Así es la ruta secreta que une Polonia e Italia cruzando seis países a pie

El recorrido une Hel, en la costa del Báltico, con Trieste, junto al Adriático, y atraviesa Alemania, Austria, Suiza y Eslovenia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ruta Wolf Trail se presenta como el nuevo reto para los amantes del senderismo de larga distancia, uniendo Polonia e Italia mediante un trazado que recorre seis países europeos. Este trayecto, impulsada por la empresa de equipamiento alemana Jack Wolfskin, invita a recorrer montañas, bosques y ciudades emblemáticas, integrando caminos históricos y paisajes icónicos en una sola experiencia.

Según la agencia de noticias internacional Euronews, el trayecto parte de Hel, en la costa báltica polaca, y finaliza en Trieste, junto al mar Adriático, tras cruzar Alemania, Austria, Suiza y Eslovenia.

La propuesta, confirmada por la especialista en rutas de larga distancia Lauren Roerick, exige una dedicación de entre cuatro y seis meses para completarla en su totalidad. El itinerario suma 78.400 metros de desnivel positivo, lo que equivale a subir el Everest nueve veces. Así, la Wolf Trail redefine el senderismo europeo y se posiciona como una de las travesías más ambiciosas del continente.

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Un recorrido que une diversidad natural y cultural

La especialista canadiense Lauren Roerick señaló que el itinerario demanda una dedicación prolongada para cubrir toda la distancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trayecto arranca con un tramo de 428 kilómetros por la costa báltica de Polonia, desde Hel hasta Świnoujście, pasando por playas, dunas y bosques. Al entrar en Alemania, la ruta se extiende por 1.930 kilómetros, atravesando ciudades históricas como Rostock y adentrándose en senderos montañosos hasta llegar a la frontera con Austria. En este país, el caminante recorre los Alpes de Allgäu y alcanza la ciudad de Innsbruck, tras superar 392 kilómetros de terreno variado.

El segmento final de la Wolf Trail discurre por la Vía Alpina, atraviesa el Parque Nacional de Triglav en Eslovenia y recorre los Dolomitas italianos, culminando en Trieste. De acuerdo con Euronews, este trayecto permite disfrutar de vistas panorámicas, parajes naturales de gran belleza y enclaves culturales que enriquecen la experiencia.

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Planificación, seguridad y normas a lo largo de la ruta

La elevación positiva total del recorrido plantea una exigencia física marcada en su paso por sectores alpinos y montañosos

La Wolf Trail está dividida en siete etapas consecutivas, cada una con particularidades propias. La planificación resulta fundamental, ya que el clima puede obstaculizar el avance, sobre todo entre octubre y marzo, cuando las condiciones alpinas complican el paso. Lauren Roerick, experta canadiense en senderismo de larga distancia, revisó el itinerario y validó su seguridad, según información de Euronews.

Uno de los principales desafíos radica en las normas de acampada, especialmente estrictas en países como Alemania, donde instalar una tienda fuera de las áreas autorizadas puede derivar en sanciones económicas. Para resolver este aspecto, la empresa alemana Wolfskin conectó la ruta con campamentos oficiales, refugios de montaña y pueblos que ofrecen hospedaje, garantizando que los senderistas cuenten con lugares seguros donde pasar la noche.

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Una propuesta para quienes buscan aventura y descubrimiento

Sin embargo, la Wolf Trail no solo exige capacidad física y capacidad de organización, sino que también invita a descubrir la riqueza natural y cultural de Europa central y meridional desde una perspectiva única. El trayecto fusiona el concepto de ‘thru-hiking’, que implica recorrer grandes distancias de manera continua y autosuficiente, con la exploración de lugares de interés histórico y natural.

El trayecto obliga a respetar regulaciones locales y puede derivar en multas cuando no se usan áreas permitidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la agencia de noticias internacional, la ruta aspira a captar tanto a senderistas experimentados como a quienes desean una vivencia prolongada fuera de los circuitos turísticos habituales. La combinación de paisajes alpinos, valles, pueblos con tradición y grandes ciudades convierte a la Wolf Trail en una experiencia transformadora, pensada para quienes buscan mucho más que unas vacaciones convencionales.

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De este modo, la travesía se consolida como una de las rutas de senderismo más extensas y exigentes de Europa, ofreciendo a los caminantes la oportunidad de celebrar el esfuerzo al llegar a Trieste, con vistas al mar Adriático y la satisfacción de haber cruzado seis países a pie.