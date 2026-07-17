EE. UU. incluye a la pandilla Barrio 18 de Guatemala entre los grupos criminales más peligrosos del hemisferio

Un agente del Departamento de Estado de Estados Unidos observa con una lupa a un grupo de miembros de la pandilla Barrio 18, quienes posan frente a un muro con grafitis de su nombre y logo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala se encuentra en el epicentro de una estrategia de seguridad continental sin precedentes. En un esfuerzo coordinado por neutralizar a las estructuras criminales más violentas del hemisferio occidental, la administración del presidente estadounidense Donald Trump formalizó la inclusión de la pandilla Barrio 18 (también conocida como Pandilla 18) en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), enfocando esta alerta de manera directa sobre su impacto en territorio guatemalteco.

Esta medida sitúa a la organización al mismo nivel de peligrosidad que los principales cárteles de la droga y otras agrupaciones de alto impacto como la Mara Salvatrucha (MS-13), el Tren de Aragua o el Cártel de Sinaloa. La declaración oficial, respaldada por las agencias del Departamento de Estado, responde a una campaña agresiva para desmantelar las redes criminales transnacionales que amenazan la estabilidad regional y la seguridad nacional de los Estados Unidos.

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Al catalogar a Barrio 18 bajo estas designaciones de terrorismo, el gobierno estadounidense bloquea de forma inmediata cualquier acceso del grupo al sistema financiero de EE. UU. Esta acción congela activos y persigue los recursos ilícitos que la pandilla utiliza para financiar sus ataques armados y operaciones delictivas. Con esto, Washington busca asfixiar las fuentes de ingresos de una estructura que ha sembrado el terror y la violencia en el Hemisferio.

La Administración Trump incluyó formalmente a Barrio 18 en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), junto a otras 19 estructuras criminales del hemisferio occidental como la MS-13 y el Tren de Aragua (Cortesía: @WHAAsstSecty).

Detalles sobre Barrio 18: Origen, expansión y estructura interna

A diferencia de lo que se suele pensar, Barrio 18 no nació en Centroamérica. Sus orígenes se remontan a la década de 1960 en los vecindarios de Rampart y Pico-Union en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

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Inicialmente, surgió como una pandilla callejera compuesta por jóvenes inmigrantes de origen mexicano y, posteriormente, comenzó a integrar de manera masiva a migrantes centroamericanos que huían de los conflictos armados de su región durante los años 70 y 80.

Debido al endurecimiento de las leyes migratorias estadounidenses en los años 90, miles de estos pandilleros fueron deportados a sus países de origen, lo que provocó una rápida y violenta mutación transnacional del grupo al expandirse por el Triángulo Norte de Centroamérica.

Al catalogar a Barrio 18 como Terrorista Global Especialmente Designado, EE. UU. bloquea de forma inmediata el acceso del grupo a su sistema financiero para asfixiar sus recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso específico de Guatemala, Barrio 18 ha logrado consolidarse como la pandilla más numerosa de todo el territorio nacional, contando actualmente con una estimación alarmante de al menos 22,000 miembros activos y colaboradores cercanos. El núcleo histórico y centro operativo urbano del grupo se localiza en la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala, uno de los sectores con mayor densidad de población y alta vulnerabilidad social en la capital. Desde allí, y a través de una red de células locales, ejercen un control territorial férreo.

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A pesar de que las autoridades mantienen tras las rejas a sus principales cabecillas, la operatividad de la pandilla no se ha detenido. La estructura funciona de manera piramidal y es dirigida desde los centros penitenciarios de máxima seguridad por una cúpula delincuencial conocida como “La Rueda”. Desde las celdas, los líderes coordinan homicidios, movimientos de armas y cobros de dinero. El máximo jefe histórico de la pandilla en el país, Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, purga condenas acumuladas que superan los 1,600 años de prisión tras ser hallado culpable de liderar desde el presidio sanguinarias redes de sicariato y extorsión sistemática.

La pandilla Barrio 18, designada como organización terrorista, desató el caos en Guatemala con motines simultáneos y ataques coordinados contra las fuerzas de seguridad.

¿Qué implica esta designación para los ciudadanos guatemaltecos?

El nombramiento de Barrio 18 como grupo terrorista por parte de los Estados Unidos tiene consecuencias directas y multidimensionales para la población de Guatemala. En primer lugar, legitima y refuerza las políticas de seguridad que el propio gobierno de Guatemala ha venido implementando. En concordancia con los esfuerzos regionales, el Congreso guatemalteco aprobó reformas legislativas que catalogan penalmente a los miembros de estas pandillas como terroristas, permitiendo imponer penas de prisión significativamente más severas a quienes pertenezcan o colaboren con estas estructuras.

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Por lo tanto, la intervención de la Administración Trump al negarles el acceso a los circuitos financieros internacionales promete debilitar los canales de lavado de dinero que la pandilla utiliza para adquirir armamento de grueso calibre y tecnología de comunicación.