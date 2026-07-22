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El jefe de DDHH de la ONU criticó la represión de libertades en Nicaragua tras descartar convocar elecciones

Daniel Ortega, un ex guerrillero izquierdista en el poder desde hace casi dos décadas, anunció el domingo que Nicaragua no tendrá más elecciones

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Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. REUTERS/Denis Balibouse
Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. REUTERS/Denis Balibouse

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó este miércoles la represión de las libertades civiles y políticas en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega se negó a convocar elecciones.

Ortega, un ex guerrillero izquierdista en el poder desde hace casi dos décadas, anunció el domingo que Nicaragua no tendrá más elecciones, lo que hace temer un avance hacia un modelo de partido único.

Hasta este anuncio grupos opositores en el exilio se mostraban esperanzados en que la presión de Estados Unidos y otros países lograse una transición o comicios libres.

“Estos recientes acontecimientos acentúan aún más las graves restricciones a las libertades fundamentales, el desmantelamiento del espacio cívico y la erosión constante del Estado de derecho”, señaló el Alto Comisionado, que denunció que el poder se concentre cada vez más en el país latinoamericano.

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“Exhorto a las autoridades a reabrir el espacio cívico y restablecer el Estado de derecho. Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos en consonancia con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos“, dijo Türk.

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

El Alto Comisionado también dijo estar preocupado por “las alegaciones sobre la represión contra la Iglesia católica y otras denominaciones religiosas, incluida la ausencia de información oficial sobre el destino, el paradero y el estado del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, quien fue detenido el 29 de junio”.

Ortega y su esposa Rosario Murillo gobiernan con poder absoluto y aniquilaron a la oposición interna tras masivas protestas en 2018 que dejaron unos 300 muertos, consideradas por ellos un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.

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Tras una reforma constitucional aprobada a fines de 2024 que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y elevó el rango de Murillo a copresidenta, Nicaragua debería celebrar elecciones generales en 2027.

Türk pidió al régimen que libere “de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente” y que garantice “que todos aquellos privados de libertad sean tratados con humanidad y dignidad”.

“Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos”, señaló el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, lamentando que la expresión independiente de ideas y opiniones sea reprimida en Nicaragua “de forma sistemática”.

El domingo, el presidente de Nicaragua cerró explícitamente cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país al declarar que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua, en conmemoración de revolución sandinista
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo

“Aquí no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, indicó en un discurso durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista.

Türk no sólo criticó estas declaraciones sino también otros hechos que en su opinión “acentúan las restricciones a las libertades fundamentales”, como la reciente revocación de credenciales de abogados “sin fundamento jurídico ni explicación oficial alguna”.

También recordó que al menos 46 personas continúan detenidas arbitrariamente en el país centroamericano por motivos políticos, y la creciente represión a la Iglesia católica y otras denominaciones religiosas.

En este sentido, el alto comisionado recordó la falta de información de las autoridades sobre el paradero del obispo Abelardo Mata, de 80 años, desde su detención el 29 de junio.

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