Honduras

Honduras: Diputada de oposición propone limitar la reelección presidencial a un solo periodo

La diputada del Partido Liberal por Francisco Morazán, Alia Kafati, presentó este jueves ante el pleno del Congreso Nacional un proyecto de ley encaminado a regular la reelección presidencial en Honduras y establecer que esta solo pueda ejercerse una vez.

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La diputada del Partido Liberal por Francisco Morazán, Alia Kafati, presentó ante el Congreso Nacional su proyecto para regular la reelección presidencial. Kafati propuso que la reelección del presidente de Honduras pueda ejercerse únicamente por una sola vez. (Foto: Congreso Nacional)
La diputada del Partido Liberal por Francisco Morazán, Alia Kafati, presentó ante el Congreso Nacional su proyecto para regular la reelección presidencial. Kafati propuso que la reelección del presidente de Honduras pueda ejercerse únicamente por una sola vez. (Foto: Congreso Nacional)

La iniciativa busca cerrar el vacío normativo que, según la legisladora, existe actualmente respecto al número de veces que un ciudadano puede aspirar nuevamente a la Presidencia de la República, luego de la resolución emitida en 2015 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Durante la presentación de su propuesta, Kafati reconoció que se trata de un tema que puede generar debate y posiciones encontradas dentro de la clase política hondureña, pero consideró necesario abrir la discusión y avanzar hacia una regulación expresa sobre la reelección presidencial.

“Este tema nos va a tocar ciertos nervios a todos los políticos; sin embargo, es algo que es necesario hablar, discutir y, especialmente, aprobar”, manifestó la parlamentaria liberal al presentar el proyecto ante sus compañeros de Cámara.

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La diputada recordó que Honduras ha atravesado diferentes crisis políticas y constitucionales durante las últimas dos décadas, entre ellas la ocurrida durante el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), en el contexto de la propuesta de realizar una consulta popular conocida como la Cuarta Urna.

Asimismo, hizo referencia a la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, quien gobernó el país durante dos periodos consecutivos entre 2014 y 2022, situación que, a criterio de Kafati, evidenció la necesidad de establecer límites claros en la legislación hondureña.

La iniciativa de ley busca establecer límites claros al número de periodos que una persona puede ejercer la Presidencia de la República. La diputada liberal señaló que la regulación de la reelección presidencial es un tema que debe ser discutido y aprobado por el Congreso Nacional (Foto: Archivo/ REUTERS/Fredy Rodriguez)
La iniciativa de ley busca establecer límites claros al número de periodos que una persona puede ejercer la Presidencia de la República. La diputada liberal señaló que la regulación de la reelección presidencial es un tema que debe ser discutido y aprobado por el Congreso Nacional (Foto: Archivo/ REUTERS/Fredy Rodriguez)

La congresista sostuvo que la reelección presidencial quedó abierta a partir de la decisión judicial dictada en abril de 2015, debido a que el ordenamiento jurídico dejó de contar con una disposición expresa que estableciera un límite al número de veces que una persona puede ser electa para ocupar la Presidencia de la República.

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Según la exposición de motivos de la iniciativa, esta situación generó un vacío normativo que debe ser abordado mediante una regulación clara que determine los límites de la reelección y garantice la alternabilidad en el ejercicio del poder.

El proyecto presentado por Kafati establece que la reelección del presidente de la República de Honduras se permitirá únicamente por una sola vez.

De esta manera, una persona que haya ejercido la Presidencia durante un periodo constitucional podría volver a postularse para ocupar el cargo por un segundo periodo, pero quedaría impedida de buscar nuevamente la Presidencia una vez cumplidos dos mandatos.

La propuesta también plantea una restricción adicional para quienes hayan ocupado la Presidencia de la República durante dos periodos constitucionales.

En concreto, la iniciativa establece que estas personas quedarían inhabilitadas para volver a postularse como candidatos a la Presidencia de la República, designados presidenciales o diputados al Congreso Nacional.

La diputada explicó que su propuesta reconoce la existencia y vigencia de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional en 2015 y que no pretende desconocer sus efectos jurídicos.

La parlamentaria hizo referencia a la crisis generada durante el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya y al proceso de la denominada Cuarta Urna. (Foto: Archivo/EFE/ Gustavo Amador)
La parlamentaria hizo referencia a la crisis generada durante el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya y al proceso de la denominada Cuarta Urna. (Foto: Archivo/EFE/ Gustavo Amador)

Sin embargo, considera que corresponde al Poder Legislativo establecer una regulación expresa que determine los alcances de la reelección presidencial y defina las condiciones bajo las cuales puede ejercerse.

La iniciativa sostiene que el Congreso Nacional tiene la responsabilidad de establecer reglas claras que permitan garantizar la alternabilidad democrática, la seguridad jurídica, la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y la estabilidad institucional del país.

Kafati argumentó que la regulación de la reelección debe formar parte de una discusión amplia sobre el fortalecimiento de la democracia hondureña y la necesidad de contar con normas que establezcan límites claros para quienes aspiren a ocupar los principales cargos de elección popular.

Con su iniciativa, la diputada liberal busca que la legislación establezca de manera expresa que la reelección presidencial solo pueda ocurrir una vez, con el objetivo de impedir que una misma persona pueda aspirar nuevamente a la Presidencia después de haber ejercido el cargo durante dos periodos constitucionales.

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