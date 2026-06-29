Taiwán busca completar este año su sistema integrado de defensa aérea inteligente

El sistema de defensa aérea de próxima generación Chiang-Kong, parte del Proyecto Huanzhan, ilustra su capacidad para interceptar misiles balísticos tácticos y establecer una red de protección en capas. (NCSIST)

Taiwán prevé completar este año su sistema integrado de defensa aérea inteligente, una red de mando y control que unificará información de misiles, radares y centros de comando de las tres fuerzas armadas, aunque su despliegue previsto para 2027 depende de que el Parlamento restituya una partida de NT$36.100 millones que la oposición eliminó durante la revisión legislativa.

La nueva arquitectura contempla una defensa por capas en la que el sistema Chiang Kung ocuparía el anillo más externo y podría interceptar misiles balísticos tácticos a alturas de hasta 70 km, según informó Taipei Times citando a una fuente militar. Más adentro operarían los misiles Tien Kung III para defensa regional de medio y largo alcance, mientras que la versión terrestre del Tien Chien II cubriría amenazas a baja y media altitud.

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La primera fase del programa reúne el Proyecto Huanzhan, concebido para integrar la inteligencia de defensa aérea de todas las ramas militares, y el programa de defensa antimisiles Chiang Kung, desarrollado por el Instituto Nacional Chungshan de Ciencia y Tecnología. De acuerdo con la fuente, una parte del sistema ya está lista para su despliegue.

La red busca reemplazar sistemas separados del ejército, la marina y la fuerza aérea

El Proyecto Huanzhan establecerá una red automatizada de mando y control conjunto entre el ejército, la marina y la fuerza aérea, en reemplazo de los sistemas de defensa aérea que hoy operan por separado. Su función será conectar baterías de misiles, instalaciones de radar y centros de comando de toda la isla en una única estructura digital.

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Esa red incorporará inteligencia en tiempo real de los misiles Patriot fabricados en Estados Unidos junto con los sistemas taiwaneses Tien Kung y Tien Chien. El objetivo es que la información circule entre las distintas fuerzas y sirva de base de mando para el nuevo sistema regional de defensa aérea.

Funcionarios militares dijeron al medio que la plataforma, de arquitectura abierta, fue diseñada para enlazar armas y sensores de distintas ramas y de diferentes fabricantes. Los datos de radar captados en cualquier punto de la red podrían compartirse casi de inmediato entre centros de comando.

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El sistema también incluirá una herramienta de apoyo a la decisión asistida por inteligencia artificial capaz de priorizar amenazas y recomendar qué misiles interceptores asignar ante peligros aéreos en tiempo real. Esa capacidad automática, según la fuente militar, permitiría responder con mayor rapidez a ataques complejos.

La red prevista conectaría baterías Patriot PAC-3 MSE, sistemas Tien Kung de fabricación local, misiles terrestres Tien Kung II, misiles Stinger, sistemas de defensa aérea Avenger, misiles navales Standard y sistemas de armas de corto alcance. También integraría datos de las estaciones de radar de alerta temprana de largo alcance de Leshan, aviones de alerta temprana E-2K y radares terrestres y navales.

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Recorte presupuestario aprobado por la oposición

El Ministerio de Defensa Nacional dijo, a través de su Departamento de Planificación Estratégica, que busca recuperar la financiación mediante un presupuesto suplementario para no alterar el calendario de despliegue del próximo año. La publicación señaló que el recorte afectó el presupuesto especial propuesto para el proyecto, pese a que el Instituto Nacional Chungshan de Ciencia y Tecnología sostuvo que el sistema Chiang Kung ya completó sus evaluaciones operativas.

El programa Huanzhan, cuyo nombre formal es Fase II del Programa de Mejora Huanwang, está llamado a convertirse en la columna vertebral digital de la red integrada de defensa aérea de Taiwán. Su diseño distribuido permitiría que nodos regionales de mando siguieran funcionando de manera independiente si una parte de la red resultara dañada durante un conflicto.

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El ministerio eligió el sistema Huanzhan, desarrollado en el país, como núcleo de la red, y firmó además un memorando de entendimiento con Northrop Grumman para incorporar tecnología vinculada al Integrated Battle Command System, o IBCS, de la empresa estadounidense. Según funcionarios militares citados por el diario, ese sistema aportaría capacidades avanzadas de defensa aérea y antimisiles, incluidas misiones contra misiles balísticos y armas hipersónicas.

Huanzhan y su plataforma de inteligencia artificial quedarían a cargo de coordinar la red nacional y las defensas frente a enjambres de drones de baja altitud. Esa combinación busca integrar en una sola estructura la alerta temprana, la asignación de interceptores y la continuidad operativa de la defensa aérea taiwanesa.

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