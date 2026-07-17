Honduras

Fuerzas Armadas conmemoran 57 años del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador con actos en honor a los veteranos

Las Fuerzas Armadas de Honduras conmemoraron este jueves el 57 aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador con actos cívicos, militares y religiosos en honor a los veteranos que defendieron la soberanía nacional durante el conflicto de 1969.

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Las Fuerzas Armadas de Honduras conmemoraron el 57 aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador con actos cívicos y militares. (Foto: Fuerzas Armadas)
Las Fuerzas Armadas de Honduras conmemoraron el 57 aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador con actos cívicos y militares. (Foto: Fuerzas Armadas)

Las Fuerzas Armadas de Honduras realizaron este jueves una serie de actividades conmemorativas para recordar el 57 aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador, fecha que marca el fin de uno de los conflictos armados más importantes en la historia contemporánea de ambos países.

La jornada estuvo dedicada a rendir homenaje a los hondureños que participaron en la defensa de la soberanía nacional durante el conflicto de 1969, conocido popularmente como la Guerra de las Cien Horas, resaltando su legado y el papel que desempeñaron en la protección del territorio nacional.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, informó que las actividades iniciaron con un desfile militar en el que participaron la Escolta de Bandera, la Banda Sinfónica de las Fuerzas Armadas, oficiales de la institución y una representación de los veteranos de guerra.

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“Las Fuerzas Armadas están conmemorando esta fecha. En el marco de esta efeméride se lleva a cabo un desfile militar con la participación de la Escolta de Bandera, la Banda Sinfónica de las Fuerzas Armadas, una representación de oficiales de nuestra institución y también de los veteranos de guerra”, expresó Rivera durante la ceremonia.

Veteranos de guerra participaron en el desfile organizado para recordar a quienes defendieron la soberanía nacional durante el conflicto de 1969. (Foto: Fuerzas Armadas)
Veteranos de guerra participaron en el desfile organizado para recordar a quienes defendieron la soberanía nacional durante el conflicto de 1969. (Foto: Fuerzas Armadas)

Como parte de los actos oficiales, también se realizó el izado de la Bandera Nacional a media asta, un gesto simbólico para honrar a quienes perdieron la vida durante el conflicto armado.

Posteriormente, autoridades militares y civiles colocaron ofrendas florales en el Parque El Soldado, donde se desarrolló una ceremonia solemne acompañada por una misa en memoria de los soldados que defendieron el territorio hondureño hace 57 años.

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Rivera explicó que las actividades conmemorativas continuarán en el Campo de Parada Marte, donde se llevará a cabo otra ceremonia oficial y un desfile en el que volverán a participar los veteranos de guerra, quienes serán reconocidos por su servicio al país.

La Banda Sinfónica y la Escolta de Bandera formaron parte de las ceremonias desarrolladas por las Fuerzas Armadas. (Foto: Fuerzas Armadas)
La Banda Sinfónica y la Escolta de Bandera formaron parte de las ceremonias desarrolladas por las Fuerzas Armadas. (Foto: Fuerzas Armadas)

El vocero destacó que el objetivo principal de esta conmemoración es mantener viva la memoria histórica de Honduras y reconocer el sacrificio de quienes participaron en el conflicto, resaltando su compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Asimismo, señaló que estas actividades buscan fortalecer los valores patrióticos entre las nuevas generaciones, promoviendo el respeto por la historia del país y el reconocimiento a quienes integraron las Fuerzas Armadas durante uno de los momentos más complejos de la región centroamericana.

Las Fuerzas Armadas también subrayaron que esta efeméride representa una oportunidad para reafirmar el compromiso con la paz y la estabilidad regional, recordando que los conflictos entre naciones deben resolverse mediante el diálogo y la cooperación.

Las autoridades realizaron el izado de la Bandera Nacional a media asta en homenaje a los caídos durante el conflicto armado. (Foto: Fuerzas Armadas)
Las autoridades realizaron el izado de la Bandera Nacional a media asta en homenaje a los caídos durante el conflicto armado. (Foto: Fuerzas Armadas)

De igual forma, las autoridades militares destacaron que el aniversario no solo honra a los veteranos hondureños, sino que también transmite un mensaje de reconciliación entre Honduras y El Salvador, países que hoy mantienen relaciones diplomáticas y de cooperación en distintos ámbitos.

El conflicto armado de 1969 tuvo una duración de aproximadamente cien horas y dejó consecuencias políticas, sociales y económicas para ambas naciones. Aunque durante muchos años fue recordado como la “Guerra del Fútbol”, historiadores coinciden en que sus causas estuvieron relacionadas con disputas territoriales, problemas migratorios y tensiones acumuladas entre ambos Estados.

Actualmente, las Fuerzas Armadas mantienen esta conmemoración como una tradición institucional para reconocer el valor de los veteranos y recordar la importancia de preservar la soberanía nacional, al tiempo que promueven la paz, la integración y la cooperación entre los países centroamericanos.

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