. Al mismo tiempo, el ISTU reiteró que se mantendrá un monitoreo constante de las condiciones climáticas y marítimas, además de evaluaciones periódicas de infraestructura, para garantizar la seguridad de todos los usuarios.

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Los trabajos en Sunset Park incluyeron rehabilitación de áreas dañadas, inspecciones técnicas de seguridad y medidas preventivas ante futuros eventos climáticos. (Retomado de: Ministerio de Obras Públicas)

La reapertura del emblemático parque ocurre en un contexto de altas expectativas para el sector turístico salvadoreño. Autoridades informaron en los últimos días que, durante el periodo vacacional de agosto, proyectan recibir aproximadamente 2.8 millones de visitas a los espacios públicos, incluyendo cerca de 91,000 viajeros del exterior. Estas cifras reflejan la relevancia de mantener operativos los principales destinos de recreación y turismo del país.