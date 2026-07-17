La Defensoría del Consumidor activa un plan especial de control por las Fiestas Julias y las Agostinas en El Salvador

La Defensoría del Consumidor activó un plan especial para proteger a los consumidores durante las Fiestas Julias en Santa Ana y las Fiestas Agostinas en San Salvador./ (Defensoría del Consumidor)

La Defensoría del Consumidor ha desplegado un plan especial para evitar abusos y proteger a los consumidores durante las Fiestas Julias en Santa Ana y las próximas Fiestas Agostinas en San Salvador. El presidente de la institución, Ricardo Salazar, detalló en la Entrevista AM de Canal 10 las acciones para garantizar la seguridad y los derechos de quienes asisten a estos eventos masivos, donde la actividad comercial y la oferta de espectáculos aumentan considerablemente.

De acuerdo Salazar, la Defensoría ha fortalecido su presencia territorial mediante talleres de divulgación normativa para proveedores, verificaciones en puntos de venta y la instalación de quioscos de atención directa en zonas estratégicas como Metrocentro y el campo de la feria en Santa Ana.

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“Activamos un procedimiento semanas atrás, con talleres dirigidos a quienes venden alimentos en las ferias y a comercios, para evitar la venta de producto vencido, publicidad engañosa y cobros superiores a los ofertados”, afirmó el funcionario.

La estrategia incluye un trabajo coordinado con la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), que concede carnés obligatorios de capacitación en manipulación de alimentos a quienes atienden puestos de comida. “Toda persona dedicada a la preparación de alimentos debe contar con su carné, ya que así se evita poner en riesgo la salud de los consumidores”, sostuvo Salazar. Las inspecciones abarcan tanto los productos empacados previamente en estantería como los puntos de cocina en restaurantes y comercios.

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Ricardo Salazar informó que la Defensoría del Consumidor instaló quioscos, realizó verificaciones y dio talleres a proveedores para prevenir abusos en ferias y comercios./ (Entrevista AM)

Según cifras oficiales, durante este año la Defensoría ha realizado más de 3,280 verificaciones a nivel nacional. El 74% de los comercios fiscalizados ha cumplido con las normativas, mientras que el 26% ha incurrido en infracciones como la falta de mecanismos de atención al consumidor, productos vencidos y ausencia de precios a la vista.

“En lo que va de este año, hemos detectado más de 3,000 productos vencidos, tanto en puntos de venta como en cocinas. Esta es una de las principales causas de sanción”, comentó Salazar.

Frente al aumento de ofertas y promociones durante las festividades, la Defensoría exige que los establecimientos informen con claridad la vigencia de las promociones, el beneficio concreto para el consumidor y la cantidad de productos disponibles en oferta. “Buscamos evitar que los comercios generen situaciones de indefensión por falta de información o prácticas arbitrarias”, puntualizó el titular de la Defensoría.

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El plan incorpora también la figura del delegado encubierto, vigente desde julio de 2024, que permite a inspectores actuar como clientes comunes para detectar malas prácticas que no suelen salir a la luz en inspecciones formales. “Ya hemos realizado más de 500 verificaciones de este tipo, con una cuarta parte resultando en hallazgos de incumplimiento”, destacó Salazar en la entrevista matutina de Canal 10.

La Defensoría del Consumidor habilitó el número 910 y el WhatsApp 7844-1482 para recibir denuncias y consultas de la población durante las Fiestas Julias y Agostinas./ (Alcaldía de Santa Ana Centro)

La Defensoría del Consumidor ha puesto a disposición canales directos para denuncias y consultas, como el número telefónico 910 y el WhatsApp 7844-1482. En palabras de Salazar, “es importante que la población mantenga la comunicación con la Defensoría, porque sabemos que hay personas que desconocen qué hacer o a qué entidad recurrir”.

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En el marco del auge de espectáculos y festividades, la institución ha presentado avisos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos de estafa relacionados con la cancelación de eventos y la falta de devolución de dinero a los consumidores. “El llamado a la población es a prestar atención y tomar precauciones al comprar boletos, verificando siempre que los organizadores cuenten con los permisos correspondientes”, alertó.

Para quienes acudan a ferias, conciertos y comercios durante las Fiestas Julias y Agostinas, la Defensoría recomienda comprar siempre a proveedores reconocidos, revisar reseñas y asegurarse de que los organizadores cuenten con los permisos oficiales. “El objetivo es proteger el bolsillo y la salud de las familias salvadoreñas, garantizando que la celebración se desarrolle en un entorno seguro y transparente”, subrayó Salazar.

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