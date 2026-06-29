Estados Unidos

Donald Trump dijo que Irán solicitó una reunión con Estados Unidos y que se realizará este martes en Doha

Un posteo del presidente norteamericano confirma los anticipos que indicaban un cambio de sede en las negociaciones con el régimen después de los ataques del fin de semana y de que Teherán negara que hubiera acordado un nuevo encuentro

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Donald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU

“Irán ha solicitado una reunión. ¡Tendrá lugar mañana en Doha!" El mensaje de Donald Trump de este lunes por la mañana parece poner en limpio las idas y vueltas de las negociaciones de Estados Unidos e Irán para acordar un cese del fuego estable en el Golfo Pérsico, donde durante este fin de semana hubo nuevos choques militares.

El mensaje de Trump se integra en una serie de consideraciones con las que apunta a remarcar el éxito económico de sus gestiones para liberar el paso por el estrecho de Ormuz, que Irán intenta arancelar -supuestamente aliado al sultanato de Omán- y que Washington exige que mantenga el status previo a la guerra que se desató el 28 de febrero.

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Trump dijo que el valor del barril de crudo en 69 dólares es aún más bajo que al comienzo de lo que llamó “desnuclearización de Irán”, en referencia a los ataques contra la infraestructura atómica del régimen, e insistió en que eso debería bajar el precio del combustible en las gasolineras, incitando a quienes observen “abusos” a que los denuncien.

EEUU lanzó nuevos ataques contra objetivos iraníes

Fin de semana con ataques

Durante la madrugada del domingo, Irán lanzó misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Bahréin, respuesta que siguió a la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump sobre las consecuencias que la República Islámica enfrentaría si no cumplía el acuerdo. Los ataques y contraataques comenzaron tras el impacto de un proyectil iraní contra un buque de carga en el Estrecho de Ormuz el jueves, episodio que reavivó las acusaciones mutuas de incumplimiento del alto el fuego provisional pactado el 17 de junio por parte de Estados Unidos y Irán.

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Según un funcionario estadounidense consultado por Reuters, ambas naciones acordaron detener las hostilidades recientes en el Golfo y reanudar el diálogo sobre la disputa vinculada al estrecho estratégico. El objetivo consiste en preservar el acuerdo de paz provisional alcanzado el 17 de junio, presionado por los enfrentamientos de los últimos días. El mismo funcionario detalló que “está previsto que continúen las conversaciones técnicas sobre todos los aspectos del memorando de entendimiento. Ambas partes suspenderán las negociaciones por ahora y los buques podrán navegar libremente”, aludiendo al memorando de 14 puntos que contempla la reapertura del paso marítimo.

Barcos en el estrecho de Ormuz vistos desde Musandam, Omán (REUTERS/Stringer)
Barcos en el estrecho de Ormuz vistos desde Musandam, Omán (REUTERS/Stringer)

El sitio Axios, que difundió en primer término la noticia sobre el cese de hostilidades, citó a un alto funcionario estadounidense para señalar que las conversaciones entre Washington y Teherán se reanudarán el martes en Qatar, que Trump confirmó luego pero que Irán había puesto en duda horas antes.

Antes del conflicto, el Estrecho de Ormuz canalizaba el tránsito del 20% de los hidrocarburos consumidos en el mundo, cifra que subraya la importancia de alcanzar un acuerdo sobre su administración. La semana pasada, Irán y Omán anunciaron la creación del Comité Conjunto de Ormuz, cuya primera sesión se celebra este lunes en Mascate. Según la cancillería iraní, delegados de ambos países intercambiaron puntos de vista acerca de la futura gestión de esta vía estratégica para el comercio global de energía.

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