El Congreso de Guatemala convoca a los 17 rectores para elegir al presidente de la comisión postuladora del contralor

Rectores universitarios se reúnen en el Congreso de Guatemala para la elección del presidente de la comisión postuladora del contralor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de Guatemala convocó a los 17 rectores de las universidades del país para el miércoles 15 de julio a las 11:00, en una reunión en el Palacio Legislativo que definirá al presidente de la comisión encargada de proponer a los seis aspirantes a contralor general de cuentas para el período 2026-2030, un cargo que también tendrá incidencia en la emisión de finiquitos para las candidaturas de las elecciones generales de 2027. Según lo publicado por el mismo Organismo.

La citación fue hecha por la Junta Directiva del Congreso, presidida por Luis Contreras Colindres, y la reunión se celebrará en el salón privado Azul del Palacio Legislativo.

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Según explicó el presidente del organismo en una entrevista radial, la convocatoria responde a los plazos fijados por la ley para poner en marcha la elección del funcionario que fiscalizará los fondos del Estado durante cuatro años.

La elección del presidente de la comisión se realiza con base en el artículo 5 del Decreto 19-2009, Ley de Comisiones de Postulación, que establece que ese acto debe celebrarse en el Palacio Legislativo por convocatoria del presidente del Congreso.

Una vez integrada la comisión, los rectores y demás miembros serán juramentados, y desde ese momento continuará el trabajo técnico de evaluación de perfiles.

El Congreso de Guatemala convocó a los 17 rectores para elegir al presidente de la comisión de postulación del contralor general de cuentas 2026-2030. (Congreso de la República de Guatemala)

La comisión deberá entregar seis expedientes antes de que venza el mandato vigente

El Congreso recibirá los expedientes y la documentación de los seis candidatos por lo menos con 20 días de anticipación al fin del mandato actual. El período vigente concluye el 12 de octubre de 2026.

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Contreras Colindres resumió el alcance del proceso con una definición directa: “Una vez instalada la Comisión Postuladora, después los juramentamos y hasta ahí llegó nuestro trabajo. Luego ellos regresarán con la nómina de candidatos y esperamos que lleguen los más calificados”.

Sobre la decisión final del pleno, el presidente del Congreso sostuvo: “De esa lista, el Congreso elegirá a ciegas, porque se supone que cualquiera de ellos está capacitado y tiene la suficiente lealtad al país para hacer las cosas como la Constitución lo manda”.

El legislador también afirmó que el criterio esperado para la selección es el cumplimiento de los requisitos legales. “Lo único que queremos es que cumpla con todos los requisitos de la Ley y espero que la comisión postuladora venga con los mejores, y nosotros vamos a hacer lo que la Ley nos manda. Nosotros votamos siempre creyendo que el que estamos eligiendo es el mejor”, dijo.

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El jefe de la Contraloría General de Cuentas no solo audita el uso de los recursos públicos. Contreras Colíndres recordó que también autoriza la inscripción y extiende la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida como finiquito, a quienes aspiran a cargos públicos.

Por esa función, la elección atrae atención adicional de cara a los comicios de 2027. El propio presidente del Congreso lo planteó en términos políticos e institucionales: “Los más interesados en que llegue el mejor, el más transparente y que aplique la Ley con igualdad, somos nosotros los diputados y los funcionarios públicos”.

Los colegios profesionales elegirán a sus delegados entre julio y agosto

En paralelo a la convocatoria a los rectores, los colegios profesionales que por disposición legal forman parte de la comisión comenzaron a organizar sus propias elecciones internas. El Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas votará el 17 de julio, de 8:00 a 18:00, y habilitará centros en las cabeceras departamentales donde ejerzan al menos 20 profesionales; hasta ahora se anunciaron ocho puntos de votación.

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El Colegio de Contadores Públicos y Auditores elegirá a 11 integrantes para la postuladora el 6 de agosto de 2026, también de 8:00 a 18:00. En ese caso, instalará un centro de votación en cada departamento.

La comisión se integra con representantes gremiales, los decanos de las facultades de Contaduría Pública y Auditoría y un rector electo en asamblea del Foro de Rectores, quien la preside. Las representaciones gremiales se definen por planillas, por lo general vinculadas con agrupaciones profesionales organizadas antes del proceso o creadas para competir en él.

En la elección que concluyó con la designación del actual contralor, Frank Bode, el Movimiento Projusticia identificó cinco agrupaciones: Gran Alianza de Profesionales, Nosotros por el Crecimiento Profesional, Integridad y Desarrollo, Plataforma Académica Universitaria y Avancemos.

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Contreras Colindres sostuvo que el Congreso ha cumplido los tiempos previstos por la ley en otras designaciones recientes. Mencionó la elección de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, la designación de dos magistrados ante la Corte de Constitucionalidad y la convocatoria de la comisión que remitió al Ejecutivo la nómina de seis candidatos para fiscal general y jefe del Ministerio Público.