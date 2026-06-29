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Cinco muertos en un tiroteo en Stade, en el norte de Alemania

El presunto autor de los disparos fue detenido

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Policía alemana en Muchich en una foto de archivo. (Europa Press/Contacto/Sachelle Babbar)
Policía alemana en Muchich en una foto de archivo. (Europa Press/Contacto/Sachelle Babbar)

Un tiroteo en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, provocó este lunes al menos cinco muertos, según informaron varios medios alemanes, entre ellos la cadena pública regional NDR, según la cual el autor de los disparos ya fue detenido.

“En estos momentos se está desarrollando en la calle Dankerstrasse de Stade un gran operativo policial. Les pedimos abandonar y evitar la zona por vuestra propia seguridad y seguir las instrucciones de las fuerzas del orden que se hallan in situ”, informó la Policía local en su canal de Whatsapp.

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Agregó que se proporcionarán nuevas informaciones cuando haya novedades y pidió a la población no difundir rumores ni informaciones que no sean oficiales.

La cadena pública regional NDR citó fuentes policiales según las cuales hay al menos cinco víctimas mortales, una información corroborada también por el digital T-Online.

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De acuerdo con la cadena de televisión privada NTV, el tiroteo se produjo en un centro de acogida de menores y el presunto agresor ha sido detenido.

Según informaciones públicamente accesibles en internet, en la calle Dankerstrasse existe un centro de acogida para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños menores de seis años.

Stade es una localidad de aproximadamente 50.000 habitantes situada en la región de Baja Sajonia.

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