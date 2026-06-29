Graduados de universidades públicas y privadas acceden a las mismas oportunidades laborales en Costa Rica

Jóvenes graduados con togas y birretes, y estolas amarillas, miran orgullosos la bandera de Costa Rica ondeando en el cielo, simbolizando un nuevo comienzo y el futuro del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema universitario costarricense demuestra un alto nivel de equidad en acceso laboral y retorno de inversión, independientemente de si la formación se realizó en una universidad pública o privada.

Así lo confirma la Radiografía Laboral de Graduados Costa Rica 2025, elaborada por Insight Ed, el área de inteligencia de mercado de Aurens Global, que analizó datos de 1,008 egresados de 41 instituciones de todo el país.

Entre los principales hallazgos, el informe destaca que el índice Net Promoter Score (NPS) promedio del sistema universitario es de +61.9, lo que según estándares internacionales equivale a una calificación “excelente”.

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Además, el 91.3 % de los graduados considera que estudiar en la universidad valió la pena total o parcialmente, y el 8,41 de 10 fue el puntaje otorgado al indicador de “apertura de puertas profesionales”, igual tanto para universidades públicas como privadas.

El acceso al empleo es otro de los puntos fuertes del sistema: el 87.4 % de los egresados contaba con trabajo activo al momento de la encuesta y el 64.6 % logró insertarse en el mercado laboral en menos de tres meses tras graduarse.

Esta eficiencia en la inserción se refleja en la percepción de valor del título universitario, sin diferencias significativas entre instituciones estatales y privadas.

El 91,3 % de los graduados considera que estudiar en la universidad valió la pena total o parcialmente, independientemente del tipo de institución. Crédito: Tecnológico de Costa Rica

El análisis también muestra que el retorno de inversión educativa es similar en ambos sectores. El 47.5 % de los egresados de universidades públicas y el 47.3 % de los de privadas estiman recuperar su inversión en dos años o menos.

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El informe subraya que, si bien en el pasado el nombre de la universidad influía en la contratación, el mercado laboral costarricense actual prioriza las competencias profesionales y el nivel académico, como pensamiento crítico, adaptabilidad y dominio de tecnologías.

Donde sí hay diferencias marcadas es entre los niveles académicos alcanzados. El informe documenta que la obtención de una maestría supone una prima salarial promedio de 84,5 % respecto al bachillerato, lo que equivale a ₡568,000 adicionales (USD 1,252) al mes.

Así, el ingreso mensual promedio estimado para quienes poseen maestría es de ₡1,239,943 (USD 2,645), frente a ₡672,222 (USD 1,481) para quienes solo cuentan con bachillerato. La diferencia salarial entre egresados de universidades públicas y privadas, en cambio, es de apenas 3.3 %, considerada estadísticamente nula.

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La satisfacción general de los egresados es alta: el 91.3 % recomienda cursar estudios universitarios y el NPS del sistema, de +61,9, lo posiciona como uno de los más valorados de la región. Estas cifras refuerzan la conclusión de que la educación superior en Costa Rica cumple con las expectativas de inserción y retorno, independientemente del sector universitario.

La diferencia salarial entre egresados de universidades públicas y privadas es apenas del 3,3 %, considerada prácticamente nula según el informe. Crédito: Tecnológico de Costa Rica

Gabriel García, director de Inteligencia de Mercados de Aurens Global, subrayó que el estudio, al incluir tanto universidades estatales como privadas, permite una lectura integral del sistema: “Cuando analizás el panorama completo, públicas y privadas juntas, lo que emerge es un sector que está cumpliendo su promesa. Los graduados se insertan, valoran su experiencia y recuperan su inversión”.

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El informe concluye que el mayor predictor de ingreso mensual es el nivel académico alcanzado y no el tipo de universidad. La investigación recomienda enfocar los esfuerzos en el desarrollo de competencias y habilidades relevantes para el mercado, así como promover la continuidad de estudios de posgrado para maximizar las oportunidades de desarrollo profesional y económico.