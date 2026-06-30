Guatemala: La Corte de Constitucionalidad ordena a una sala enviar en cuatro horas el expediente del amparo contra la posesión en la Usac

Una persona corre frente a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que muestra un reloj digital con la cuenta regresiva de cuatro horas para un amparo sobre Walter Mazariegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala dio cuatro horas a la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para remitir el expediente completo del amparo que busca impedir que el Consejo Superior Universitario dé posesión a Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala para el período 2026-2030, una decisión que llega en la víspera de la toma de posesión prevista para este 1 de julio.

La resolución, fechada este 30 de junio de 2026, se dictó dentro del expediente 5864-2026 y corresponde a una apelación directa de auto en amparo promovida por Eber Nehemías Fuentes Fuentes, Veder Ovando Bautista Orozco, Pedro Josué Monzón González y Franklin Estuardo Ortíz Rosales. La alta Corte también dejó designado como representante común a Fuentes Fuentes y tomó nota del auxilio de abogada y del casillero electrónico para notificaciones.

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Según el texto de la resolución, la CC conminó al tribunal de origen a enviar copia completa de los tres amparos acumulados: 01011-2026-00168, 01011-2026-00169 y 01190-2026-00171. El requerimiento se hizo bajo apercibimiento de responsabilidades legales en caso de incumplimiento.

La medida responde al recurso presentado después de que la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo rechazó el viernes 26 de junio la acción promovida por Dignidad y Rescate, Usac-DIRE, contra la toma de posesión. Ese amparo planteó que el acto ponía en riesgo la educación pública y el gobierno universitario.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala dio cuatro horas a la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo para remitir el expediente del amparo sobre la posesión de Walter Mazariegos en la Usac. (USAC DIRE Guatemala)

La apelación busca frenar la posesión de Walter Mazariegos para el período 2026-2030

El punto central del caso es la posesión de Walter Mazariegos para un nuevo período al frente de la Usac. De acuerdo con el texto fuente, Mazariegos prevé que el Consejo Superior Universitario le dé posesión este 1 de julio, pese a no contar con la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida como finiquito, que extiende la Contraloría General de Cuentas.

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A ese señalamiento se suman reclamos por fraude electoral. La apelación presentada ante la Corte de Constitucionalidad busca que la Sala Primera continúe con el trámite del amparo, conozca el fondo de esas denuncias y revierta la toma de posesión.

La resolución visible en sus puntos I a V no entra todavía al fondo del conflicto. Lo que hace es formar el expediente respectivo, tener por presentado el recurso de apelación directa contra el auto del tribunal de origen y ordenar el envío urgente de la documentación para poder resolver.

La oposición sostiene que se alteró el quórum electoral universitario

La acción de Usac-DIRE forma parte de una serie de recursos planteados contra lo que el sector opositor describe como un segundo fraude de Mazariegos para consolidarse por otros cuatro años en la rectoría. El núcleo de esa acusación es la forma en que se modificó la integración del cuerpo electoral universitario.

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Según el texto fuente, Mazariegos necesitaba 114 votos para ser reelecto como rector. Para alcanzar ese objetivo, el Consejo Superior Universitario habría anulado 16 votaciones ganadas por la oposición y dejado fuera a 80 electores, con el efecto de reducir el quórum del Cuerpo Electoral Universitario a su favor.

Rodolfo Chang, identificado en el texto como opositor de Mazariegos, informó sobre la resolución en sus redes sociales. Allí afirmó: “La Corte de Constitucionalidad otorgó un plazo de 4 horas a la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo para que remita el expediente correspondiente caso USAC. Un proceso clave que esperamos se pueda resolver en apego a derecho”.

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Los estudiantes dicen que las protestas seguirán, aunque Mazariegos asuma

En conferencia de prensa un grupo de estudiantes describieron un panorama “complejo” por la existencia de recursos pendientes en distintos órganos jurisdiccionales y por nuevas manifestaciones en varios puntos del país y en centros universitarios. Un estudiante afirmó que las acciones no se detendrán, aunque Mazariegos tome posesión, porque lo consideran un usurpador que no reúne los requisitos para ejercer la rectoría.

El avance judicial de los casos contra estudiantes sigue abierto en varios frentes. Uno de los abogados explicó que el proceso penal contra Geyser y Sergio Morataya por la toma del Paraninfo “ya va para debate” y que la defensa está pendiente de presentar medios de prueba, aunque existe un amparo en trámite contra una resolución de la Sala Tercera.

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