En Panamá la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida del bebé alcanza solo un 28%, mientras que la OMS recomienda una tasa de 50%

Una madre amamanta a su bebé mientras ambos se encuentran cómodos en un sofá dentro de un hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aunque en el país en 2025 se registraron 55,340 nacimientos, solo un 28% de las madres panameñas mantiene lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé.

Esta proporción se mantiene por debajo de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere una tasa de al menos el 50% para ese periodo

La tendencia observada en Panamá se alinea con la situación de otros países de América Latina, donde la prevalencia de la lactancia exclusiva oscila entre el 20% y el 45%, según reportó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

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La advertencia la hizo, Paul Gallardo, director médico del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, quien hizo un llamado a fortalecer las acciones de promoción, ampliar las salas de lactancia en los centros de trabajo y facilitar condiciones para que las madres puedan continuar amamantando o extrayéndose leche durante su jornada laboral.

Indicó que la lactancia materna disminuye significativamente el riesgo de infecciones respiratorias y gastrointestinales, contribuyendo a reducir la morbilidad infantil.

Personal sanitario trabaja en el Banco de Leche Materna del Hospital del Niño en la ciudad de Panamá, realizando tareas de procesamiento y almacenamiento de la leche en un laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación panameña refleja un desafío persistente para el sistema de salud pública. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la lactancia exclusiva en los primeros seis meses protege contra enfermedades, mejora el desarrollo cerebral y favorece el vínculo madre-hijo

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El Banco de Leche Humana Pasteurizada del Hospital del Niño, que funciona desde 2000, registra 84 madres donadoras y cuenta con un sistema de recolección domiciliaria para facilitar la donación, cumpliendo rigurosos protocolos que garantizan la calidad e inocuidad del producto.

El país cuenta con bancos de leche humana en varios hospitales, y el Ministerio de Salud impulsa la creación de nuevos bancos de leche humana pasteurizada en los nosocomios.

El primer banco de leche humana de Panamá fue creado en 1983 en el Hospital del Niño. Con el surgimiento de la pandemia de VIH fue necesario realizar una reestructuración de los diferentes bancos de leche a nivel mundial.

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En la actualidad, se utiliza la técnica de pasteurización para eliminar el riesgo de transmisión de enfermedades.

Varias mamaderas llenas de leche materna se alinean sobre una mesa de madera, preparadas para la alimentación infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de Leche Humana del hospital funciona como un lactario, mediante la recolección de leche de las madres para su propio bebé hospitalizado.

Se tiene programado la apertura de un moderno Banco de Leche humana con la tecnología adecuada para lograr satisfacer la demandada, de nuestros pacientes recién nacidos y lactantes, por una óptima alimentación.

El Ministerio de Salud realizó el lanzamiento de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, que se celebra del 1 al 7 de agosto. Este año, bajo el lema “Lactancia materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan”.

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El objetivo es promover la lactancia materna exclusiva como la forma más segura, completa y natural de alimentar a los recién nacidos durante sus primeros seis meses de vida.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que la leche materna constituye el mejor alimento para los bebés ya que, además de aportar todos los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo, fortalece su sistema inmunológico al transmitir mecanismos naturales de defensa que ayudan a prevenir enfermedades.

A la izquierda, Paul Gallardo, director médico del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, hizo un llamado a fortalecer las acciones de promoción y ampliar las salas de lactancia en los centros de trabajo. (Minsa)

“La lactancia materna no solo fortalece el vínculo entre la madre y el bebé, sino que representa la mejor inversión para la salud de la niñez al ser un alimento completo, seguro y accesible”, expresó el titular de Salud.

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Destacó que estos bancos cumplen estrictos controles de calidad y bioseguridad para garantizar que la leche donada sea segura para los recién nacidos que más la necesitan, especialmente los prematuros y de bajo peso.

En 2025, durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, las autoridades reiteraron el llamado a priorizar la lactancia exclusiva como herramienta para combatir la mortalidad infantil.

El desafío de incrementar la tasa de lactancia materna exclusiva en Panamá permanece vigente, mientras organizaciones nacionales e internacionales refuerzan esfuerzos para promover prácticas que favorecen la salud infantil y el bienestar de las familias.