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Siria incautó en la frontera con Irak un cargamento de armas destinado a Hezbollah en Líbano

El vehículo, un camión cisterna, llevaba material militar oculto en su interior y tenía como destino la ciudad portuaria de Baniyas

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Funcionarios sirios señalaron que el transporte ilícito fue detectado durante una inspección en el cruce de al-Tanf (Europa Press)
Funcionarios sirios señalaron que el transporte ilícito fue detectado durante una inspección en el cruce de al-Tanf (Europa Press)

Un operativo realizado por las autoridades sirias en la frontera con Irak terminó con la incautación de un cargamento de armas avanzado que, según funcionarios, se destinaba a Hezbollah en Líbano. Las fuerzas de seguridad identificaron un vehículo estacionado en una zona fronteriza bajo circunstancias sospechosas y, tras inspeccionarlo, descubrieron misiles de largo alcance, misiles anticarro y drones ocultos en su interior.

El Ministerio del Interior de Siria confirmó que la operación permitió detectar el envío antes de que entrara por completo en territorio sirio. Funcionarios del organismo, citados por la televisión estatal Al Ijbariya, indicaron que unidades especializadas interceptaron el cargamento. El vehículo, un camión cisterna, transportaba las armas ocultas en su interior y se dirigía hacia la ciudad portuaria de Baniyas.

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La inspección minuciosa se llevó a cabo en el cruce fronterizo de al-Tanf, un punto habitual de control entre Siria e Irak. Las autoridades no detallaron el punto exacto de la frontera donde se produjo la incautación ni la cantidad exacta de armas recuperadas, aunque destacaron que se trataba de material militar sofisticado, incluidos misiles guiados y drones de uso militar. El Ministerio del Interior sirio afirmó que este operativo forma parte de una estrategia nacional para asegurar las fronteras y evitar que el país se convierta en corredor de tráfico de armas.

Las investigaciones iniciales apuntaron a que el cargamento estaba destinado a Hezbollah, organización que el gobierno sirio calificó de “milicia terrorista”. El Ministerio aseguró que proteger las fronteras y preservar la soberanía nacional figura entre las prioridades del actual gobierno de transición.

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El actual gobierno sirio reforzó sus controles fronterizos tras la caída de Bashar al Assad en diciembre de 2024 (Reuters)
El actual gobierno sirio reforzó sus controles fronterizos tras la caída de Bashar al Assad en diciembre de 2024 (Reuters)

En el comunicado oficial, las autoridades comunicaron que “no permitirán que el territorio sirio sea utilizado como corredor, punto de tráfico de armas o plataforma para actividades que amenacen la seguridad de Siria”.

Tras la incautación, el gobierno de Irak comunicó que formó un comité de alto nivel para investigar el incidente y coordinar acciones con las autoridades sirias. El comando conjunto de operaciones militares en Bagdad informó que se colaborará para esclarecer el intento de contrabando y reforzar la seguridad en la frontera compartida, una zona que históricamente ha servido como punto estratégico para el traslado de armas y combustible entre ambos países. El paso de Bukamal-Al Qaim, situado entre la provincia siria de Deir al Zur y la iraquí de Al Anbar, ha sido escenario de operaciones similares durante los últimos meses.

Las autoridades sirias, desde la caída de Bashar al Assad en diciembre de 2024 por la ofensiva de fuerzas yihadistas y rebeldes lideradas por Hayat Tahrir al Sham, intensificaron los controles fronterizos para evitar el flujo de armamento iraní hacia Líbano.

El nuevo gobierno de transición, encabezado por Ahmed al Shara, sostiene que su objetivo principal consiste en desarticular las redes de contrabando que operan en la región, tanto de armas como de drogas y otros bienes ilícitos. En diciembre pasado, las fuerzas de seguridad informaron sobre la incautación de misiles antiaéreos SAM-7 en la zona de Bukamal, en una operación vinculada a redes afines a Hezbollah y a Irán.

Por su parte, Hezbollah rechazó de manera categórica las acusaciones formuladas por las autoridades sirias. En un comunicado difundido a través de la cadena Al Manar, el grupo calificó las afirmaciones de infundadas y reiteró que “no existen actividades de Hezbollah en territorio sirio”.

Las autoridades sirias atribuyeron el destino final del cargamento interceptado a Hezbollah en Líbano (Reuters)
Las autoridades sirias atribuyeron el destino final del cargamento interceptado a Hezbollah en Líbano (Reuters)

La ruta entre Irak y Siria, en particular el trayecto hasta Baniyas, adquirió relevancia en los últimos años como corredor tanto de combustible como de armas. Irak evalúa ampliar las exportaciones de crudo y nafta a través de Siria, aprovechando acuerdos existentes que ya permiten el transporte de fuel oil hasta Baniyas para su posterior salida al exterior. Funcionarios iraquíes señalaron que el objetivo gubernamental consiste en diversificar las rutas de exportación más allá del Golfo.

El contexto regional también muestra la presión internacional sobre los gobiernos de la zona. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó recientemente a Siria a tomar medidas activas contra Hezbollah, grupo que mantiene enfrentamientos con Israel en territorio libanés desde marzo. El mandatario estadounidense mantuvo conversaciones con el presidente sirio Ahmed al Shara, quien se comprometió a evitar que Siria se viera arrastrada a una escalada de conflicto en la región.

El gobierno libanés, por su parte, recibió garantías de Damasco de que el actual ejecutivo sirio no intervendrá en los asuntos internos de Líbano. Mientras tanto, el primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, abordó la cuestión del tráfico ilícito y la seguridad fronteriza en una reciente visita a Washington, donde la administración Trump insistió en la necesidad de desarticular las milicias respaldadas por Teherán en la región.

(Con información de Europa Press)

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