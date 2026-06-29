El régimen de China suma medidas contra Japón: amplió los controles de exportación a sus empresas

El jefe del régimen chino Xi Jinping y el ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi asisten a una reunión con el primer ministro de Bangladesh, Tarique Rahman (no aparece en la imagen), en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, China, el 26 de junio de 2026 (Reuters)

El régimen de Xi Jinping se muestra implacable y suma castigos contra entidades japonesas. China amplió el lunes sus controles de exportación contra empresas y organismos de Japón, una medida que restringe la venta de productos de doble uso y profundiza una disputa bilateral que, según Financial Times, ha llevado la relación entre ambos países a su peor momento en más de una década.

La ofensiva comercial llegó después de que Beijing ya hubiera ampliado en febrero su lista de restricciones hasta 40 empresas, y se combinó ahora con una lista de vigilancia que incorpora a 20 compañías y organizaciones japonesas sujetas a un escrutinio más estricto por posibles tecnologías de doble uso.

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Según el medio inglés, las nuevas incorporaciones a la lista de control incluyen filiales de Mitsubishi Electric y de Mitsubishi Heavy Industries. Las restricciones también alcanzan a varios organismos japoneses de investigación vinculados al Estado, entre ellos el Instituto Nacional de Estudios de Defensa.

La decisión implica que los exportadores chinos tienen prohibido vender a las entidades incluidas en la lista restringida. También impide que organizaciones o personas extranjeras comercialicen con ellas productos de doble uso fabricados en China o de origen chino.

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El régimen vinculó las sanciones al rearme japonés

El régimen chino presentó la medida como una respuesta a lo que describió como un “nuevo tipo de militarismo” del gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi. La publicación señaló que Beijing se enfureció después de que la jefa del Ejecutivo japonés sugiriera el año pasado que Japón podría verse implicado militarmente en un conflicto regional si China invadiera Taiwán.

Takaichi, que ha definido el contexto actual como el entorno de seguridad más grave para Japón desde la Segunda Guerra Mundial, no retiró esas declaraciones. China la acusa de impulsar una “remilitarización agresiva” y de actuar en contra de la constitución pacifista japonesa.

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La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, camina durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 15 de junio de 2026 (Reuters)

En un comunicado citado por el diario, el Ministerio de Comercio de China afirmó: “Japón no ha mostrado arrepentimiento, sino que ha avanzado aún más por el camino equivocado, acelerando su nuevo tipo de militarismo, apresurando la remilitarización, desplegando armas ofensivas y lanzando misiles ofensivos en el extranjero”.

La semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino también criticó la decisión de Japón de levantar su autolimitación a la exportación de armas letales y sus esfuerzos por construir un sistema militar “capaz de combatir”, algo que Pekín calificó como una amenaza para la estabilidad regional.

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Fujitsu, Hitachi y Komatsu

En paralelo con la ampliación de los controles de exportación, el Ministerio de Comercio chino colocó a otras 20 empresas y organizaciones japonesas en una lista de observación. Esa categoría no implica la misma prohibición directa, pero sí un examen más cercano de cualquier asunto relacionado con tecnologías de posible uso civil y militar.

Entre las entidades incluidas en esa lista figuran filiales de Fujitsu, Mitsui E&S, Hitachi, Komatsu y Terra Drone. El movimiento refuerza el uso de instrumentos comerciales por parte de Beijing en sectores sensibles para la seguridad y la industria.

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La Cámara de Comercio de la Unión Europea en China concluyó en abril que Beijing casi triplicó el uso de controles de exportación en los últimos cinco años. Ese estudio, citado por el medio, indicó que algunas de esas medidas respondieron a decisiones occidentales, pero añadió que China también las ha dirigido con frecuencia a cuellos de botella del comercio internacional.

La disputa se produce al mismo tiempo que aumentan los roces en el terreno marítimo. El lunes, el principal portavoz del gobierno japonés acusó a buques de la guardia costera china de navegar de manera intermitente dentro de la zona económica exclusiva de Japón en un área al este de Taiwán y de realizar “afirmaciones unilaterales sobre esas aguas”.

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El secretario jefe del gabinete japonés Minoru Kihara declaró: “Esas actividades de China son inaceptables para Japón, y hemos presentado protestas repetidamente por canales diplomáticos”.

El Ministerio de Comercio de China y el Ministerio de Defensa de Japón no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.