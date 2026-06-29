Toy Story 5 rompe récords de taquilla en Argentina

Este tráiler cinematográfico presenta a personajes de juguete como Forky, Woody y Buzz Lightyear. Se observa a Forky, un tenedor con brazos y sombrero de copa, en un entorno luminoso. Una habitación llena de juguetes clásicos como Woody y Buzz es visible. Posteriormente, Woody aparece en un entorno oscuro junto a un dispositivo verde, mientras Buzz Lightyear flota en el agua con un casco transparente. El video concluye con la fecha de lanzamiento: 18 de junio, solo en cines.

Treinta y un años después de su debut, Toy Story 5 se convirtió en el estreno más exitoso de 2026, alcanzando una recaudación de 53,8 millones de dólares y más de 10 millones de espectadores en la región durante su primer fin de semana, incluyendo funciones de preestreno.

La saga acumula más de 3.000 millones de dólares en taquilla mundial y supera los 2.000 millones de horas reproducidas en Disney+. Toy Story figura cada año entre las 20 películas más vistas de la plataforma y mantiene su presencia con productos, videojuegos, publicaciones, áreas temáticas en parques, atracciones y hoteles. En tres décadas, la franquicia trascendió el cine y se consolidó como uno de los fenómenos culturales y comerciales más influyentes del entretenimiento.

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Woody y Buzz Lightyear, íconos de la animación, presentes desde el inicio de la saga en 1995. (Disney/Pixar via AP)

Toy Story 5 se convirtió también en récord de taquilla en Argentina en su primer fin de semana: logró vender 774.105 entradas. En el plano internacional, la nueva película de Pixar y Disney acumuló USD 312 millones.

En Estados Unidos, el estreno también avanzó: la película sumó USD 160 millones en 4.425 salas. Con esa cifra, superó a Super Mario Galaxy: La película (131,7 millones) y logró el mejor debut de la franquicia por encima de Toy Story 4 (120 millones), además de quedar como el segundo mejor fin de semana de estreno para una animación, detrás de Los Increíbles 2 (182,7 millones).

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El público argentino colmó las salas durante el debut de la nueva entrega. (Disney)

Toy Story 4 fue la película más vista en la historia del cine argentino desde 1997, año desde el que se registraron datos “confiables”, con 6.632.011 espectadores. En 2019 cerró con 46.871.081 tickets vendidos, antes de la pandemia.

La historia de este film sigue a Bonnie, ya en la preadolescencia, cuando se vincula con una tableta llamada Lilypad y empieza a desplazar a los juguetes de su vida cotidiana.

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Jessie ocupa un rol central en Toy Story 5, acompañando el crecimiento de Bonnie. (Pixar-Disney via AP)

En esa estructura, Jessie ocupa un lugar clave: la película la ubica como “pilar emocional” al intentar acompañar a Bonnie entre la amistad y la independencia, al mismo tiempo que enfrenta la posibilidad de que los juguetes pierdan su lugar en la vida de los niños.

Audiencias y el foco en personajes femeninos

Forbes USA consignó que el 70% de los espectadores vio la película en familia y que el grupo de 25 a 44 años representó el 42% del público. Sobre la composición por género, según Deadline: las mujeres representaron el 57% de los asistentes al cine, y las madres superaron en número a los padres. Joan Cusack, voz de Jessie, dijo a Reuters que fue importante para Toy Story 5 contar una historia basada en las experiencias de las niñas.

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La tableta Lilypad, símbolo de la irrupción tecnológica en la trama de Toy Story 5. (Disney Pixar)

En la recepción crítica, el texto incluyó a Rachel Leishman, editora en jefe de The Mary Sue, quien describió la película como una historia sobre Jessie protegiendo a las “chicas raras” y escribió que el film validó a niños y adultos que siguieron aferrados al juego, la imaginación y la alegría de fingir.

La saga de Toy Story: desde 1995 hasta el presente

La saga de Toy Story comenzó en 1995 con el estreno de la primera película, que marcó un hito al convertirse en el primer largometraje completamente animado por computadora. Dirigida por John Lasseter, la película presentó a Woody, Buzz Lightyear y un grupo de juguetes que cobraban vida cuando los humanos no los veían. El éxito de la cinta impulsó a Pixar y consolidó su alianza con Disney, abriendo el camino para el desarrollo de múltiples secuelas.

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Toy Story 2 llegó en 1999, profundizando las historias de los personajes y ampliando el universo de la franquicia. En 2010, Toy Story 3 abordó el paso del tiempo y la despedida de los juguetes de Andy, generando un fuerte impacto emocional en varias generaciones de espectadores.

Las primeras cuatro películas de la saga superaron las 60 millones de horas reproducidas en Disney+. (Disney)

En 2019, Toy Story 4 introdujo nuevos personajes y nuevas preguntas sobre la pertenencia y el propósito, consolidando su posición en la cultura popular y batiendo récords de taquilla a nivel mundial.

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Con la llegada de Toy Story 5 en 2026, la saga alcanzó un nuevo récord en Argentina y mantuvo su vigencia tanto en el público infantil como adulto, reflejando la capacidad de la franquicia para reinventarse y conectar con temas contemporáneos como la tecnología, la familia y la identidad.