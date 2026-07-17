Nicaragua

Más de 300 familias evacuadas y daños en viviendas por lluvias intensas en distintas zonas de Nicaragua

Equipos municipales y organismos de respuesta movilizaron refugios y asistencia inmediata para familias damnificadas, mientras pronósticos advierten la continuidad de fenómenos climáticos adversos

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Autoridades documentaron el nivel del agua tras el desbordamiento de un río, que dejó viviendas parcialmente sumergidas y obligó a la evacuación de familias en una comunidad afectada por las lluvias intensas en Nicaragua (Cortesía: Petrona Jarquin).
Autoridades documentaron el nivel del agua tras el desbordamiento de un río, que dejó viviendas parcialmente sumergidas y obligó a la evacuación de familias en una comunidad afectada por las lluvias intensas en Nicaragua (Cortesía: Petrona Jarquin).

Las lluvias intensas que se han presentado en Nicaragua durante esta semana han provocado la evacuación de cientos de familias, el colapso de viviendas y la interrupción de rutas en varias regiones.

La emergencia climática alcanzó el día de ayer, 16 de julio, su punto crítico tras el desbordamiento de ríos y la saturación de suelos, factores que impulsaron la activación de protocolos de emergencia por parte del Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Comupred).

Por lo que, las autoridades concentraron sus esfuerzos en las zonas más vulnerables, priorizando el resguardo de la población y la reubicación inmediata de quienes resultaron damnificados.

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En Prinzapolka, municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), el desbordamiento del río principal afectó a 376 casas en barrios como Punta Caliente, Calle Central y Punta Fría, además de comunidades aledañas. Equipos municipales y brigadas voluntarias coordinaron la evacuación de 319 familias, un total de 1,513 personas que fueron trasladadas a refugios temporales y viviendas solidarias designadas por la alcaldía.

De igual manera, la situación se agudizó en áreas montañosas, donde los suelos saturados facilitaron deslizamientos. En la comunidad Santo Domingo, municipio de Telpaneca, un derrumbe bloqueó la vía a Los Pinares, aislando a los residentes y suspendiendo el tráfico local. En San Juan de Río Coco, la comunidad La Ilusión perdió una vivienda tras un deslizamiento, dejando a una familia sin hogar.

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Intensas precipitaciones en la región del Triángulo Minero han provocado el desbordamiento de ríos, inundando viviendas y afectando a numerosas familias. El reporte detalla los daños en Siuna, Rosita y Mulukukú, incluyendo la destrucción de puentes y la pérdida de una vida.

En el norte, Santa María de Pantasma experimentó pérdidas en cultivos de maíz y plátano tras la crecida del río Las Vigías. La comunidad La Zompopera, aunque registró un incremento en el caudal de la quebrada, no reportó daños directos en viviendas ni en la integridad de sus habitantes, conforme al monitoreo oficial. En el Caribe Sur, municipios como Bluefields mantienen vigilancia sobre los ríos Tarsuany y Punta Gorda. Las autoridades del Comupred confirmaron que, hasta el momento, no se han registrado incidentes graves en esa zona.

En Laguna de Perlas, los ríos Wawashan, Kurinwas y Patch River se mantienen estables y bajo observación preventiva, de acuerdo con la información gubernamental. Las precipitaciones recientes han alterado la vida cotidiana, dificultando los desplazamientos y limitando el acceso a servicios básicos en diversas comunidades donde la infraestructura resultó dañada.

¿Cómo será el clima en Nicaragua en las próximas horas?

De acuerdo con el pronóstico meteorológicos detallan que continuará bajo condiciones de inestabilidad atmosférica. Se esperan lluvias de intensidad variable durante la tarde y la noche, producto de bajas presiones que persisten sobre el territorio nacional. Los especialistas advirtieron sobre la aproximación de una nueva Onda Tropical, localizada en el Pacífico occidental, y la llegada de otro sistema desde el Atlántico hacia las Antillas Menores.

Un hombre se moviliza en lancha frente a viviendas dañadas y escombros tras el desbordamiento de un río, en una comunidad afectada por las inundaciones recientes en Nicaragua.
Un hombre se moviliza en lancha frente a viviendas dañadas y escombros tras el desbordamiento de un río, en una comunidad afectada por las inundaciones recientes en Nicaragua.

La combinación de un sistema de alta presión de 1.014 milibares con bajas presiones de 1.010 a 1.012 milibares mantendrá el riesgo de precipitaciones intermitentes, sobre todo en la región central desde Río Blanco hacia el sury en el Pacífico, donde se prevén nublados y chubascos adicionales. Los acumulados de lluvia más significativos se concentrarán en el sureste del país, según la proyección de los meteorólogos consultados.

El monitoreo de los ríos y la vigilancia sobre el comportamiento climático seguirán activos en todo el país. Las autoridades mantienen la alerta para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

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