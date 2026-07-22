La delegación salvadoreña inicia su instalación en la Villa Centroamericana en Santo Domingo

La delegación salvadoreña del Team ESA comenzó a instalarse en la Villa Centroamericana de Santo Domingo 2026 antes de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Imagen de cortesía)

A tres días de la inauguración de Santo Domingo 2026, la delegación salvadoreña del Team ESA empezó a instalarse en la Villa Centroamericana mientras el comité organizador confirmó que ya recibió el 100% de los equipamientos y todas las sedes deportivas para unos Juegos que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.

El complejo de Ciudad Juan Bosch alojará a más de 7,200 personas en 150 edificios, con 3,600 habitaciones distribuidas en 1,200 apartamentos para atletas y oficiales de 37 naciones de Centroamérica y el Caribe. Las competencias comenzarán el lunes 20 a las 8:00 con polo acuático, antes de la ceremonia de apertura.

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La primera delegación salvadoreña en llegar fue la de remo, integrada por Diego Peña, Daniel Rodríguez, Ian Reyes, Oscar García, Andrés Berganza, Julio Amaya, Dora Escobar, Karla Calvo, Anne Andree Sirois, Andrea Rivas y Ariana Townsend. El equipo se trasladó al municipio de Bonao, donde disputará sus pruebas en el Centro de Remo y Canotaje Presa de Rincón.

Después llegaron los tenistas César Cruz, Diego Durán, Juan Carlos Fuentes, Paola Esperanza y Gabriela Tévez. Más tarde arribaron los arqueros Roberto Hernández, abanderado de la delegación nacional, Douglas Nolasco, Miguel Véliz, Sofía Paiz, Paola Corado, Camila Alvarenga, Óscar Guillen, Héctor Ramos, Luis Avilés, Jocelyn Urias, Marcela Cortez y Jimena Vigil.

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Santo Domingo 2026 confirmó la recepción del 100% del equipamiento y la entrega de todas las sedes deportivas para las competencias en República Dominicana. (Imagen de cortesía)

Junto con ellos ingresaron al país los badmintonistas Uriel Canjura, Manuel Mejía, Melvin Calzadilla, Javier Alas, Margareth Revelo, Gabriela Barrios, Daniela Hernández y Fátima Centeno. Con esas llegadas, el equipo salvadoreño inició el ajuste final antes de su debut en la cita regional.

La Villa alojará a 37 países con servicios médicos, transporte y áreas recreativas

Tras la apertura de la Villa Centroamericana y del Caribe, las primeras delegaciones de México, Cuba y Puerto Rico comenzaron a ocupar los edificios, cuyas fachadas están identificadas con las banderas de cada país. Para este fin de semana se espera el arribo de más atletas que competirán en los primeros días y que buscarán adaptarse al clima y a las sedes.

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La Villa cuenta con centro de salud, policlínica, centro de dopaje y un gimnasio con capacidad para 150 personas al mismo tiempo. También dispone de dos áreas de entretenimiento con cine para 100 personas, además de espacios recreativos con billar, videojuegos y mini fútbol para 150 usuarios.

El presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, José P. Monegro, informó en un encuentro con la prensa que el Gobierno dominicano completó la entrega de todas las instalaciones deportivas. Según las autoridades, el equipamiento necesario ya está en suelo dominicano y su instalación avanza por etapas en los recintos compartidos.

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Monegro sostuvo: “Ya el Gobierno dominicano concluyó con la entrega de las instalaciones que se utilizarán para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y eso nos permite, ya en la mayoría de los casos ir montando el área”.

Un grupo nacional tomó la delantera en territorio dominicano y marcó el comienzo de una fase decisiva rumbo a la cita regional. (Imagen de cortesía)

Desde este jueves, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte funcionará como espacio exclusivamente peatonal, con acceso solo para algunos vehículos autorizados. Para facilitar la movilidad del público, el plan de transporte usará los estacionamientos de Bellas Artes y la Plaza de la Cultura como parqueos generales, desde donde los asistentes podrán tomar gratis el Metro hasta la estación del complejo deportivo.

Los voluntarios tendrán transporte gratuito en toda la red pública: Metro, OMSA y Teleférico. La organización también invitó a la ciudadanía a recorrer las nuevas entradas peatonales por las avenidas 27 de Febrero y John F. Kennedy, además del nuevo Paseo de los Medallistas.

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