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Solo uno de cada cinco bebés en República Dominicana recibe lactancia materna exclusiva

Los datos recientes de Unicef difundidos en la Semana Mundial indican que la proporción queda por debajo del objetivo del 50% fijado por la OMS y del promedio de América Latina y el Caribe

Una enfermera sonriente sostiene a un bebé recién nacido envuelto en una manta con la bandera dominicana. Detrás, una mujer sonríe en una cama de hospital.
Una enfermera sostiene con ternura a un recién nacido envuelto en una manta con la bandera dominicana, mientras la madre sonríe desde su cama de hospital en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Solo el 19.2% de los bebés en la República Dominicana recibe lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, según datos recientes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Esta proporción se ubica muy por debajo de la meta del 50% establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del promedio regional de América Latina y el Caribe. La información fue difundida durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

El organismo internacional instó a fortalecer el apoyo institucional y comunitario que reciben las madres para incrementar el acceso a la lactancia materna exclusiva en el país. Según la información recogida por EFE, esta práctica es considerada una de las intervenciones más eficaces para proteger la supervivencia, la salud y el desarrollo infantil. Pese a avances observados en la última década, República Dominicana permanece entre los países con menores niveles de lactancia exclusiva en la región.

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Cómo evolucionaron los indicadores

La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-MICS 2025) revela un aumento paulatino en los indicadores de lactancia materna exclusiva: del 4,7% en 2014, al 16% en 2019, y al 19,2% en 2025. EFE subraya que, aunque la tendencia muestra progresos, la cifra sigue siendo insuficiente para alcanzar los estándares internacionales. Solo el 22,4% de los recién nacidos inicia la lactancia en la primera hora de vida, una acción que favorece el establecimiento del vínculo y reduce el riesgo de enfermedades.

Carlos Carrera, representante de Unicef en la República Dominicana, dijo: “Que solo dos de cada diez bebés reciban lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses debe movilizarnos como país. La lactancia materna salva vidas, fortalece el desarrollo infantil y protege la salud de las madres”, expresó en declaraciones recogidas por EFE.

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Una mujer da el pecho a su bebé (AdobeStock)
Imagen ilustrativa de una mujer lactando a su bebé. (AdobeStock)

Brechas según el nivel educativo

La encuesta también documenta desigualdades en la alimentación infantil asociadas al nivel educativo de las madres. Entre los niños de 6 a 23 meses cuyas madres tienen educación primaria o básica, el 63,7% recibe una dieta con diversidad alimentaria mínima. Este porcentaje aumenta al 70,8% en los casos en que las madres cuentan con educación universitaria. EFE resalta que estas diferencias reflejan brechas persistentes en el acceso a una nutrición adecuada durante la infancia.

El pedido de la OMS y Unicef

La Organización Mundial de la Salud y Unicef mantienen que la leche materna aporta todos los nutrientes necesarios durante los primeros seis meses de vida, fortalece el sistema inmunológico, favorece el desarrollo cerebral y reduce el riesgo de enfermedades tanto en los niños como en las madres. “La lactancia materna exclusiva es una herramienta fundamental para reducir la mortalidad infantil y mejorar los indicadores de salud pública”, detalló el informe difundido por EFE.

Madre amamantando
(Freepik)

Unicef pidió reforzar las políticas públicas, mejorar los servicios de salud, ampliar la protección de la maternidad en el ámbito laboral y promover entornos familiares y comunitarios que faciliten la iniciación y continuidad de la lactancia materna exclusiva. El llamado coincide con la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una fecha para impulsar acciones coordinadas en favor de la nutrición infantil.

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